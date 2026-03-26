રિલાયન્સ જિયો દેશનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો IPO લોન્ચ કરવા તૈયાર; ટૂંક સમયમાં દસ્તાવેજો ફાઇલ કરશે
આ દેશનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર હશે.
Published : March 26, 2026 at 1:21 PM IST
મુંબઈ: રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL) ના નેતૃત્વ હેઠળની ડિજિટલ અને ટેલિકોમ જાયન્ટ Jio પ્લેટફોર્મ્સ, ભારતીય મૂડી બજારોના ઇતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય લખવા માટે તૈયાર છે. વિશ્વસનીય સૂત્રો અને તાજેતરના બજાર અહેવાલો અનુસાર, કંપની આગામી થોડા દિવસોમાં તેના ખૂબ જ અપેક્ષિત પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) માટે સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) સમક્ષ તેનું ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (DRHP) ફાઇલ કરે તેવી અપેક્ષા છે.
ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો ઇશ્યૂ
બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે આ ભારતનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો IPO હશે. અગાઉ, લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (LIC) ના ₹21,000 કરોડના IPO ટોચના સ્થાને હતા; જોકે, Jio પ્લેટફોર્મ્સનું ઇશ્યૂ કદ આ આંકડાને ઘણું પાછળ છોડી શકે છે. અંદાજ મુજબ, કંપની આ IPO દ્વારા આશરે $4 બિલિયન (₹33,000 કરોડથી વધુ) એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે.
સંપૂર્ણપણે 'ઓફર ફોર સેલ' (OFS)
સૂત્રો અનુસાર, આ ઇશ્યૂ મુખ્યત્વે 'ઓફર ફોર સેલ' (OFS) હશે. આનો અર્થ એ થયો કે, નવા શેર જારી કરવાને બદલે, કંપની તેના હાલના રોકાણકારોને તેમના હિસ્સાને ઘટાડવાની તક પૂરી પાડશે. હાલમાં, Jio Platforms તેના શેરધારકોમાં 14 વૈશ્વિક દિગ્ગજોની ગણતરી કરે છે, જેમાં Meta (10%), Google (7.7%) અને KKRનો સમાવેશ થાય છે. આ રોકાણકારો બજારમાં તેમના વર્તમાન હોલ્ડિંગનો આશરે 8% થી 8.5% વેચી શકે છે.
મોટા પાયે મૂલ્યાંકન
Jio Platforms ના મૂલ્યાંકન અંગે વૈશ્વિક બ્રોકરેજ કંપનીઓમાં નોંધપાત્ર ઉત્તેજના છે. Jefferies એ કંપનીનું સંભવિત મૂલ્ય $180 બિલિયન આંક્યું છે, જ્યારે JP Morgan એ તેનું મૂલ્યાંકન આશરે $136 બિલિયન હોવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે. આ વિશાળ મૂલ્યાંકન Jio ને માત્ર ભારતની સૌથી મૂલ્યવાન કંપનીઓમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વની સૌથી મૂલ્યવાન ટેકનોલોજી કંપનીઓની લીગમાં પણ સ્થાન આપશે.
લિસ્ટિંગનો સમય અને બેંકર્સની નિમણુંક
રિલાયન્સ ગ્રુપ 2026 ના પહેલા ભાગ સુધીમાં (સંભવિત એપ્રિલ-જૂન ક્વાર્ટર) કંપનીને શેરબજારમાં સૂચિબદ્ધ કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. આ મેગા ઇશ્યૂનું સંચાલન કરવા માટે, કંપનીએ મોર્ગન સ્ટેનલી, ગોલ્ડમેન સૅક્સ અને જેપી મોર્ગન સહિત લગભગ 19 અગ્રણી રોકાણ બેંકોની એક ટીમ નિયુક્ત કરી છે.
જોકે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી, બજારનું ધ્યાન હાલમાં આગામી દિવસોમાં અપેક્ષિત સેબી ફાઇલિંગ પર કેન્દ્રિત છે.
આ પણ વાંચો: