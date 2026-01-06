નથી ખરીદ્યું રશિયન ઓઈલ... રિલાયન્સની સ્પષ્ટતા બાદ 5% શેર ગગડ્યા, 1 લાખ કરોડનું નુકસાન
રિલાયન્સે બ્લૂમબર્ગની રશિયન ક્રૂટ ઈમ્પોર્ટ કરવાની ખબરના દાવાનો ખોટો બતાવ્યો. તો મંગળવારે રિલાયન્સના શેર 5 ટકા ઘટ્યા.
Published : January 6, 2026 at 5:54 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશની સૌથી મૂલ્યવાન કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL) ના શેરમાં મંગળવારે તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. BSE પર કંપનીનો શેર 5% થી વધુ ઘટીને ₹1,497.05 પર બંધ થયો. પાછલા ટ્રેડિંગ સત્રમાં શેર ₹1,577.45 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે આજે બજાર ખુલતાની સાથે જ ₹1,575.55 પર ટ્રેડિંગ શરૂ થયું. આખો દિવસ વેચાણનું દબાણ રહ્યું, અને ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં પણ તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો. આ ઘટાડાને કારણે રિલાયન્સની માર્કેટ કેપમાં આશરે ₹1 લાખ કરોડનો ઘટાડો થયો, જેના કારણે રોકાણકારોની ચિંતા વધી.
રિલાયન્સે બ્લૂમબર્ગ રિપોર્ટને નકારી કાઢ્યો
મંગળવારે એક્સચેન્જ પર જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડે જણાવ્યું હતું કે, તેને લગભગ ત્રણ અઠવાડિયાથી રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ મળ્યું નથી અને જાન્યુઆરીમાં પણ કોઈ ડિલિવરીની અપેક્ષા નથી. કંપનીએ બ્લૂમબર્ગના એક રિપોર્ટને ખોટો ગણાવ્યો હતો જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ વહન કરતા ત્રણ જહાજો તેની જામનગર રિફાઇનરી તરફ જઈ રહ્યા છે. કંપનીએ આ રિપોર્ટને સંપૂર્ણપણે ખોટો ગણાવ્યો.
SEZ રિફાઇનરીમાં રશિયન ક્રૂડ બંધ
20 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, રિલાયન્સે જાહેરાત કરી કે તેણે EU ઊર્જા પ્રતિબંધોનું પાલન કરવા માટે તેની નિકાસ-માત્ર (SEZ) રિફાઇનરીમાં રશિયન ક્રૂડનો ઉપયોગ બંધ કરી દીધો છે. અગાઉ, રિલાયન્સ ભારતનું રશિયન તેલનું સૌથી મોટું ખરીદદાર હતું, જેને તેના વિશાળ જામનગર ઓઈલ રિફાઇનિંગ કોમ્પલેક્ષમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ જેવા ઇંધણમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવતું હતું.
Statement by Reliance Industries Limited:— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) January 5, 2026
A news report in Bloomberg claiming “three vessels laden with Russian Oil are heading for Reliance Industries Limited’s Jamnagar refinery” is blatantly untrue.
Reliance Industries’s Jamnagar refinery has not received any cargo of…
જામનગર કોમ્પલેક્ષમાં બે રિફાઇનરીઓ છે - એક SEZ યુનિટ જે EU, US અને અન્ય વિદેશી બજારોમાં ઇંધણ નિકાસ કરે છે, અને એક જૂનું યુનિટ જે મુખ્યત્વે સ્થાનિક બજારને સપ્લાય કરે છે.
યુરોપિયન પ્રતિબંધોને કારણે ખસેડો
યુરોપિયન યુનિયને રશિયાના ઊર્જા આવકને અસર કરતા વ્યાપક પ્રતિબંધો લાદ્યા છે, જેમાં રશિયન ક્રૂડમાંથી બનેલા ઇંધણની આયાત અને વેચાણ પર પ્રતિબંધનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રતિબંધોનું પાલન કરવા માટે, રિલાયન્સે તેની SEZ રિફાઇનરીમાં રશિયન ક્રૂડનો ઉપયોગ બંધ કરી દીધો.
કંપનીએ બ્લૂમબર્ગના અહેવાલને નકારી કાઢ્યો હતો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે "જામનગર રિફાઇનરીમાં ત્રણ ટેન્કર રશિયન ક્રૂડ લઈ જઈ રહ્યા છે". રિલાયન્સે સ્પષ્ટતા કરી કે છેલ્લા ત્રણ અઠવાડિયામાં કોઈ રશિયન ક્રૂડ આવ્યું નથી અને જાન્યુઆરીમાં કોઈ ડિલિવરી અપેક્ષિત નથી.
ભારત-રશિયા તેલ વેપાર પરિપ્રેક્ષ્ય
રિલાયન્સે અગાઉ ભારતમાં મોકલવામાં આવતા ડિસ્કાઉન્ટેડ રશિયન ક્રૂડ તેલનો લગભગ અડધો ભાગ ખરીદ્યો હતો. યુક્રેન યુદ્ધ પછી, ભારત રશિયાનો બીજો સૌથી મોટો ખરીદદાર બન્યો. પશ્ચિમી દેશોએ ટીકા કરી હતી કે તેલની આવક રશિયાના યુદ્ધ પ્રયાસોને ભંડોળ પૂરું પાડે છે. ભૂતપૂર્વ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી હતી કે જો ભારત રશિયા પાસેથી તેની તેલ ખરીદી ઘટાડશે નહીં તો યુએસ આયાત ટેરિફ વધારી શકે છે.
સ્ટોક પ્રદર્શન
મંગળવારે રિલાયન્સ શેર નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ પર સૌથી મોટો ડ્રેગર સાબિત થયો. ઇન્ડેક્સના કુલ 91 પોઇન્ટ ઘટાડામાં રિલાયન્સ એકલાનો હિસ્સો હતો. HDFC બેંક અને ટ્રેન્ટના શેરોએ પણ તેનું અનુકરણ કર્યું.
લાંબા ગાળાનું આઉટલુક મજબૂત રહ્યું છે
જોકે, કંપનીએ 11.45% ના ત્રિમાસિક નફાના માર્જિનનો અહેવાલ આપ્યો છે, અને શેર છેલ્લા વર્ષમાં 25.8% વધ્યો છે. તકનીકી રીતે, સ્ટોક તેના મધ્યથી લાંબા ગાળાના એક્સપોનેંશિયલ મૂવિંગ એવરેજથી ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. ટ્રેન્ડલાઈન અનુસાર, રિલાયન્સની RSI 59.8 છે, જે તટસ્થ ઝોન દર્શાવે છે.
આ પણ વાંચો: