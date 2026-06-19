Reliance AGM Update: Jio IPOને મંજૂરી, મુકેશ અંબાણીએ PM મોદી અને આત્મનિર્ભર ભારતની પ્રશંસા કરી
રિલાયન્સ AGMમાં Jio IPOને મંજૂરી મળી; મુકેશ અંબાણીએ PM મોદીના નેતૃત્ત્વની પ્રશંસા કરી હતી.
Published : June 19, 2026 at 2:57 PM IST
મુંબઇ: રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL)ની 49મી વાર્ષિક બેઠકમાં કંપનીના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મુકેશ અંબાણીએ મહત્ત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. આ બેઠકમાં કંપનીના ભવિષ્યનો રોડમેપ, ડિજિટલ ક્રાંતિ, વૈશ્વિક પડકાર અને દેશના નેતૃત્ત્વની પ્રશંસા પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું.
Jio IPOને બોર્ડની મંજૂરી
AGMની સૌથી મોટી અને ઐતિહાસિક જાહેરાત રિલાયન્સ Jioના IPOને લઇને રહી હતી. મુકેશ અંબાણીએ જણાવ્યું કે Jio પ્લેટફોર્મ્સના બોર્ડે ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટ્સ (DRHP)ને મંજૂરી આપી છે અને તેને આજે જ SEBI પાસે દાખલ કરવામાં આવી રહી છે. આ મહત્ત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટનું નેતૃત્ત્વ ઇશા અંબાણી, અનંત અંબાણી અને આકાશ અંબાણી કરશે. આ સાથે જ જીયોએ સફળતાના 10 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે, જેને ભારતમાં ડિજિટલ અને AI ક્રાંતિનો પાયો નાંખ્યો છે. બીજી તરફ રિલાયન્સ રિટેલે પણ સંગઠિત રિટેલ ક્ષેત્રમાં 20 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે.
" reliance board has approved the jio ipo. draft red hearing prospectus will be filed today. isha ambani, anand ambani and akash ambani will lead the project," says reliance industries limited chairman and managing director mukesh ambani at the 49th agm of the company— ANI (@ANI) June 19, 2026
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વૈશ્વિક ઉથલ-પાથલ વચ્ચે ભારતની તાકાત
મુકેશ અંબાણીએ છેલ્લા છ વર્ષોને દાયકાઓમાં સૌથી વધુ ઉતાર-ચઢાવવાળો ગણાવ્યો હતો. તેમણે કોવિડ-19, ભૂ-રાજકીય તણાવ, યુદ્ધ, ઊર્જા બજારોમાં વિક્ષેપો અને વૈશ્વિક પુરવઠા શ્રેણીના ભંગાણનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે નોંધ્યું કે પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટીએ વૈશ્વિક માહોલને વધુ અણધાર્યું બનાવ્યું છે. જોકે, તેમણે વિશ્વાસ અપાવ્યો કે "મુશ્કેલ સમય ટકતો નથી પરંતુ મજબૂત રાષ્ટ્ર ટકી રહે છે." તેમણે ભારતને વિશ્વના સૌથી સ્થિતિસ્થાપક અને મજબૂત દેશમાંથી એક ગણાવ્યું હતું.
PM મોદીના નેતૃત્ત્વની કરી પ્રશંસા
ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિઝન અને કુશલ નેતૃત્ત્વની પ્રશંસા કરી હતી, તેમણે પીએમ મોદીને ભારતના ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી ચૂંટાયેલા રહેનારા વડાપ્રધાન બનવા પર શુભેચ્છા પાઠવી હતી. મુકેશ અંબાણીએ જણાવ્યું કે આ વર્ષે 7 ઓક્ટોબરે પીએમ મોદી સાર્વજનિક જીવનમાં સતત 25 વર્ષ પૂર્ણ કરી લેશે, જેમાં તેમનો ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને પછી દેશના વડાપ્રધાન તરીકેનો કાર્યકાળ સામેલ છે, તેમણે કહ્યું કે લોકશાહી દુનિયામાં કોઇ પણ નેતા દ્વારા પ્રાપ્ત મત મામલે આ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો આંકડો છે.
#WATCH | At the 49th AGM of the company, Reliance Industries Limited Chairman and Managing Director Mukesh Ambani says, " the most important lesson for india from these volatile times is that we must intensify and speed up our efforts to make our country 'atmanirbhar' in critical… pic.twitter.com/pVc2SFJAfA— ANI (@ANI) June 19, 2026
આત્મનિર્ભરતા અને ડીપ-ટેક પર ભાર
મુકેશ અંબાણીએ આ વાત પર ભાર મુક્યો હતો કે વર્તમાન સમયનો સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ પાઠ ભારતને ઊર્જા અને AIના ક્ષેત્રમાં સંપૂર્ણપણે 'આત્મનિર્ભર' બનાવવાનો છે. 'વિકસિત ભારત'ના રાષ્ટ્રીય મિશનના ભાગ રૂપે જોવું જોઇએ. રિલાયન્સ હવે એક ડીપ-ટેક અને એડવાન્સ્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની તરીકે ઉભરી રહી છે. વર્લ્ડ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઓર્ગેનાઇઝેશન (WIPO)ના તાજેતરના અહેવાલને ટાંકીને, તેમણે નોંધ્યું કે નવીનતા અને પેટન્ટિંગની ગતિના સંદર્ભમાં, Jio પ્લેટફોર્મ્સ માત્ર એક વર્ષમાં 340મા સ્થાનથી કૂદકો મારીને વૈશ્વિક ટોચના 20માં સામેલ થઇ ગયું છે. આ એલીટ લીગમાં જગ્યા બનાવનાર આ એકમાત્ર ભારતીય કંપની છે.
#WATCH | At the 49th AGM of the company, Reliance Industries Limited Chairman and Managing Director Mukesh Ambani says, " this is a landmark year for us, not for one, but for two reasons. jio completes 10 years of stellar success, becoming the primary enabler of india's digital… pic.twitter.com/57H2J746fx— ANI (@ANI) June 19, 2026
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