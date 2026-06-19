Reliance AGM Today: Jio IPOથી લઇને AI પ્લાન સુધી, રિલાયન્સની બેઠકની 5 મહત્ત્વની વાતો
રિલાયન્સની AGM આજે થઈ રહી છે; મુકેશ અંબાણી બપોરે 2 વાગ્યે Jio IPO તારીખો, રિટેલ લિસ્ટિંગ અને AI બિઝનેસ રોડમેપ અંગે જાહેરાતો કરી શકે છે.
Published : June 19, 2026 at 11:02 AM IST
મુંબઇ: ભારતના કોર્પોરેટ અને નાણાકીય ક્ષેત્રના વિકાસમાં દેશની સૌથી મૂલ્યવાન કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડની 49મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) આજે બપોરે 2 વાગ્યે વર્ચ્યુઅલી યોજાઇ રહી છે. આ બેઠકને સ્થાનિક શેર બજારના રોકાણકારો, વિદેશી ફંડ મેનેજરો અને ઉદ્યોગ વિશ્લેષકો માટે વર્ષનો સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ કોર્પોરેટ કાર્યક્રમ માનવામાં આવી રહ્યો છે. આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા, રિલાયન્સ ગ્રુપ આગામી દાયકા માટે તેનો વ્યૂહાત્મક રોડમેપ રજૂ કરશે જેમાં તેના પરંપરાગત ઊર્જા વ્યવસાયથી લઇને તેના નવા યુગના ડિજિટલ, રિટેલ અને ગ્રીન એનર્જી વર્ટિકલ્સનો સમાવેશ થાય છે.
Jio IPO ને લઈને વધતી જતી અપેક્ષાઓ
આ વાર્ષિક બેઠકનું મુખ્ય આકર્ષણ Jio પ્લેટફોર્મ્સના IPO અંગે ખૂબ જ અપેક્ષિત જાહેરાત છે. કંપની મેનેજમેન્ટે અગાઉ સંકેત આપ્યો હતો કે Jio 2026ના પહેલા ભાગમાં સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટ થઈ શકે છે. જૂન મહિનાના અંત સાથે, બજારના હિસ્સેદારોને આશા છે કે ચેરમેન મુકેશ અંબાણી તેમના સંબોધન દરમિયાન આ મેગા IPO માટે ચોક્કસ તારીખ અને મૂલ્ય-અનલોકિંગ વ્યૂહરચના જાહેર કરશે. રોકાણ વિશ્લેષકોના મતે, આ ડિજિટલ સાહસ - જેનું કુલ મૂલ્યાંકન આશરે $180 બિલિયન છે - માટે IPO કદ આશરે $4 બિલિયન (આશરે ₹35,000 કરોડ) હોવાનો અંદાજ છે, જે તેને ભારતીય શેરબજારના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટા ઇશ્યૂમાંનો એક બનાવે છે.
AI અને નવા ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર મોટો દાવ
રિલાયન્સ ઝડપથી એક માત્ર ટેલિકોમ ઓપરેટરથી સંપૂર્ણ ડીપ-ટેક જાયન્ટમાં સ્થાપિત કરી રહ્યું છે. વૈશ્વિક સોશિયલ મીડિયા કંપની મેટા સાથે ભાગીદારીમાં, જામનગરમાં હાલમાં બનાવવામાં આવી રહેલ 168-મેગાવોટ AI ડેટા સેન્ટર, આ અત્યાધુનિક દ્રષ્ટિકોણનો પુરાવો છે. મીટિંગ દરમિયાન, કંપની સ્પષ્ટ કરી શકે છે કે તે ગ્રાહકોને શ્રેષ્ઠ ડિજિટલ સેવાઓ પહોંચાડવા માટે તેના રાષ્ટ્રવ્યાપી રિટેલ અને જિયો નેટવર્ક્સ સાથે ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ, અદ્યતન AI ટૂલ્સ અને ડેટા એનાલિટિક્સને કેવી રીતે એકીકૃત કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.
રિલાયન્સ રિટેલનું સ્વતંત્ર લિસ્ટિંગ અને ક્લીન એનર્જીનું ભવિષ્યના લક્ષ્ય
જિયો ઉપરાંત, દલાલ સ્ટ્રીટ પર રિલાયન્સ રિટેલના સ્વતંત્ર લિસ્ટિંગ માટે લાંબા સમયથી માંગ કરવામાં આવી રહી છે. રિટેલ ક્ષેત્રમાં સતત પ્રભાવશાળી ત્રિમાસિક પરિણામોને જોતાં, આ મોરચે નોંધાયેલી કોઈપણ પ્રગતિ રિલાયન્સના શેરમાં નવી તેજી લાવી શકે છે. ગ્રીન એનર્જી ક્ષેત્રમાં જામનગર ગીગા કોમ્પ્લેક્સમાં ચાલી રહેલા કાર્ય અંગે અપડેટ આપવામાં આવશે. કંપની 2026ના અંત સુધીમાં સોલાર પેનલ્સ, અદ્યતન બેટરી સ્ટોરેજ સિસ્ટમ્સ અને ગ્રીન હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોલાઇઝરનું કોમર્શિયલ પ્રોડક્શન શરૂ કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. નાણાકીય લક્ષ્યો અંગે, 2027 નાણાકીય વર્ષ સુધીમાં ઓપરેટિંગ નફો બમણો કરવાના મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવાના હેતુથી રોકાણ પ્રાથમિકતાઓ પર પણ વિગતો શેર કરવામાં આવશે.
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