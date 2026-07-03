ક્રિપ્ટો પર RBI ની મોટી ચેતવણી: ભારતીય અર્થતંત્રને ભારે ફટકો પડી શકે છે; સરકારને કરવામાં આવી આ માંગ
ક્રિપ્ટોકરન્સીને ભારતીય અર્થતંત્ર માટે મોટો ખતરો ગણાવતા, RBI એ સંસદીય સમિતિને ભલામણ કરી છે કે તેને કાનૂની માન્યતા ન આપવી જોઈએ.
Published : July 3, 2026 at 12:44 PM IST
નવી દિલ્હી: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ સરકારને ચેતવણી આપી છે કે ક્રિપ્ટોકરન્સી જેવી વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ્સ (VDA) ભારતના અર્થતંત્ર માટે એક મહત્વપૂર્ણ ખતરો છે. RBI નો મત છે કે ભારત જેવા ઉભરતા અર્થતંત્રમાં ડિજિટલ કરન્સીને કાયદેસર માન્યતા આપવી જોઈએ નહીં. કેન્દ્રીય બેંકે ભાજપના સાંસદ ભર્તૃહરિ મહતાબની અધ્યક્ષતામાં સંસદીય સ્થાયી સમિતિને આ સ્થિતિ મજબૂતીથી જણાવી.
રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે મોટો ખતરો
સમિતિની બેઠક 'વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ્સ અને આગળ વધવાનો માર્ગ' વિષય પર કેન્દ્રિત હતી. કાર્યવાહી દરમિયાન, RBI અધિકારીઓએ સ્પષ્ટતા કરી કે ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ દેશની સુરક્ષા અને આર્થિક સ્થિરતાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. કેન્દ્રીય બેંકે ચિંતા વ્યક્ત કરી કે આવી ડિજિટલ ચલણનો ઉપયોગ આતંકવાદી ધિરાણ અને ડ્રગ હેરફેર સહિત ખતરનાક અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે સરળતાથી થઈ શકે છે.
વિદેશી કંપનીઓનું નિયમન કરવામાં મુશ્કેલી
RBI એ હકીકતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ક્રિપ્ટોકરન્સીનો વેપાર મુખ્યત્વે ભારતની બહાર કાર્યરત વિદેશી કંપનીઓ (ઓફશોર એન્ટિટી) દ્વારા થાય છે. ભારતીય નિયમનકારી સંસ્થાઓ માટે આ ઓફશોર એન્ટિટીઓનું નિરીક્ષણ કરવું અથવા તેમના પર નિયંત્રણ રાખવું અત્યંત મુશ્કેલ છે. પોતાના વલણને સમર્થન આપવા માટે, RBI એ વૈશ્વિક ઉદાહરણો ટાંક્યા, જેમાં નોંધ્યું કે ચીન અને કતાર જેવા દેશોએ આવી નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, જ્યારે યુરોપિયન દેશોએ તેમના પર કડક નિયમો લાદ્યા છે.
ICAI કાયદાને સમર્થન આપે છે
ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ માટે દેશની સર્વોચ્ચ સંસ્થા, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા (ICAI) એ પણ આ જ સંસદીય સમિતિને પોતાનો અહેવાલ સુપરત કર્યો. ICAI એ જણાવ્યું હતું કે તે વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ સંપત્તિઓ અંગે મજબૂત અને સ્પષ્ટ કાયદા ઘડવાની તરફેણ કરે છે. સંસ્થાએ સમિતિને ખાતરી આપી હતી કે તે સરકાર અને રોકાણકારોને મદદ કરવા માટે એક વિશિષ્ટ નાણાકીય અને એકાઉન્ટિંગ માળખું વિકસાવી શકે છે.
પારદર્શિતા વધારવા પર ભાર
ICAI એ સૂચવ્યું હતું કે તે વિવિધ પ્રકારની ડિજિટલ સંપત્તિઓના આર્થિક વર્તનમાં ઊંડાણપૂર્વક સંશોધન કરી શકે છે. આ સંશોધનના આધારે, તેઓ કોર્પોરેટ બેલેન્સ શીટ્સ અને નાણાકીય નિવેદનોમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી વ્યવહારોની પારદર્શક રિપોર્ટિંગ સુનિશ્ચિત કરવા માટે માર્ગદર્શિકા નોંધો અથવા નિયમો બનાવશે. આ પગલું કરચોરીને રોકવામાં મદદ કરશે અને દેશમાં ડિજિટલ સંપત્તિઓના સચોટ એકાઉન્ટિંગને સરળ બનાવશે.
બેઠક બાદ, સંસદીય સમિતિના અધ્યક્ષ ભર્તૃહરિ મહતાબે પુષ્ટિ આપી કે રિઝર્વ બેંક દેશમાં ક્રિપ્ટોકરન્સીને કાનૂની દરજ્જો આપવાનો સખત વિરોધ કરે છે. તેમણે એ પણ નોંધ્યું કે સમિતિ હાલમાં આવકવેરા કાયદા હેઠળ ડિજિટલ સંપત્તિના ઓડિટિંગ અને કરવેરા સંબંધિત પાસાઓની નજીકથી તપાસ કરી રહી છે.