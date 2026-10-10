નબળા પડતા રૂપિયાને સપોર્ટ કરવા RBIનું મોટું પગલું, સરકારી ઑઈલ કંપનીઓ માટે શરૂ કરી સ્પેશિયલ ડૉલર વિન્ડો
રૂપિયાને મજબૂતાઈ આપવા RBI 12 ઑક્ટોબરથી સરકારી ઑઈલ કંપનીને સીધા ડૉલર આપશે, સટ્ટાબાજી રોકવાના નિયમ ખૂબ જ કડક
Published : October 10, 2026 at 3:33 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય રૂપિયાના મૂલ્યમાં થતા ઘટાડાને રોકવા માટે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ આજે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. વિદેશી મુદ્રા બજારમાં રૂપિયાની નબળાઈને દૂર કરવા માટે RBIએ એક વિશેષ પેકેજની જાહેરાત કરી છે. આ પેકેજ હેઠળ, એક સમર્પિત 'સ્પેશિયલ વિન્ડો' (વિશેષ વ્યવસ્થા) શરૂ કરવામાં આવી રહી છે જેથી દેશની ત્રણ મુખ્ય જાહેર ક્ષેત્રની ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓને (PSU OMCs) ડોલરની અછતનો સામનો કરવો ન પડે. આ નવી વ્યવસ્થા 12 ઓક્ટોબર, 2026થી અમલમાં આવશે અને આગામી આદેશ સુધી ચાલુ રહેશે.
ઓઈલ કંપનીઓ હવે ખુલ્લા બજારમાંથી ડોલર નહીં ખરીદે
દેશમાં ક્રૂડ ઓઈલની આયાત કરવા માટે આ ઓઈલ કંપનીઓને મોટી માત્રામાં ડોલરની જરૂર હોય છે. જ્યારે આ કંપનીઓ ખુલ્લા બજારમાંથી ડોલર ખરીદે છે, ત્યારે તેનાથી રૂપિયા પર ભારે દબાણ આવે છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને, RBIએ નિર્ણય લીધો છે કે મધ્યસ્થ બેંક પોતે જ ઈન્ડિયન ઓઈલ (IOCL), હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL) અને ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL)ની દૈનિક ડોલરની સંપૂર્ણ જરૂરિયાત પૂરી કરશે. RBI પસંદગીની બેંકો દ્વારા આ કંપનીઓને ડોલર વેચશે, જેનાથી સામાન્ય બજારમાં રૂપિયાની સ્થિતિ મજબૂત થશે.
સટ્ટાખોરીને કાબુમાં લેવા માટે મોટા નિયમનકારી ફેરફારો
બજારમાં થતી અનિયમિતતાઓ અને રૂપિયા સાથે સંકળાયેલા સટ્ટાકીય વેપારને રોકવા માટે RBI એ ફોરેક્સ ડેરિવેટિવ્ઝ પરના નિયમોને નોંધપાત્ર રીતે કડક બનાવ્યા છે.
રિ-બુકિંગ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ: જો કોઈ ગ્રાહક વિદેશી વિનિમય કરાર રદ કરે છે, તો તેઓ તેને કોઈપણ બેંક સાથે ફરીથી બુક કરી શકશે નહીં.
ફરજિયાત લેખિત ઘોષણા: બેંકોએ હવે ગ્રાહકો પાસેથી લેખિત પુષ્ટિ મેળવવી પડશે જેમાં જણાવવામાં આવશે કે અંતર્ગત વ્યવહાર - જેના માટે લોન અથવા હેજિંગ સુવિધાનો લાભ લેવામાં આવ્યો છે - તે અન્ય કોઈપણ બેંકમાં નોંધાયેલ નથી.
ઘટાડેલી વ્યવહાર મર્યાદા: નક્કર વેપાર દસ્તાવેજો વિના કરવામાં આવતા વિદેશી વિનિમય વ્યવહારો માટેની મર્યાદા ઘટાડીને $5 મિલિયન કરવામાં આવી છે.
ફરજિયાત 20% રોકડ અનામત
બજારના મુખ્ય ખેલાડીઓ પર અંકુશ લાવવા માટે RBIએ વધુ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. હવે બેંકોએ 2 મિલિયન ડોલરથી વધુ મૂલ્યના રૂપિયા-આધારિત કોઈપણ કરાર માટે RBI પાસે 20% રોકડ અનામત જમા કરાવવી પડશે. આને 'ફોરેક્સ રિસ્ક રિઝર્વ' (વિદેશી મુદ્રા જોખમ અનામત) નામ આપવામાં આવ્યું છે. નિષ્ણાતો માને છે કે RBIનું આ વ્યાપક પગલું રૂપિયાને તાત્કાલિક ટેકો પૂરો પાડશે અને બજારમાં સ્થિરતા લાવશે.
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