RBIએ રેપોરેટમાં કર્યો વધારો, હોમલોનથી લઈને કાર લોન થઈ શકે છે મોંઘી
દેશની તમામ જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં હોમ લોન, કાર લોન અને પર્સનલ લોનના વ્યાજ દરો હવે વધશે, જેનાથી માસિક હપ્તા મોંઘા થશે.
Published : October 7, 2026 at 10:19 AM IST
નવી દિલ્હીઃ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએબુધવારે રેપો રેટમાં વધારાની જાહેરાત કરીને લોન લેનારાઓને મોટો ફટકો આપ્યો છે. આનાથી હોમ લોનથી લઈને કાર લોન સુધીની તમામ લોન મોંઘી થશે. વધતા ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવા માટે RBIએ સર્વસંમતિથી રેપો રેટમાં 25 બેઝિસ પોઈન્ટનો વધારો કરીને તેને 5.5 ટકા કરવાનો નિર્ણય લીધો.
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની ત્રણ દિવસીય MPC બેઠકના પરિણામો આવી ગયા છે. બેઠકમાં લેવાયેલા નિર્ણયોની જાહેરાત કરતી વખતે ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ લોન લેનારાઓને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. RBIએ રેપો રેટમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો વધારો કર્યો છે, જેનાથી તે વધીને 5.50 % થયો છે.
આ પહેલાં, આ દર લગભગ સાડા ત્રણ વર્ષ સુધી 5.25% પર સ્થિર રહ્યો હતો. મધ્યસ્થ બેંકના આ નિર્ણયને કારણે હોમ લોન કે કાર લોન ધરાવતા ગ્રાહકો પર EMIનો બોજ વધી શકે છે.
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સામાન્ય જનતાના ખિસ્સા પર પડશે મોટી અસર
આ નિર્ણયની સીધી અસર સામાન્ય જનતાના ખિસ્સા પર પડશે. દેશની તમામ જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં હોમ લોન, કાર લોન અને પર્સનલ લોનના વ્યાજ દરો હવે વધશે, જેનાથી લોન લેનારાઓ માટે માસિક હપ્તા (EMI) મોંઘા થશે. અર્થશાસ્ત્રીઓના મતે, ફેબ્રુઆરી 2023 પછી વ્યાજ દરોમાં આ પ્રથમ વધારો છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય દેશમાં ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવાનો છે.
રેપો રેટ કેમ વધારવામાં આવ્યો? ૩ મુખ્ય કારણો
RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક પડકારોને કારણે આ સાવચેતીભર્યું પગલું અનિવાર્ય બની ગયું હતું:
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ $100ને પાર
પશ્ચિમ એશિયા (મધ્ય પૂર્વ)માં ચાલી રહેલી કટોકટીને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલની કિંમત પ્રતિ બેરલ $101ને વટાવી ગઈ છે, જેનાથી ભારતમાં ફુગાવાનું જોખમ વધી ગયું છે.
રિટેલ ફુગાવામાં વધારો
દેશમાં રિટેલ ફુગાવો (CPI) જુલાઈમાં 4.45% થી વધીને ઓગસ્ટમાં 4.82% થયો છે, જે RBIના 4%ના લક્ષ્યાંક કરતાં ઘણો વધારે છે.
હવામાનની અસર
'અલ નીનો'ની અસર અને અપૂરતા વરસાદની શક્યતાને કારણે રવી પાકના ઉત્પાદન પર જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે, જેનાથી ખાદ્યપદાર્થોના ભાવ વધી શકે છે.
SBI રિસર્ચે આ નિર્ણયને જરૂરી ગણાવ્યો
SBI રિસર્ચના નિષ્ણાતો માને છે કે, વૈશ્વિક કટોકટી અને બજારની બગડતી સ્થિતિને જોતા, RBIનો આ નિર્ણય યોગ્ય સમયે લેવામાં આવ્યો છે. બાદમાં પસ્તાવો કરવાને બદલે મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા સમયસર આ કઠોર પગલું ભરવું વધુ હિતાવહ હતું.
ફુગાવો ઘટશે નહીં તો વ્યાજ દરો વધુ વધશેઃ નિષ્ણાંતો
રેપો રેટની સાથે, RBIએ સ્ટેન્ડિંગ ડિપોઝિટ ફેસિલિટી (SDF) ને 5.25% અને બેંક રેટને 5.75% પર સમાયોજિત કર્યા છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે જો નજીકના ભવિષ્યમાં ફુગાવો ઘટશે નહીં, તો આગામી બેઠકોમાં વ્યાજ દરોમાં વધુ વધારો થઈ શકે છે.