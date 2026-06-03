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શું RBIએ છાનીછૂપી રીતે વેચી દીધું દેશનું સોનું? ડોલર સામે રૂપિયાને પડતો રોકવાના દાવા પર આવ્યું મોટું નિવેદન

સોશિયલ મીડિયા પર એવા અહેવાલો વહેતા થયા છે કે, RBIએ દેશના સોનાના ભંડારનો એક ભાગ વેચી દીધો છે

સોશિયલ મીડિયા પર એવા અહેવાલો વહેતા થયા છે કે, RBIએ દેશના સોનાના ભંડારનો એક ભાગ વેચી દીધો છે
સોશિયલ મીડિયા પર એવા અહેવાલો વહેતા થયા છે કે, RBIએ દેશના સોનાના ભંડારનો એક ભાગ વેચી દીધો છે (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 3:13 PM IST

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મુંબઈ: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા વિવિધ અહેવાલોને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યા છે જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કેન્દ્રીય બેંકે દેશના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડારને મજબૂત બનાવવા માટે તેના સોનાના ભંડારનો એક ભાગ વેચી દીધો છે. એક સત્તાવાર નિવેદન રજૂ કરીને, RBI એ સ્પષ્ટ કર્યું કે દેશનો ભૌતિક સોનાનો ભંડાર સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે અને તેમાં કોઈ ઘટાડો થયો નથી.

ભ્રામક અહેવાલોનું ખંડન

3 જૂન, 2026 ના રોજ સ્પષ્ટતા જારી કરીને, કેન્દ્રીય બેંકે જણાવ્યું હતું કે, "રિઝર્વ બેંકના ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે RBI દ્વારા સોનું વેચવા અંગેના અહેવાલો મીડિયાના અમુક વિભાગોમાં પ્રસારિત થઈ રહ્યા છે. અમે સ્પષ્ટ કરવા માંગીએ છીએ કે આ અહેવાલો સંપૂર્ણપણે ખોટા અને પાયાવિહોણા છે."

RBI એ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વર્તમાન તારીખ સુધીમાં, દેશનો કુલ ભૌતિક સોનાનો ભંડાર 880.52 ટન પર સ્થિર છે. બેંકે સામાન્ય લોકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ આવી અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરે અને દેશના સોનાના ભંડારની ચોક્કસ સ્થિતિ જાણવા માટે RBIની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર દર મહિને પ્રકાશિત થતા 'માસિક બુલેટિન' પર જ આધાર રાખે.

આખો વિવાદ ક્યાંથી શરૂ થયો?

આખો વિવાદ એક આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા રિપોર્ટ પછી ફાટી નીકળ્યો હતો જેમાં એવું અનુમાન કરવામાં આવ્યું હતું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને બજારની અસ્થિરતા વચ્ચે, RBI એ મે મહિનાના છેલ્લા બે અઠવાડિયા દરમિયાન રૂપિયાને સ્થિર કરવાના પ્રયાસમાં આશરે 12 બિલિયન ડોલરનું સોનું વેચ્યું હતું. આ જ રિપોર્ટના આધારે, દેશમાં રાજકીય નિવેદનબાજી તીવ્ર બની; મુખ્ય વિપક્ષી પક્ષ, કોંગ્રેસે, સરકાર પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા કે તેણે ફક્ત રૂપિયાને 100-પ્રતિ-ડોલરના સ્તરને પાર કરતા અટકાવવા અને પોતાની છબી બચાવવા માટે દેશનું સોનું વેચી દીધું.

PIB ફેક્ટ ચેકે પણ કરી પુષ્ટિ

સરકારની સત્તાવાર એજન્સી, PIB (પ્રેસ ઇન્ફર્મેશન બ્યુરો) ફેક્ટ ચેક યુનિટે આ બાબતે ઝડપી કાર્યવાહી કરી અને રિપોર્ટને સંપૂર્ણપણે ખોટો જાહેર કર્યો. RBI ડેટાને ટાંકીને, PIB એ સ્પષ્ટતા કરી કે ભારતના કુલ વિદેશી વિનિમય ભંડારમાં સોનાનો હિસ્સો ઘટ્યો નથી; બલ્કે, તે સતત વધી રહ્યો છે.

માહિતી અનુસાર, સપ્ટેમ્બર 2025 ના અંતમાં કુલ વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડારમાં સોનાનો હિસ્સો 13.92 ટકા હતો. 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં આ આંકડો વધીને 16.70 ટકા થયો અને 22 મે, 2026 સુધીમાં તે વધુ વધીને 16.85 ટકા થયો. નિષ્ણાતો જણાવે છે કે અનામતના મૂલ્યમાં જોવા મળેલી વધઘટ ફક્ત આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાની સાપ્તાહિક કિંમતની અસ્થિરતાનું પ્રતિબિંબ છે - એક એવી ઘટના જેને કેટલાક વ્યક્તિઓએ ભૂલથી સોનાના વાસ્તવિક વેચાણ તરીકે અર્થઘટન કર્યું.

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