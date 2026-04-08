RBIએ વ્યાજ દર યથાવત રાખ્યા: રેપો રેટ 5.25% પર સ્થિર, શું હવે સસ્તી થશે હોમ લોન ?
RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ રેપો રેટ 5.25% પર સ્થિર રાખ્યો. તટસ્થ વલણ સાથે, FY27 GDP વૃદ્ધિ 7% અને ફુગાવો 4.5% રહેવાનો અંદાજ છે.
Published : April 8, 2026 at 12:01 PM IST
મુંબઈ: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ બુધવાર, 8 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ચાલુ નાણાકીય વર્ષ (2026-27)ની પ્રથમ દ્વિ-માસિક નાણાકીય નીતિ સમીક્ષા રજૂ કરી. વધતી જતી વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ અને ભૂ-રાજકીય તણાવ, ખાસ કરીને પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને ધ્યાનમાં રાખીને, નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) એ સર્વાનુમતે પોલિસી રેપો રેટ 5.25 ટકા પર યથાવત રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.
6, 7 અને 8 એપ્રિલના રોજ યોજાયેલી એક વ્યાપક સમીક્ષા બેઠક બાદ, ગવર્નરે જાહેરાત કરી કે MPC એ માત્ર રેપો રેટને યથાવત રાખવાનો જ નહીં પરંતુ 'તટસ્થ' સ્તરે તેનું વલણ જાળવી રાખવાનો પણ નિર્ણય લીધો છે.
#WATCH | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " the monetary policy committee met on 6th, 7th and briefly today in the morning to deliberate and decide on the policy repo rate. after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the…
- રેપો રેટ: 5.25%
- સ્ટેન્ડિંગ ડિપોઝીટ ફેસિલિટી (SDF) દર: 5.00%
- માર્જિનલ સ્ટેન્ડિંગ ફેસિલિટી (MSF) દર:5.00%
- બેંક દર: 5.00%
વૈશ્વિક કટોકટી અને ભારતીય અર્થતંત્ર
ગવર્નર મલ્હોત્રાએ તેમના સંબોધનમાં સ્વીકાર્યું કે વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા હાલમાં મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છે. પશ્ચિમ એશિયા (ઇઝરાયલ-ઈરાન-યુએસ) માં વધતા તણાવને કારણે વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાઓ પર ગંભીર અસર પડી છે, જેના કારણે ક્રૂડ ઓઇલ અને ઊર્જાના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. તેમણે કહ્યું, "સંઘર્ષ વધવાથી માર્ચથી પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ છે, જેના કારણે વૈશ્વિક નાણાકીય બજારોમાં અસ્થિરતા વધી છે."
જોકે, ગવર્નરે એ વાત પર ભાર મૂક્યો કે ભારતનું આર્થિક માળખું હજી પણ ખુબજ મજબૂત છે. અન્ય મુખ્ય અર્થતંત્રોની તુલનામાં, ભારત વૈશ્વિક આંચકાઓનો સામનો કરવા માટે વધુ સારી સ્થિતિમાં છે. સલામત રોકાણકારો રોકાણ સુરક્ષિત કરવા માંગતા હોવાથી અમેરિકી ડોલરના મજબૂત થવાથી અન્ય મુદ્રાઓ પર દબાણ વધ્યું છે, પરંતુ ભારતના વિદેશી મુદ્રા ભંડાર અને નાણાકીય શિસ્ત મજબૂતી પૂરી પાડી રહી છે.
GDP અને ફુગાવાના અંદાજો
RBI એ નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે GDP વૃદ્ધિ 7% રહેવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે. જ્યારે બેંક ફુગાવા અંગે સાવધ છે, તેને 4.5% રહેવાનો અંદાજ લગાવી રહી છે. ગવર્નરે સ્પષ્ટતા કરી કે મુખ્ય પ્રાથમિકતા ફુગાવાને ટકાઉ ધોરણે 4% ના લક્ષ્યાંક તરફ લાવવાની છે.
સામાન્ય માણસ પર અસર
રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફારનો અર્થ એ છે કે હાલમાં હોમ લોન, કાર લોન અથવા વ્યક્તિગત લોન માટે EMI માં કોઈ વધારો થશે નહીં. જોકે, વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની આશા રાખતા દેવાદારોએ થોડી વધુ રાહ જોવી પડશે. ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) વ્યાજ દર પણ વર્તમાન સ્તરે સ્થિર રહેવાની શક્યતા છે.