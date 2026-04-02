વ્યાજ દરો પર RBIનો મોટો નિર્ણય, શું આવતા મહિનેથી તમારો EMI વધશે? જાણો
RBIની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) ની મહત્વપૂર્ણ બેઠક આગામી સપ્તાહે, 6 એપ્રિલથી 8 એપ્રિલ વચ્ચે યોજાવાની છે
Published : April 2, 2026 at 10:24 PM IST
નવી દિલ્હી: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) ની મહત્વપૂર્ણ બેઠક આગામી સપ્તાહે, 6 એપ્રિલથી 8 એપ્રિલ વચ્ચે યોજાવાની છે. બજાર નિષ્ણાતો અને તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, કેન્દ્રીય બેંક આ વખતે પણ નીતિગત વ્યાજ દરો (રેપો રેટ)માં કોઈ ફેરફાર કરશે નહીં. જોકે, પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં આવેલી અસ્થિરતાએ નીતિ નિર્માતાઓ માટે એક નવો પડકાર ઉભો કર્યો છે.
HSBC રિપોર્ટના મુખ્ય મુદ્દાઓ
HSBC ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિસર્ચના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, જ્યાં સુધી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $100 થી ઉપર સ્થિર ન થાય ત્યાં સુધી RBI વ્યાજ દરમાં વધારો કરે તેવી શક્યતા નથી. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે જો 2026માં તેલનો સરેરાશ ભાવ પ્રતિ બેરલ $80 પર રહેશે, તો દર વધારાની કોઈ જરૂર રહેશે નહીં.
નિષ્ણાતો માને છે કે રૂપિયાને બચાવવા માટે વ્યાજ દરમાં વધારો ભારતીય અર્થતંત્ર માટે મોંઘો સાબિત થઈ શકે છે. જો તેલના ઊંચા ભાવ આર્થિક વિકાસને ધીમો પાડે છે, તો આ પરિસ્થિતિ વધુ જટિલ બનશે.
ફુગાવો વિરુદ્ધ વૃદ્ધિ સંતુલન
રિપોર્ટ ચેતવણી આપે છે કે વર્તમાન ઉર્જા કટોકટી અગાઉના તેલ સંકટથી અલગ છે. આ વખતે, માત્ર કિંમતોમાં વધારો થયો નથી, પરંતુ પુરવઠામાં પણ અવરોધો જોવા મળી રહ્યા છે. જો આ કટોકટી કેટલાક અઠવાડિયા સુધી ચાલુ રહેશે, તો વૃદ્ધિ પર નકારાત્મક અસર ફુગાવાના દબાણ કરતાં ઘણી વધારે થશે. આવી સ્થિતિમાં, અર્થતંત્ર 2022 ના તેલ સંકટ કરતાં COVID-19 રોગચાળા જેવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરી શકે છે, જ્યાં વૃદ્ધિ જાળવી રાખવી એ પ્રાથમિક પડકાર હતો.
