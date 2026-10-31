વધી શકે છે તમારા લોનનો EMI; RBI દ્વારા વ્યાજદરોમાં 0.75% સુધીના વધારાનો અંદાજ: BOB રિસર્ચ
બેંક ઓફ બરોડાના એક અહેવાલ મુજબ, ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવા માટે RBI આગામી દિવસોમાં વ્યાજ દરોમાં 0.75% સુધીનો વધારો કરી શકે છે
Published : October 31, 2026 at 7:17 PM IST
નવી દિલ્હી: આગામી દિવસોમાં દેશના સામાન્ય નાગરિકો અને લોનધારકો માટે બેંક લોનનો EMI વધી શકે છે. બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા શનિવારે જાહેર કરાયેલા એક તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, ફુગાવા અને બજારમાં લિક્વિડિટીને નિયંત્રણમાં લાવવા માટે, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) વર્તમાન ચક્ર દરમિયાન વ્યાજ દરોમાં કુલ 0.50% થી 0.75% (50–75 બેસિસ પોઈન્ટ્સ) નો વધારો કરી શકે છે.
કેન્દ્રીય બેંકે તાજેતરમાં તેના પોલિસી વ્યાજ દરોમાં 0.25% નો વધારો કર્યો છે, જે લગભગ ચાર વર્ષમાં થયેલો આવો પ્રથમ વધારો છે. આ સાથે જ, RBI એ તેનું વલણ 'ન્યૂટ્રલ'માંથી બદલીને 'કેલિબ્રેટેડ ટાઈટનિંગ' તરફ વાળ્યું છે. અહેવાલમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે કે, બેંકિંગ સિસ્ટમમાંથી વધારાની લિક્વિડિટી પાછી ખેંચ્યા પછી, RBI તેની આગામી નાણાકીય નીતિ સમીક્ષામાં વ્યાજ દરો વધારવા માટે વધુ પગલાં લઈ શકે છે.
તહેવારોની મોસમ દરમિયાન મજબૂત વપરાશ; આર્થિક પ્રવૃત્તિઓમાં વેગ
અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં દેશમાં વપરાશ અને માંગ ઘણા મજબૂત રહ્યા હતા. તહેવારોની મોસમને કારણે ઓટો મોબાઈલના વેચાણ, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને તેલ કે સોનું ન હોય તેવી વસ્તુઓની આયાતમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. વધુમાં, વીજળીની માંગ, સ્ટીલનો વપરાશ અને પર્સનલ લોન સેગમેન્ટમાં થયેલો વધારો આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ રહી હોવાનું સૂચવે છે. જોકે, RBI ના એક સર્વેને ટાંકીને, અહેવાલમાં ગ્રામીણ અને શહેરી બંને વિસ્તારોમાં ગ્રાહકોના આત્મવિશ્વાસમાં (consumer confidence) ઘટાડો થવા અંગે ચિંતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
નબળા ચોમાસા અને કૃષિ ક્ષેત્ર અંગે વધતી ચિંતાઓ
કૃષિ ક્ષેત્રમાં, 'એલ નીનો' (El Niño) ની અસરને કારણે આ વર્ષે દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું સામાન્ય કરતાં 13 ટકા ઓછું રહ્યું છે. આ નબળા ચોમાસાની ખારીફ પાકના ઉત્પાદન પર પ્રતિકૂળ અસર પડી છે. વધુમાં, દેશના જળાશયોમાં પાણીનું સ્તર ઘટ્યું છે, જેની સીધી અસર આગામી રવિ પાકની વાવણી પર પડી શકે છે. પરિણામે, નજીકના ભવિષ્યમાં ખાદ્ય પદાર્થોના ભાવ પર દબાણ વધી શકે છે.
સરકારી તિજોરી અને કર સંગ્રહની સ્થિતિ
અહેવાલો અનુસાર, સપ્ટેમ્બર 2024 સુધીમાં કેન્દ્ર સરકારની નાણાકીય ખાધ (fiscal deficit) સુધરીને 4.4 ટકા થઈ છે, જે અગાઉના વર્ષના સપ્ટેમ્બરમાં 5.1 ટકા હતી. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ છ મહિના (એપ્રિલ-સપ્ટેમ્બર) દરમિયાન, સરકારની કુલ આવકમાં 3.6 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પ્રત્યક્ષ કર (direct tax) સંગ્રહમાં 13.1 ટકાનો વધારો થયો છે, જેનાથી સરકારને થોડી રાહત મળી છે. બીજી તરફ, પરોક્ષ કર (indirect tax) સંગ્રહમાં 4.9 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. દરમિયાન, સરકારી ખર્ચમાં 10.7 ટકાનો વધારો થયો છે અને તે ઝડપી ગતિએ વધી રહ્યો છે.
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