ETV Bharat / business

RBIનો મોટો નિર્ણય: ₹15,000 થી વધુની ચુકવણી માટે નિયમો બદલાયા; OTP વગર નહિ થાય ટ્રાન્ઝેક્શન

RBIના નવા નિયમો અનુસાર, ₹15,000 થી વધુની ઓટો-ડેબિટ માટે OTP ફરજિયાત રહેશે; વીમા અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે, આ મર્યાદા ₹1 લાખ નક્કી કરવામાં આવી છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ દેશમાં ડિજિટલ ચુકવણીઓને વધુ સુરક્ષિત અને પારદર્શક બનાવવાના ઉદ્દેશ્યથી "ડિજિટલ પેમેન્ટ્સ - ઈ-મેન્ડેટ ફ્રેમવર્ક, 2026" હેઠળ નવી માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે. આ નિયમો એવા ગ્રાહકો પર સીધી અસર કરશે જેઓ OTT સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ, બિલ ચુકવણીઓ અને વીમા પ્રિમીયમ જેવી સેવાઓ માટે ઓટો-ડેબિટ સુવિધાનો ઉપયોગ કરે છે.

₹15,000 ની મર્યાદા શું છે?

નવા નિયમો હેઠળ, RBI એ રિકરિંગ ચુકવણીઓ માટે પ્રમાણીકરણ મર્યાદા નક્કી કરી છે. ₹15,000 સુધીના ઓટો-ડેબિટ વ્યવહારો હવે OTP વિના પૂર્ણ કરી શકાય છે. જો કે, એકવાર ચુકવણીની રકમ ₹15,000 ની મર્યાદા કરતાં વધી જાય, પછી સિસ્ટમને પ્રમાણીકરણ પરિબળ (AFA) દ્વારા ગ્રાહકની મંજૂરી મેળવવાની જરૂર પડશે. મોટા વ્યવહારોમાં છેતરપિંડી અટકાવવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

ચોક્કસ શ્રેણીઓ માટે ₹1 લાખની મુક્તિ

રિઝર્વ બેંકે ચોક્કસ મુખ્ય શ્રેણીઓ માટે આ મર્યાદામાં છૂટછાટ આપી છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો, વીમા પ્રીમિયમ ચુકવણીઓ અને ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ ચુકવણીઓ માટે OTP-મુક્ત મર્યાદા વધારીને ₹1,00,000 કરવામાં આવી છે. આનો હેતુ મોટા નાણાકીય રોકાણો અને ફરજિયાત ચુકવણીઓની સરળ અને મુશ્કેલીમુક્ત પ્રક્રિયા સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરવાનો છે.

24-કલાક પહેલા નોટિફિકેશન ફરજિયાત

ગ્રાહકની સુવિધા અને નિયંત્રણને ધ્યાનમાં રાખીને, બેંકો અને ચુકવણી સેવા પ્રદાતાઓએ હવે ગ્રાહકોને તેમના ખાતામાંથી કોઈપણ પૈસા ડેબિટ થાય તેના ઓછામાં ઓછા 24 કલાક પહેલા SMS અથવા ઇમેઇલ દ્વારા સૂચિત કરવાની રહેશે. આ સૂચનામાં ચુકવણીની રકમ, તારીખ અને વેપારીનું નામ સ્પષ્ટપણે દર્શાવવું જોઈએ.

ગ્રાહકોને ઈ-મેન્ડેટ રદ કરવાનો વિકલ્પ

નવા માળખાની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે બેંક દ્વારા મોકલવામાં આવેલ પ્રી-ડેબિટ સૂચના ગ્રાહકને ચોક્કસ વ્યવહાર અથવા સમગ્ર ઈ-મેન્ડેટ રદ કરવાનો વિકલ્પ પ્રદાન કરશે. જો કોઈ ગ્રાહક માને છે કે ચુકવણી ખોટી છે અથવા તે સમયે તે કરવા માંગતો નથી, તો તેઓ OTP વિના પણ તેને રોકી શકે છે. વધુમાં, ઈ-મેન્ડેટમાં ફેરફાર અથવા રદ કરવાની પ્રક્રિયાને સરળ અને મફત બનાવવામાં આવી છે.

RBI નું 'ઈ-મેન્ડેટ ફ્રેમવર્ક 2026' ડિજિટલ બેંકિંગ ઇકોસિસ્ટમમાં ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ મજબૂત કરશે. જ્યારે ₹15,000 સુધીની નાની ચુકવણીઓ સરળ રહેશે, ત્યારે મોટા વ્યવહારો માટે વધારાની સુરક્ષા સાયબર ક્રાઇમને કાબુમાં લેશે. આ નિયમો કાર્ડ્સ, UPI અને પ્રીપેડ વોલેટ્સ માટે તાત્કાલિક અમલમાં છે.

TAGGED:

E MANDATE NORMS
RBI DECISION
6 UPI AUTO PAY
E MANDATE FRAMEWORK 2026
NO TRANSACTIONS WITHOUT OTP

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.