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RBI પોલિસી: ઘર અને કારના EMI નહીં વધે, ગવર્નરે વ્યાજ દર 5.25% પર સ્થિર રાખ્યા

RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે MPC એ સર્વસંમતિથી તટસ્થ વલણ સાથે પોલિસી વ્યાજ દર યથાવત રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.

RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રા
RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રા (Screengrab/YT RBI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 10:27 AM IST

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Updated : June 5, 2026 at 10:36 AM IST

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મુંબઈ: RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે વિશ્વભરમાં વધતી જતી અનિશ્ચિતતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતીય રિઝર્વ બેંકની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) એ નીતિ દર 5.25 ટકા પર યથાવત રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.

ચાલુ નાણાકીય વર્ષની બીજી દ્વિમાસિક નાણાકીય નીતિની જાહેરાત કરતા, RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે MPC એ સર્વાનુમતે તટસ્થ વલણ સાથે નીતિ વ્યાજ દર યથાવત રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.

છ સભ્યોની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) એ બુધવાર (3 જૂન) ના રોજ તેની ત્રણ દિવસીય ચર્ચા શરૂ કરી. ગવર્નરે કહ્યું, "અભૂતપૂર્વ પડકારો વચ્ચે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર અનિશ્ચિતતાના વાદળો છવાયેલા છે."

RBI ગવર્નર મલ્હોત્રાએ કહ્યું, "વિશ્વભરમાં વધતી જતી અનિશ્ચિતતાઓ છતાં, અમને વિશ્વાસ છે કે અમે ઓછામાં ઓછા નુકસાન સાથે આંચકાઓનો સામનો કરીશું." ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI) આધારિત ફુગાવો લક્ષ્ય કરતાં નીચે રહે છે, પરંતુ ઉપર તરફ વલણ છે.

ગવર્નરે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય બેંકે નાણાકીય વર્ષ 2027 માટે CPI ફુગાવાનો અંદાજ 4.6% થી વધારીને 5.1% કર્યો છે.

RBI એ ચાલુ નાણાકીય વર્ષ માટે GDP વૃદ્ધિનો અંદાજ 6.9% થી ઘટાડીને 6.6% કર્યો છે. ગવર્નરે જણાવ્યું હતું કે વધતી ઊર્જા કિંમતો અને પુરવઠામાં વિક્ષેપો આર્થિક પ્રવૃત્તિ પર નકારાત્મક અસર કરે તેવી શક્યતા છે, અને આ ખર્ચ દબાણની અસર પહેલાથી જ સ્પષ્ટ થઈ રહી છે.

Last Updated : June 5, 2026 at 10:36 AM IST

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POLICY RATE
RBI MPC MEETING JUNE 2026
RBI MONETARY POLICY MEETING 2026
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