RBI એ રેપો રેટ ઘટાડીને 5.25% કર્યો, નાણાકીય નીતિ 'તટસ્થ' રહેશે
RBI એ રેપો રેટ 0.25% ઘટાડીને 5.25% કર્યો. આર્થિક વૃદ્ધિ અને ફુગાવામાં નરમાઈ વચ્ચે ગવર્નર મલ્હોત્રાએ નીતિ સમીક્ષા રજૂ કરી.
Published : December 5, 2025 at 10:48 AM IST
મુંબઈ: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) એ સર્વાનુમતે રેપો રેટ 0.25% ઘટાડીને 5.25% કર્યો. આ નિર્ણય RBI ના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ દ્વિમાસિક નાણાકીય નીતિ સમીક્ષા રજૂ કરતી વખતે લીધો.
ગવર્નર મલ્હોત્રાએ કહ્યું કે મજબૂત આર્થિક વૃદ્ધિ અને ફુગાવામાં નરમાઈએ નીતિગત વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કરવાની તક ઉભી કરી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ચાલુ નાણાકીય વર્ષના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિના સંકેતો દેખાઈ રહ્યા છે.
#WATCH | Mumbai | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " the mpc (monetary policy committee) voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect."— ANI (@ANI) December 5, 2025
(source: rbi) pic.twitter.com/hgzngCLJqe
RBI ગવર્નરે કહ્યું કે કૃષિ ક્ષેત્રમાં સુધારેલી સંભાવનાઓ, GST સુધારા અને મજબૂત કોર્પોરેટ બેલેન્સ શીટ જેવા પરિબળો આર્થિક પ્રવૃત્તિને ટેકો આપતા રહેશે. તેમણે કહ્યું કે પ્રથમ છ મહિનામાં નીચો ફુગાવો અને આઠ ટકા GDP વૃદ્ધિ દર "ખૂબ જ સંતુલિત સમયગાળો" દર્શાવે છે.
દર-નિર્ધારણ સમિતિએ "તટસ્થ" નાણાકીય નીતિ વલણ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણયથી રોકાણ, વપરાશ અને ઉત્પાદનમાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે, જેનાથી આર્થિક ગતિ જળવાઈ રહેશે.
વિશ્લેષકો કહે છે કે RBIનું આ પગલું ઉદ્યોગ અને ગ્રાહકો માટે રાહતનો સંકેત છે. રેપો રેટમાં ઘટાડાથી બેંકો માટે લોન સસ્તી થશે, જેનાથી સ્થાનિક રોકાણ અને ખર્ચમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.
