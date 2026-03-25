RBIનો મોટો નિર્ણય: 1 એપ્રિલથી બદલાઈ જશે ઑનલાઈન પેમેન્ટની રીત, હવે માત્ર OTPથી નહીં ચાલે
ઑનલાઈન પેમેન્ટ્સને વધુ સુરક્ષિત બનાવવા અને ગ્રાહકોને સાઈબર ફ્રૉડથી બચાવવા RBIએ નવા સુરક્ષા ધોરણો રજૂ કર્યા
Published : March 25, 2026 at 6:31 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતમાં ઝડપથી વધી રહેલા ડિજિટલ વ્યવહારો અને તેની સાથે સાયબર ગુનાઓમાં થયેલા વધારાને રોકવા માટે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) એ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. 1 એપ્રિલ, 2026 થી દેશભરમાં ઓનલાઈન ચુકવણીની પદ્ધતિમાં સંપૂર્ણ પરિવર્તન આવવાની તૈયારી છે. RBI એ ડિજિટલ ચુકવણી માટે નવા સુરક્ષા ધોરણો જારી કર્યા છે, જે હેઠળ હવે ફક્ત એક જ OTP (વન-ટાઇમ પાસવર્ડ) પર આધાર રાખીને વ્યવહારો ચલાવવાનું શક્ય બનશે નહીં.
નવો નિયમ શું છે?
RBIની નવી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, 'મલ્ટિ-ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન' (MFA) હવે બધા ડિજિટલ વ્યવહારો માટે ફરજિયાત રહેશે. હાલમાં, મોટાભાગના વ્યવહારો ટુ-ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન (2FA) પર આધારિત છે, જેમાં સામાન્ય રીતે પાસવર્ડ/પિન અને SMS-આધારિત OTPનો ઉપયોગ શામેલ હોય છે. જો કે, RBI એ હવે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ બે સુરક્ષા પરિબળોમાંથી ઓછામાં ઓછું એક 'ડાયનેમિક' હોવું જોઈએ - એટલે કે તે દરેક વ્યવહાર માટે સંપૂર્ણપણે નવું અને અલગ હોવું જોઈએ.
OTP ઉપરાંત કયા વિકલ્પો ઉપલબ્ધ હશે?
સાયબર ગુનેગારો વારંવાર 'સિમ સ્વેપિંગ' અથવા 'ફિશિંગ' જેવી પદ્ધતિઓ દ્વારા ગ્રાહકોના OTP ચોરી કરે છે. આને રોકવા માટે, બેંકો અને ફિનટેક કંપનીઓને હવે વૈકલ્પિક વિકલ્પોને પ્રોત્સાહન આપવાની જરૂર પડશે, જેમ કે:
- બાયોમેટ્રિક્સ: ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેન, ફેસ આઈડી અથવા આઈરિસ સ્કેન
- ઈન-એપ નૉટિફિકેશન: બેંક અથવા સત્તાવાર એપ પર ટ્રાન્ઝેક્શનને એપ્રૂવ કરવાનો વિકલ્પ
- હાર્ડવેર ટોકન: ખાસ કરીને મોટા બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે એક અલગ ડિવાઈસ
રિસ્ક બેઝ્ડ ઑથેન્ટિકેશન અને જવાબદારી
આ નિયમોનો એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક 'રિસ્ક-બેઝ્ડ ઑથેન્ટિકેશન' છે. આમાં બેંકો તેમના ગ્રાહકોના ખર્ચ પેટર્ન અને લોકેશનનું નિરીક્ષણ કરે છે. જો કોઈ વ્યવહાર શંકાસ્પદ લાગે અથવા લેવડ-દેવડ મોટી રકમની હોય, તો સિસ્ટમ આપમેળે વધારાની સુરક્ષા તપાસ શરૂ કરશે. ગ્રાહકો માટે સૌથી મોટી રાહત એ છે કે જો કોઈ બેંક આ નવા સુરક્ષા ધોરણોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે અને ગ્રાહક સાથે છેતરપિંડીની ઘટના બને છે, તો બેંક સંપૂર્ણ નાણાંકીય જવાબદારી ભોગવશે.
સામાન્ય જનતા પર શું અસર થશે?
સરેરાશ ગ્રાહકો માટે, ચુકવણી પ્રક્રિયા થોડી વધુ સમય માંગી લે તેવી બની શકે છે; જોકે, તેમના ભંડોળની સુરક્ષા માટે આ એકદમ આવશ્યક છે. જ્યારે નિયમોમાં કેટલીક સુગમતા નાના અને નિયમિત ચુકવણીઓ (જેમ કે UPI Lite) સુધી લંબાવી શકાય છે, ત્યારે 1 ઓક્ટોબર, 2026 થી આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારો માટે કડક નિયમો અમલમાં આવશે.
