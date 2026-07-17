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RBIનો મોટો નિર્ણય: લોન ડિફોલ્ટર્સ હવે ઓછી કિંમતે તેમની જપ્ત કરેલી સંપત્તિ પાછી ખરીદી શકશે નહીં

RBI એ બેંકો દ્વારા જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓને ડિફોલ્ટરો અને તેમના સહયોગીઓને ઓછી કિંમતે ફરીથી વેચવા પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે

RBI એ બેંકો દ્વારા જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓને ડિફોલ્ટરો અને તેમના સહયોગીઓને ઓછી કિંમતે ફરીથી વેચવા પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે
RBI એ બેંકો દ્વારા જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓને ડિફોલ્ટરો અને તેમના સહયોગીઓને ઓછી કિંમતે ફરીથી વેચવા પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 4:35 PM IST

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મુંબઈ: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ દેશની બેંકિંગ સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા અને છેતરપિંડી રોકવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. RBI એ 'સ્ટ્રેસ્ડ એસેટ્સ ડાયરેક્ટર 2026' તરીકે ઓળખાતા નવા નિયમો બહાર પાડ્યા છે. આ નિયમો હેઠળ, બેંકો, નાની ફાઇનાન્સ બેંકો અને નોન-બેંકિંગ ફાઇનાન્સિયલ કંપનીઓ (NBFCs) ને લોન ડિફોલ્ટર્સ અથવા તેમની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓને જપ્ત કરેલી સંપત્તિઓ (જેમ કે જમીન, મકાનો અથવા ફેક્ટરીઓ) પાછી વેચી શકશે નહીં.

આ નવો નિયમ 1 ઑક્ટોબર, 2026 થી દેશભરમાં અમલમાં આવશે. બેંકોને 30 સપ્ટેમ્બર, 2027 સુધીનો સમય આપવામાં આવ્યો છે કે તેઓ તેમની પાસે રહેલી હાલની સંપત્તિઓને આ નિયમોનું પાલન કરે.

ડિફોલ્ટર્સ માટે દરવાજા બંધ

અવારનવાર એવું નોંધવામાં આવ્યું છે કે, અનૈતિક વ્યવસાયિકો જાણી જોઈને બેંક લોન ચૂકવવામાં ડિફોલ્ટ કરતા હતા. જ્યારે બેંકો તેમની સંપત્તિ જપ્ત કરતી હતી, ત્યારે આ વ્યક્તિઓ શેલ કંપનીઓ અથવા સંબંધીઓ દ્વારા ભારે ડિસ્કાઉન્ટેડ ભાવે સમાન સંપત્તિઓ ફરીથી ખરીદતા હતા. આના પરિણામે બેંકોને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું હતું. RBI ના નિર્ણયથી આ 'શોર્ટકટ'નો અસરકારક રીતે અંત આવે છે. નવા નિયમો હેઠળ, ડિફોલ્ટર સંપત્તિની સ્થિતિમાં કોઈપણ ફેરફારને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સંપત્તિને ફરીથી ખરીદી શકશે નહીં. 'સંબંધિત પક્ષો' અથવા સંબંધીઓને નાદારી અને નાદારી સંહિતા (IBC), 2016 માં નિર્ધારિત કડક માપદંડોના આધારે ઓળખવામાં આવશે.

7 વર્ષની અંદર વેચવી પડશે સંપત્તિ

RBI એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, મિલકતોનો વેપાર એ મુખ્ય બેંકિંગ પ્રવૃત્તિ નથી. તેથી, બેંકોએ ડિફોલ્ટરો પાસેથી જપ્ત કરાયેલ કોઈપણ સ્થાવર મિલકત, જેને તકનીકી રીતે SNFA (સુરક્ષિત બિન-નાણાકીય સંપત્તિ) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, મહત્તમ સાત વર્ષની અંદર વેચવાની રહેશે. આ વેચાણ મુખ્યત્વે SARFAESI એક્ટ, 2002 હેઠળ જાહેર હરાજી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવવું જોઈએ, જેથી ખાતરી થાય કે સમગ્ર પ્રક્રિયા પારદર્શક રહે.

કડક એકાઉન્ટિંગ નિયમો

બેંકોએ સ્વચ્છ બેલેન્સ શીટ જાળવવા જરૂરી છે. આ હેતુ માટે ચોક્કસ માર્ગદર્શિકા જારી કરવામાં આવી છે:

બે સ્વતંત્ર વેલ્યૂઅર્સ: સંપત્તિનું મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે ઓછામાં ઓછા બે બાહ્ય નિષ્ણાતો દ્વારા વેલ્યૂએશન કરાવવું પડશે.

નુકસાનની તાત્કાલિક નોંધ, લાભ નજરઅંદાજ: સંપત્તિ મૂલ્યોનું દર બે વર્ષે પુનઃમૂલ્યાંકન કરવું આવશ્યક છે. જો સંપત્તિનું મૂલ્ય ઘટે છે, તો બેંકે તાત્કાલિક તે નુકસાનને તેના નફા અને નુકસાન (P&L) ખાતામાં પ્રતિબિંબિત કરવું જોઈએ. મૂલ્યમાં કોઈપણ વધારો નફા તરીકે ગણવામાં આવશે નહીં.

NPAથી અલગ: આ જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓને પરંપરાગત NPA (નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ) અથવા સ્ટ્રેસ્ડ લોન શ્રેણીઓમાંથી દૂર કરવી જોઈએ અને બેલેન્સ શીટમાં એક અલગ હેડ હેઠળ રિપોર્ટ કરવી જોઈએ (જેમ કે 'અન્ય સંપત્તિઓ' અથવા 'નોન-બેંકિંગ સંપત્તિઓ').

બેંકોને આ સમગ્ર પ્રક્રિયા માટે કડક નીતિ ઘડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે, જે તેમના સંબંધિત બોર્ડ દ્વારા મંજૂરીને આધીન છે.

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