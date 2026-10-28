ટાટા સન્સ વિવાદમાં રાહુલ ગાંધીની એન્ટ્રી, PM મોદી અને શાહ પર ભારતીય વ્યવસાયોને 'રમકડાં'ની જેમ ગણવાનો લગાવ્યો આરોપ
ટાટા સન્સમાં ચંદ્રશેખરનની પુનઃનિયુક્તિને લઈને વિવાદ વકર્યો, રાહુલ ગાંધીએ X પર પોસ્ટ કરી મોદી-શાહ પર ભારતીય વ્યવસાયોને રમકડાં ગણવાનો આરોપ લગાવ્યો.
Published : October 28, 2026 at 11:43 AM IST
નવી દિલ્હી: ટાટા સન્સના એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન તરીકે એન. ચંદ્રશેખરનની પુનઃનિયુક્તિ અંગેના વિવાદ વચ્ચે કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ બુધવારે ભાજપની આગેવાની હેઠળની સરકાર પર ભારતીય વ્યવસાયોને પોતાના "રમકડાં"ની જેમ ગણવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. તેમણે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે ઉદ્યોગજગતના નેતાઓ બોલતાં ડરે છે.
X પર શેર કરેલી પોસ્ટમાં રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો કે ટાટાને "ગુનાહિત રીતે નષ્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે" અને આ મામલે ઉદ્યોગજગતના નેતાઓની બોલતી બંધ પર સવાલ ઉઠાવ્યો હતો.
Tata is being criminally destroyed, and no business leader dares say a word. How long will you stay silent? Until they own you? Indian business is not Modi and Shah's plaything. You lack courage. We don't. We will ensure justice for these crimes.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 28, 2026
"ટાટાને ગુનાહિત રીતે નષ્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને કોઈ ઉદ્યોગજગતના નેતામાં એક શબ્દ બોલવાની હિંમત નથી. તમે કેટલો સમય ચૂપ રહેશો? જ્યાં સુધી તેઓ તમારા માલિક ન બની જાય ત્યાં સુધી? ભારતીય વ્યવસાય મોદી અને શાહનું રમકડું નથી. તમારામાં હિંમત નથી. અમારામાં છે. અમે આ ગુનાઓ માટે ન્યાય સુનિશ્ચિત કરીશું," રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું.
ટાટા ગ્રુપમાં વિવાદ કેવી રીતે શરૂ થયો
ટાટા ગ્રુપમાં વિવાદ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે ટાટા ટ્રસ્ટ્સના ચેરમેન નોએલ ટાટાએ ચંદ્રશેખરનની પુનઃનિયુક્તિ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો. તેમણે આ નિર્ણયને મંજૂરી આપનારી બોર્ડ બેઠકમાં પ્રક્રિયાગત અનિયમિતતાનો આરોપ લગાવ્યો અને ઠરાવની માન્યતા પર સવાલ ઉઠાવ્યો હતો.
26 ઑક્ટોબરના રોજ ટાટા સન્સના કંપની સેક્રેટરી અને ગ્રુપ કોર્પોરેટ સેક્રેટરી સુપ્રકાશ મુખોપાધ્યાયને લખેલા પત્રમાં નોએલ ટાટાએ જણાવ્યું હતું કે 17 સપ્ટેમ્બરે યોજાયેલી બોર્ડ બેઠકમાં ઠરાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જોકે ડિરેક્ટરોને મોકલવામાં આવેલા એજન્ડામાં ચંદ્રશેખરનની પુનઃનિયુક્તિનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નહોતો.
તેમણે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો કે વારંવાર વિનંતી કરવા છતાં કંપનીએ તેમને બેઠકનું ઑડિયો અને વિડિયો રેકોર્ડિંગ, અંતિમ મિનિટ્સ અથવા ઠરાવની પ્રમાણિત નકલ આપી નહોતી. નોએલ ટાટાએ પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ ઠરાવ અમાન્ય છે." તેમણે દલીલ કરી હતી કે પુનઃનિયુક્તિ ટાટા સન્સના આર્ટિકલ્સ ઑફ એસોસિએશનની સંબંધિત જોગવાઈઓનું પાલન કરતી નહોતી.
નોએલ ટાટાએ આર્ટિકલ 118 અને 104Bનો ઉલ્લેખ કર્યો
નોએલ ટાટાના જણાવ્યા અનુસાર, આર્ટિકલ 118 હેઠળ કોઈ પસંદગી સમિતિની રચના કરવામાં આવી નહોતી અને આવી સમિતિની ભલામણ પણ બોર્ડ સમક્ષ મૂકવામાં આવી નહોતી. તેમણે વધુમાં દલીલ કરી કે આર્ટિકલ 118 અને 121 હેઠળ જરૂરી આર્ટિકલ 104B હેઠળ નિયુક્ત ડિરેક્ટરોનો સમર્થન મત મેળવવામાં આવ્યો નહોતો.
પત્રમાં એમ પણ જણાવાયું હતું કે ઠરાવને એવી શરતોને આધીન રાખીને મતદાન માટે મૂકવામાં આવ્યો હતો, જે પૂરી થઈ નહોતી. નોએલ ટાટાએ એજન્ડા સંભાળવાની રીત સામે સવાલ ઉઠાવ્યો અને કહ્યું કે મૂળ એજન્ડામાં આઇટમ 7ને "નોમિનેશન એન્ડ રેમ્યુનરેશન કમિટી તરફથી માહિતી" તરીકે વર્ણવવામાં આવી હતી.
તેમણે જણાવ્યું કે એજન્ડામાં પાછળથી સુધારો કરીને ભારતીય રિઝર્વ બેંકના પત્ર અને સંબંધિત કેવિયેટ અરજીઓ અંગે ચર્ચાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેમાં ચંદ્રશેખરનની પુનઃનિયુક્તિનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નહોતો. બેઠકના રેકોર્ડ અંગે વિવાદ ચાલુ હોવા છતાં કંપનીએ ઠરાવને અંતિમ ગણ્યો હોવા સામે પણ તેમણે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો.
રેકોર્ડિંગની માંગ અને સાત દિવસનું અલ્ટીમેટમ
નોએલ ટાટાએ લખ્યું, "બેઠકમાં શું બન્યું તેનો એકમાત્ર નિષ્પક્ષ રેકોર્ડ રેકોર્ડિંગ છે." તેમણે 17 સપ્ટેમ્બરની બેઠકનું સંપૂર્ણ ઑડિયો અને વિડિયો રેકોર્ડિંગ તથા કાર્યવાહીની કોઈ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ હોય તો તેની માંગ કરી હતી.
તેમણે કહ્યું કે ત્રણ અઠવાડિયાથી વધુ સમયગાળામાં બે લેખિત વિનંતીઓ કરવા છતાં કંપનીએ રેકોર્ડિંગ આપ્યું નથી. મિનિટ્સને અંતિમ સ્વરૂપ અપાયું તે પહેલાં ઠરાવની પ્રમાણિત નકલ જાહેર ક્ષેત્રમાં ફરતી કરવામાં આવી અને કંપની રજિસ્ટ્રાર પાસે દાખલ કરવામાં આવી હોવાના અહેવાલો અંગે પણ તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો.
નોએલ ટાટાએ વધુમાં આક્ષેપ કર્યો કે કંપનીએ ઠરાવને પસાર થયેલો પ્રમાણિત કર્યો હતો, પરંતુ મતદાન માટે મૂકતી વખતે તેની સાથે જોડાયેલી શરતોનો ઉલ્લેખ કર્યો નહોતો. તે દરમિયાન તેમના વાંધા અને અસંમતિનો ઉકેલ આવ્યો નહોતો.
તેમણે લખ્યું, "કંપનીના ડિરેક્ટર હોવા છતાં મને ઠરાવની પ્રમાણિત સાચી નકલ આપવામાં આવી નથી—તે અસ્વીકાર્ય છે." તેમણે ઉમેર્યું કે જાહેર ક્ષેત્રમાં ફરતી આવૃત્તિ પર આધાર રાખવા માટે તેઓ મજબૂર બન્યા છે.
નોએલ ટાટાએ કંપની પાસેથી સાત દિવસની અંદર અનેક દસ્તાવેજો અને સ્પષ્ટતાઓ માંગી છે. તેમાં બેઠકનાં રેકોર્ડિંગ, અંતિમ અથવા સુધારેલી મિનિટ્સ, મતદાનની વિગતો, ઔપચારિક નોટિસ અને એજન્ડાની વિવિધ આવૃત્તિઓ, તેમજ કંપની રજિસ્ટ્રાર અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયમાં દાખલ કરાયેલા દસ્તાવેજોનો સમાવેશ થાય છે.
તેમણે ટાટા સન્સને કંપની રજિસ્ટ્રારને લેખિતમાં જણાવવા પણ વિનંતી કરી છે કે આર્ટિકલ 104B હેઠળ નિયુક્ત એક ડિરેક્ટર અને સર દોરાબજી ટાટા ટ્રસ્ટ દ્વારા ઠરાવની માન્યતા સામે વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. બેઠકનો રેકોર્ડ નક્કી ન થાય ત્યાં સુધી ઠરાવ અંગે વધુ કોઈ પગલાં ન લેવાય તેવી પણ તેમણે માંગ કરી છે.
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