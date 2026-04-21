સિગારેટ-ગુટખા છોડીને અમીર થઈ શકે છે દેશના 2 કરોડથી વધુ પરિવારો, સંશોધનમાં થયો મોટો ખુલાસો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 21, 2026 at 7:39 PM IST

હૈદરાબાદ: તમાકુ છોડવું એ માત્ર સ્વાસ્થ્ય માટે જ નહીં પરંતુ લાખો ભારતીય પરિવારો માટે આર્થિક રીતે પણ એક મોટું વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. BMJ ગ્લોબલ હેલ્થ જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલા તાજેતરના વિશ્લેષણ મુજબ, જો ભારતીયો તમાકુ છોડી દે, તો આશરે 2.05 કરોડ પરિવારો તેમની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો કરી શકે છે અને ઉચ્ચ વર્ગમાં જોડાઈ શકે છે.

આ સંશોધન ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સિસ (TISS), મુંબઈ અને ICMR-નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કેન્સર પ્રિવેન્શન એન્ડ રિસર્ચ (NICPR), નોઇડાના સંશોધકો દ્વારા સંયુક્ત રીતે હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

ગ્રામીણ અને ગરીબ પરિવારો પર સૌથી વધુ અસર

આ અભ્યાસમાં સૌથી આશ્ચર્યજનક તારણ એ છે કે, તમાકુ છોડવાથી ગ્રામીણ વિસ્તારો અને સૌથી ગરીબ પરિવારો માટે સૌથી વધુ ફાયદા થશે. માહિતી અનુસાર:

ગ્રામીણ ભારત

આશરે 1.70 કરોડ (11.64%) ગ્રામીણ પરિવારો તમાકુના ખર્ચમાં બચત કરીને તેમની આર્થિક સ્થિતિ સુધારી શકે છે.

શહેરી ભારત

શહેરી વિસ્તારોમાં આશરે 35 લાખ (7.26%) પરિવારોને આનો સીધો લાભ મળશે.

સૌથી ગરીબ વર્ગ

વિશ્લેષણ મુજબ, 12.4% સૌથી ગરીબ પરિવારો, એટલે કે આશરે 56.20 લાખ પરિવારો તેમની આર્થિક સ્થિતિ સુધારી શકે છે. આ પરિવારો હાલમાં તેમની આવકના આશરે 6.4% થી 6.6% બીડી, સિગારેટ અને ગુટખા જેવા ઉત્પાદનો પર ખર્ચ કરે છે.

મધ્યમ વર્ગ માટે પણ મોટી રાહત

અભ્યાસ એ પણ દર્શાવે છે કે તમાકુનું સેવન છોડી દેવાથી માત્ર ગરીબોને જ નહીં પરંતુ મધ્યમ વર્ગને પણ ફાયદો થશે. આશરે 71 લાખ મધ્યમ આવક ધરાવતા પરિવારો તમાકુના ખર્ચમાં બચત કરીને 'સમૃદ્ધ' અથવા સારી આર્થિક શ્રેણીમાં જઈ શકે છે.

ગરીબી નિવારણ વ્યૂહરચના તરીકે તમાકુ નિયંત્રણ

સંશોધકો દલીલ કરે છે કે, તમાકુ પર ખર્ચાતા પૈસા શિક્ષણ, પોષણ અને આરોગ્ય પરના આવશ્યક ખર્ચમાં સીધો ઘટાડો કરે છે. તમાકુ સંબંધિત રોગો અને તેનાથી થતા અકાળ મૃત્યુની સારવારથી દર વર્ષે વૈશ્વિક અર્થતંત્રને એક ટ્રિલિયન અમેરિકન ડૉલરથી વધુનો ખર્ચ થાય છે.

ભારત જેવા દેશમાં, જ્યાં તમાકુનો ઉપયોગ કરનારાઓનો મોટો હિસ્સો ઓછી અને મધ્યમ આવક ધરાવતા જૂથોના છે, તમાકુ નિયંત્રણને ફક્ત આરોગ્યના દૃષ્ટિકોણથી જ નહીં પરંતુ ગરીબી ઘટાડવાની વ્યૂહરચના તરીકે પણ જોવું જોઈએ. સંશોધકો સૂચવે છે કે સરકારે તમાકુ ઉત્પાદનો પર કર વધારીને, જાગૃતિ ઝુંબેશ શરૂ કરીને અને લોકોને તમાકુ છોડવામાં મદદ કરવા માટે કાર્યક્રમોને મજબૂત બનાવીને આ દિશામાં કામ કરવું જોઈએ.

અભ્યાસ એ પણ સ્વીકારે છે કે આ એક નિરીક્ષણ અભ્યાસ છે, જેનો અર્થ એ નથી કે તમાકુ પર બચાવેલા બધા પૈસા ફક્ત આવશ્યક વસ્તુઓ પર જ ખર્ચવામાં આવે છે. જો કે, તે સ્પષ્ટ છે કે તમાકુનો ઉપયોગ લાખો પરિવારો માટે આર્થિક પ્રગતિમાં નોંધપાત્ર અવરોધ ઉભો કરે છે. તમાકુ છોડવાથી માત્ર જીવન બચશે નહીં પરંતુ લાખો ભારતીયોને ગરીબીના ચક્રમાંથી બહાર નીકળવામાં પણ મદદ મળશે.

