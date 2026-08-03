શું બદલાઈ જશે Google Pay અને Phonepeથી પૈસા મોકલવાની રીત? RBI લાગુ કરી શકે છે નવો નિયમ
ઓનલાઈન છેતરપિંડી અટકાવવા માટે, બેંકોએ RBI ને એક નવો નિયમ પ્રસ્તાવિત કર્યો છે જેમાં શંકાસ્પદ UPI વ્યવહારો માટે "હા/ના" પોપ-અપ પુષ્ટિકરણ જરૂરી છે
Published : August 3, 2026 at 4:57 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતમાં ડિજિટલ પેમેન્ટનો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. નાના અને મોટા બંને પ્રકારના દુકાનદારો અને સામાન્ય નાગરિકો UPI દ્વારા વ્યવહારો કરી રહ્યા છે. જોકે, આ વૃદ્ધિની સાથે, ઓનલાઈન છેતરપિંડીના બનાવોમાં પણ વધારો થયો છે. છેતરપિંડી કરનારાઓ ઘણીવાર ફોન કોલ્સ, મેસેજ દ્વારા અથવા નકલી કસ્ટમર કેર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ બનીને લોકોને છેતરે છે અને તાત્કાલિક પૈસા ટ્રાન્સફર કરાવી લે છે. UPI પેમેન્ટ ઈન્સ્ટન્ટ હોવાથી પીડિતોને ઘણીવાર ખ્યાલ આવતો નથી કે શું થઈ રહ્યું છે જ્યાં સુધી તેમના ખાતામાંથી પૈસા ડેબિટ ન થઈ જાય.
આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે, બેંકોએ ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ને એક નવો અને સરળ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. આ નવા નિયમ હેઠળ, તમારા UPI વ્યવહારો દરમિયાન "હા/ના" પોપ-અપ બોક્સ દેખાશે.
આ નવો પ્રસ્તાવ શું છે?
બેંકોનું કહેવું છે કે, દરેક મોટા પેમેન્ટને પ્રતિબંધિત અથવા ધીમું કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તેના બદલે, તેઓ "રિસ્ક બેઝ્ડ વેરિફિકેશન" તરીકે ઓળખાતી તકનીકનો ઉપયોગ કરવાની યોજના ધરાવે છે જે ખાસ કરીને શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શનને ઓળખશે.
જો તમે કોઈ પ્રાપ્તકર્તાને પૈસા મોકલી રહ્યા છો જે અસુરક્ષિત લાગે છે, તો પેમેન્ટ પૂર્ણ થાય તે પહેલાં તમારા મોબાઇલ સ્ક્રીન પર એક મેસેજ આવશે. તે પૂછશે કે શું તમે ખરેખર તે વ્યક્તિને પૈસા મોકલવા માંગો છો. "હા" પર ક્લિક કર્યા પછી જ તમારા ખાતામાંથી ફંડ ડેબિટ થશે. જો તમને સહેજ પણ શંકા હોય, તો તમે "ના" પસંદ કરી શકો છો અને છેતરપિંડીનો ભોગ બનવાનું ટાળી શકો છો.
કયા ટ્રાન્ઝેક્શન પર આ પોપ-અપ દેખાશે?
આ નિયમ દરેક રેગ્યુલર પેમેન્ટ પર લાગુ થશે નહીં, જેથી તમારી રોજિંદી ખરીદદારી પ્રભાવિત ન થાય. તે ફક્ત ત્યારે જ દેખાશે જ્યારે:
- તમે પહેલી વાર કોઈ નવા, અજાણ્યા રિસિવરને મોટી રકમ મોકલી રહ્યા છો.
- તમારી સામાન્ય ખર્ચ કરવાની રીત કરતા અચાનક અલગ અને મોટું ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ રહ્યું હોય.
- જો તમે કોઈ નવા મોબાઈલ ફોન અથવા નવી જગ્યાએથી પહેલીવાર પેમેન્ટ કરી રહ્યા છો
બધા ટ્રાન્ઝેક્શન કેમ ધીમા નથી કરાઈ રહ્યા?
ઘણા માને છે કે બધી મોટા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર "કૂલિંગ-ઓફ પીરિયડ" લાદવો જોઈએ. જો કે, બેંકો દલીલ કરે છે કે આ UPI ની સૌથી મોટી શક્તિઓ - તેની ગતિ અને સુવિધાને નબળી પાડશે. લાખો વેપારીઓ અને ગ્રાહકો દર સેકન્ડે UPI પર આધાર રાખે છે; દરેક ચુકવણી ધીમી કરવાથી વ્યવસાય સ્થગિત થઈ શકે છે. તેથી, આ વધારાનો સુરક્ષા માપદંડ ફક્ત "ઉચ્ચ-જોખમ" - અથવા શંકાસ્પદ - વ્યવહારો માટે લાગુ કરવામાં આવશે.
આ નવો નિયમ તમને થોભવા અને વિચારવા માટે એક મૂલ્યવાન ક્ષણ આપશે, જે તમને છેતરપિંડીનો ભોગ બનવાથી બચવામાં મદદ કરશે. રિઝર્વ બેંક (RBI) હાલમાં આ દરખાસ્તની સમીક્ષા કરી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં તેના અંગે નવી માર્ગદર્શિકા જારી કરી શકે છે.
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