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પેટ્રોલ 5 રૂપિયા અને ડીઝલ 3 રૂપિયા મોંઘું થયું, આ પેટ્રોલિયમ કંપનીએ કર્યો ભાવ વધારો

ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતોમાં વૃદ્ધિ બાદ ભારતની સૌથી મોટી પ્રાઈવેટ ઓઇલ કંપનીએ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધાર્યા છે.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2026 at 4:41 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારતના સૌથી મોટા ખાનગી ફ્યૂલ રિટેલર, નાયરા એનર્જીએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે. કંપનીએ પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹5 અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹3નો વધારો કર્યો છે, જેનો અમલ તાત્કાલિક અસરથી શરૂ થયો છે.

ભાવમાં આ વધારો ક્રૂડ ઓઈલ અને રિફાઈન્ડ ઉત્પાદનોના આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવમાં થયેલા વધારાને પગલે કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, સરકારી માલિકીની ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી.

શનિવાર સવારથી નવા દરો અમલમાં
ભારતમાં નાયરાના 7,108 ફ્યુઅલ સ્ટેશનો પર શનિવાર સવારથી નવા દરો અમલમાં આવ્યા છે. આ બાબતથી વાકેફ સૂત્રોએ આ માહિતી આપી હતી. વૈશ્વિક સ્તરે ઊર્જાના ઊંચા ભાવને કારણે ફ્યૂલ રિટેલરો પર ફરીથી દબાણ વધ્યું છે તેવા સમયે આ ભાવવધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ પગલું નાયરા દ્વારા આ વર્ષની શરૂઆતમાં કરવામાં આવેલા અગાઉના ભાવ ફેરફારોને અનુસરે છે.

કંપનીએ માર્ચમાં પણ ભાવ વધાર્યા હતા
કંપનીએ અગાઉ આ વર્ષે માર્ચ મહિનામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો હતો. 26 માર્ચે, તેણે પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹5 અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹3નો વધારો કર્યો હતો. ત્યારબાદ, સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ પણ મે મહિનામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારવાનું શરૂ કર્યું હતું.

તે અગાઉનો ભાવવધારો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં થયેલા ઉછાળા અને પશ્ચિમ એશિયામાં ઈરાન, અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેના તણાવને કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં સર્જાયેલી કટોકટીને કારણે થયો હતો. જોકે, જ્યારે બાદમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો થયો, ત્યારે નાયરા એનર્જીએ માર્ચ મહિનાનો ભાવવધારો પાછો ખેંચી લીધો હતો અને પેટ્રોલ તથા ડીઝલના ભાવ ઘટાડ્યા હતા.

પીટીઆઈ (PTI)ના અહેવાલ મુજબ, દેશભરમાં 7,108 પેટ્રોલ પંપનું સંચાલન કરતી નાયરાએ શનિવારની વહેલી સવારથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. આ સમાચાર લખાયા ત્યાં સુધી, આ બાબતે નાયરા એનર્જીના પ્રવક્તાને મોકલવામાં આવેલા ઈમેલનો કોઈ જવાબ મળ્યો ન હતો.

(PTI તરફથી ઇનપુટ સાથે)

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TAGGED:

PETROL DIESEL PRICES HIKE
NAYARA ENERGY
નાયરા એનર્જી
પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધારો
PETROL AND DIESEL PRICE

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