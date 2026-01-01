ETV Bharat / business

AC અને રેફ્રિજરેટર 10% સુધી મોંઘા થશે, 1 જાન્યુઆરીથી BEE સ્ટાર રેટિંગના નવા નિયમો લાગુ થશે

BEE સ્ટાર રેટિંગ માટેના નવા નિયમો 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી અમલમાં આવશે, જેના કારણે AC અને રેફ્રિજરેટરના ભાવમાં મહત્તમ 10%નો વધારો થઈ શકે છે.

નવી દિલ્હી : નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે જ લોકોને મોંઘવારીનો આંચકો લાગી શકે છે. ઉર્જા કાર્યક્ષમતા બ્યુરો (BEE)ના કડક સ્ટાર રેટિંગ નિયમો આજથી અમલમાં આવશે. આનાથી રૂમ એર કંડિશનર (RAC) અને રેફ્રિજરેટર જેવા ઠંડક ઉપકરણોના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. એવો અંદાજ છે કે AC ના ભાવમાં આશરે 10 ટકા અને રેફ્રિજરેટરના ભાવમાં 5 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે.

GSTના લાભો પર અસર: આ ભાવ વધારાથી સપ્ટેમ્બરમાં ગ્રાહકોને મળેલા GST મુક્તિના લાભો લગભગ ખતમ થઈ જશે. રૂમ AC પરના કર દરમાં 10 ટકાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન, ડોલર સામે રૂપિયાનું અવમૂલ્યન અને તાંબાના વધતા ભાવ પણ ઉત્પાદકોના માર્જિન પર દબાણ લાવી રહ્યા છે.

ભાવ વધારા માટે ઉત્પાદકો તૈયાર છે, વોલ્ટાસ, ડાઇકિન, બ્લુ સ્ટાર અને ગોદરેજ એપ્લાયન્સિસ જેવા મુખ્ય ઉત્પાદકોએ કહ્યું છે કે તેઓ આ ફેરફારથી પરેશાન નથી. તેમનું કહેવું છે કે નવી રેટિંગ તેમના કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટને ઘટાડવામાં મદદ કરશે. બ્લુ સ્ટારના એમડી બી. થિયાગરાજનના જણાવ્યા અનુસાર, નવું 5-સ્ટાર એસી એક નવી ટેકનોલોજી ઉત્પાદન હશે જે 2025 કરતા લગભગ 10 ટકા મોંઘુ હશે.

જૂના સ્ટાર રેટિંગની અસર: 1 જાન્યુઆરી, 2025 પછી, 5-સ્ટાર AC ને 4-સ્ટાર અને 4-સ્ટાર AC ને 3-સ્ટારમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે. તેવી જ રીતે, 3-સ્ટાર AC હવે 2-સ્ટાર તરીકે ઉપલબ્ધ થશે. આનો અર્થ એ થયો કે જૂના સ્ટાર રેટિંગવાળા AC ના ભાવમાં લગભગ 5 ટકાનો ફેરફાર થશે.

ઉદ્યોગ નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય ગોદરેજ એપ્લાયન્સિસના કમલ નંદીએ જણાવ્યું હતું કે ચલણના અવમૂલ્યન અને કાચા માલના વધતા ભાવને કારણે એસી અને રેફ્રિજરેટરના ભાવમાં વધારો થવાની ખાતરી છે. વોલ્ટાસના જયંત બાલને જણાવ્યું હતું કે નવી નીતિને કારણે, ગ્રાહકો અને વેપારીઓ ભાવ વધારાથી બચવા માટે પહેલેથી જ ખરીદી કરી રહ્યા છે. ડાઇકિનના એમડી કંવલજીત જાવાએ જણાવ્યું હતું કે 2012 થી 2024 સુધી આ પાંચમી વખત છે જ્યારે ઊર્જા લેબલિંગ ધોરણોમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે અને ઉદ્યોગ હંમેશા સરકારના ઊર્જા કાર્યક્ષમતા પ્રયાસોને ટેકો આપતો રહ્યો છે.

BEE એ 1 જાન્યુઆરીથી ટેલિવિઝન, LPG ગેસ સ્ટવ, કૂલિંગ ટાવર અને ચિલર માટે સ્ટાર લેબલિંગ ફરજિયાત કર્યું છે. આનાથી ગ્રાહકો સચોટ માહિતીના આધારે ઉપકરણો પસંદ કરી શકશે અને માનકીકરણ સુનિશ્ચિત કરી શકશે.

નવા BEE સ્ટાર રેટિંગના અમલીકરણથી એસી અને રેફ્રિજરેટર વધુ મોંઘા થશે. જોકે, ઉર્જા કાર્યક્ષમતા વધારવા અને પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવા માટે આ પગલું જરૂરી છે. નિષ્ણાતો માને છે કે ભાવ વધારા છતાં, ઉદ્યોગ અને ગ્રાહકો આ પરિવર્તનને સ્વીકારવા તૈયાર છે.

