ભાવ રેકોર્ડ સ્તરથી નીચે ઉતર્યા! ચાંદી ₹24,000 અને સોના ₹8,862 ઘટ્યા, ખરીદદારોમાં રાહત
ભારતીય બુલિયન બજારમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો. રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરને સ્પર્શ્યા પછી, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો.
Published : January 30, 2026 at 11:20 AM IST
નવી દિલ્હી: શુક્રવારે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો. છેલ્લા કેટલાક સત્રોમાં ભારે ઉછાળા પછી, કિંમતી ધાતુઓમાં નફા-બુકિંગનું પ્રભુત્વ રહ્યું, જેના કારણે બજાર ખુલતાની સાથે જ ભાવ તૂટી ગયા. ચાંદીના ભાવ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા, જેમાં સોનામાં પણ એક જ ઘટાડામાં તીવ્ર ઘટાડો થયો.
ચાંદીના ભાવમાં ઐતિહાસિક ઘટાડો
શુક્રવારે મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ચાંદીના ભાવ લગભગ ₹24,000 પ્રતિ કિલોગ્રામ ઘટ્યા. 5 માર્ચે સમાપ્ત થતી ચાંદીના વાયદા ઘટીને ₹3,75,900 પ્રતિ કિલોગ્રામ થઈ ગયા. ગુરુવારે, ચાંદીએ પહેલીવાર ₹4 લાખ પ્રતિ કિલોગ્રામના આંકને પાર કરીને અને ₹399,893 પર બંધ થઈને ઇતિહાસ રચ્યો.
નોંધનીય છે કે 29 જાન્યુઆરીએ ચાંદી પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹420,048 ની સર્વકાલીન ઊંચી સપાટીએ પહોંચી હતી. આ રેકોર્ડ સ્તરની તુલનામાં, ચાંદી માત્ર એક જ દિવસમાં આશરે ₹44,148 નો ઘટાડો થયો હતો, જેને રોકાણકારો એક દિવસના નોંધપાત્ર ઘટાડા તરીકે જોઈ રહ્યા છે.
સોનાના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો. ચાંદીની સાથે, સોનાના ભાવમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો નોંધાયો હતો. 2 એપ્રિલે સમાપ્ત થઈ રહેલા MCX ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ શુક્રવારે ખુલતા જ ₹8,862 નો ઘટાડો થયો હતો, જે ₹175,100 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર સ્થિર થયો હતો. ગુરુવારે સોનું ₹183,962 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું.
સોનાના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરની વાત કરીએ તો, તે ગુરુવારે ₹1,93,096 પ્રતિ 10 ગ્રામના નવા સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરને સ્પર્શ્યો હતો. આ સ્તરથી, શુક્રવારે સોનાનો ભાવ આશરે ₹17,996 નો ઘટાડો થયો છે.
ઘટાડા પાછળનું કારણ શું છે?
નિષ્ણાતોના મતે, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ તીવ્ર ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ ભારે નફા-બુકિંગ છે. કિંમતી ધાતુના ભાવ ઝડપથી નવા રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યા હતા, જેના કારણે રોકાણકારો નફો બુક કરવા લાગ્યા હતા. આ વેચાણ દબાણને કારણે અચાનક ભાવ નીચે આવી ગયા હતા.
વૈશ્વિક સંકેતોની અસર
વૈશ્વિક સ્તરે રાહતના કેટલાક સંકેતો પણ જોવા મળ્યા છે. ટેરિફ અંગે સતત તણાવ હોવા છતાં, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ઈરાન સાથે પરમાણુ કરાર પર વાટાઘાટો કરવાની પહેલના સમાચારથી ભૂરાજકીય ચિંતાઓ કંઈક અંશે ઓછી થઈ છે. આનાથી સુરક્ષિત રોકાણ ગણાતા સોના અને ચાંદી પર અસર પડી છે.
બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે નજીકના ભવિષ્યમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ અસ્થિર રહી શકે છે. રોકાણકારોને ઉતાવળ ટાળવા અને સાવધાની સાથે રોકાણ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે.
