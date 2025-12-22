ETV Bharat / business

પ્રી-એપ્રુવ્ડ પર્સનલ લોન: સરળ ઓફર પાછળ છુપાયેલ છે મોટા જોખમ, આ 5 બાબતો જાણો

પ્રી-એપ્રુવ્ડ પર્સનલ લોન આકર્ષક લાગે છે, પરંતુ ફી, શરતો, દંડ અને EMI ને સારી રીતે સમજ્યા પછી જ તેને લેવી શ્રેષ્ઠ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 10:06 PM IST

હૈદરાબાદ: આજકાલ, ઘણા લોકોને અચાનક તેમના મોબાઇલ ફોન પર સંદેશાઓ મળે છે જેમાં તેમને જણાવવામાં આવે છે કે તેઓ પ્રી-એપ્રુવ્ડ પર્સનલ લોન માટે પાત્ર છે. બેંકની મુલાકાત લીધા વિના, કોઈપણ કાગળકામ વિના, અને થોડીવારમાં, પૈસા તેમના ખાતામાં જમા થઈ જશે. આ ઓફર ખૂબ જ સરળ અને ફાયદાકારક લાગે છે, ખાસ કરીને જ્યારે તમને તાત્કાલિક પૈસાની જરૂર હોય.

પરંતુ આ સરળ દેખાતા વિકલ્પ પાછળ ઘણીવાર જોખમ રહેલું છે. ઓછી EMI લોન સાથે સંકળાયેલા છુપાયેલા વ્યાજ, પ્રોસેસિંગ ફી અને કડક નિયમો ભવિષ્યમાં સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. તેથી, કોઈપણ ઓફર માટે તાત્કાલિક સંમતિ આપતા પહેલા આ પાંચ મહત્વપૂર્ણ બાબતોને સમજવી મહત્વપૂર્ણ છે.

1. વ્યાજ દર અને તેના પ્રકારને સમજો

લોકો ઘણીવાર ફક્ત વ્યાજ દરના આધારે લોન નક્કી કરે છે. પરંતુ ધ્યાનમાં રાખો કે દર સ્થિર છે કે ફ્લોટિંગ છે. પ્રારંભિક દર ઓછો લાગી શકે છે, પરંતુ તે સમય જતાં વધી શકે છે. તમારો વાસ્તવિક દર તમારી આવક, નોકરી, ક્રેડિટ સ્કોર અને અગાઉના લોન રેકોર્ડ પર આધાર રાખે છે. તેથી, હંમેશા લેખિતમાં વાસ્તવિક દરની પુષ્ટિ કરો.

2. તમારા ખાતામાં તમને કેટલી રકમ મળશે તે તપાસો

કેટલીકવાર, લોન મંજૂરી પછી પ્રોસેસિંગ ફી, વીમો અને અન્ય ચાર્જ કાપવામાં આવે છે. આનાથી તમારા ખાતામાં તમને મળનારી રકમ ઓછી થઈ શકે છે. તેથી, તમને મળનારી ચોખ્ખી રકમ વિશે સ્પષ્ટ રહો.

3. પ્રીપેમેન્ટ અને ફોરક્લોઝરની શરતો જાણો

પૂર્ણ મુદત પૂર્ણ થયા પહેલા લોન બંધ કરવી સામાન્ય છે. આવા કિસ્સાઓમાં, પ્રીપેમેન્ટ અથવા ફોરક્લોઝર ચાર્જ લાગુ થઈ શકે છે. લોન લેતા પહેલા, તપાસો કે પાર્ટ-પેમેન્ટ સુવિધા, લોક-ઇન પીરિયડ અને વહેલા બંધ કરવા માટેની ફી છે કે નહીં.

4. જો EMI ઓછી હોય, તો મુદત અને કુલ વ્યાજ તપાસો

ઓછી EMI આકર્ષક લાગી શકે છે, પરંતુ લાંબી મુદત વધુ વ્યાજમાં પરિણમી શકે છે. તેથી, ફક્ત EMI પર ધ્યાન કેન્દ્રિત ન કરો; કુલ ચુકવણી રકમ અને EMI તારીખ બદલવાની અથવા મુદત ઘટાડવાની શક્યતા તપાસો.

૫. ધિરાણકર્તાની પદ્ધતિઓ અને દંડ તપાસો

કેટલીકવાર ટેકનિકલ અથવા અન્ય કારણોસર EMI ચૂકી જાય છે. કેટલાક ધિરાણકર્તાઓ તરત જ ભારે દંડ વસૂલ કરે છે, જે તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને અસર કરી શકે છે. તેથી, ધિરાણકર્તાની વિશ્વસનીયતા અને ગ્રાહક સેવાનું મૂલ્યાંકન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.

પ્રી-એપ્રુવ્ડ પર્સનલ લોન એક આકર્ષક વિકલ્પ છે, પરંતુ સંપૂર્ણ માહિતી વિના લોન લેવી જોખમી હોઈ શકે છે. નિર્ણય લેતા પહેલા શરતો, ફી, વ્યાજ દરો અને ધિરાણકર્તાની શરતોને સમજવી સમજદારીભર્યું છે.

