પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં મળશે જોરદાર રિટર્ન, દર મહિને હજારો રૂપિયાની કમાણી પાક્કી

પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજનામાં રોકાણ કરીને દર મહિને ખાતરીપૂર્વક આવક મેળવો.

પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજના
પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજના (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 27, 2025 at 8:23 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: કોઈપણ વ્યક્તિ જે નિવૃત્તિ લેવા માંગે છે અથવા કોઈપણ જોખમ વિના નિશ્ચિત માસિક આવક મેળવવા માંગે છે, તેમના માટે પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજના (POMIS) એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે. આ યોજના માત્ર વાર્ષિક 7.4% ની ગેરંટીકૃત વ્યાજ દર જ પ્રદાન કરતી નથી, પરંતુ સંપૂર્ણ સુરક્ષા પણ સુનિશ્ચિત કરે છે, કારણ કે તે કેન્દ્ર સરકારની નાની બચત યોજનાનો એક ભાગ છે.

સૌથી સારી વાત એ છે કે સરકારે ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર ક્વાર્ટર માટે વ્યાજ દરોમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. તેથી, તમને આ યોજના હેઠળ હજુ પણ 7.4% વળતર મળશે. એકવાર તમે રોકાણ કરો છો, તો તમને પાંચ વર્ષ માટે નિશ્ચિત માસિક આવક મળશે.

પોસ્ટ ઓફિસ રાષ્ટ્રીય બચત માસિક આવક યોજના (POMIS) એક એવી યોજના છે જેના હેઠળ, પોસ્ટ ઓફિસમાં પૈસા જમા કર્યા પછી, દર મહિને મળતું વ્યાજ આપમેળે તમારા ખાતામાં જમા થઈ જાય છે. જો કે, તે ખાસ કરીને તે લોકો માટે યોગ્ય છે જેમને દર મહિને પેન્શન જેવી નિશ્ચિત આવકની જરૂર હોય છે અને કોઈપણ જોખમ વિના રોકાણ કરવા માંગે છે.

POMIS ની વિશેષતાઓ

  • વ્યાજ દર - વાર્ષિક 7.4% (દર મહિને વ્યાજ ચુકવણી)
  • સુરક્ષા - રોકાણો સંપૂર્ણપણે સલામત છે (સરકાર ગેરંટી આપે છે)
  • મુદત - 5 વર્ષ (પરિપક્વતા પર સંપૂર્ણ રિફંડ)
  • કમાણી - એક નિશ્ચિત માસિક રકમ, પેન્શન જેવી સ્થિર આવક.

દર મહિને તમે કેટલી કમાણી કરશો?

  • ધારો કે તમે આ યોજનામાં ₹9 લાખ જમા કરાવો છો.
  • વાર્ષિક વ્યાજ: ₹900,000 × 7.4% = ₹66,600.

12 મહિનામાં વિભાજીત કરવામાં આવે તો: ₹5,550 પ્રતિ મહિને

  • આ રકમ 5 વર્ષ માટે માસિક પ્રાપ્ત થશે.
  • તેવી જ રીતે, જો તમે ₹15 લાખ જમા કરાવો છો, તો
  • વાર્ષિક વ્યાજ: ₹111,000.
  • માસિક આવક: ₹9,250 પ્રતિ મહિને.

POMIS ખાતું કેવી રીતે ખોલવું?

  • નજીકની પોસ્ટ ઓફિસ પર જાઓ.
  • એક બચત ખાતું ખોલાવેલું હોવું જરૂરી છે.
  • તમારી પાસે તમારું આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ હોવું આવશ્યક છે.
  • રાષ્ટ્રીય બચત માસિક આવક ખાતું ફોર્મ ભરો.
  • રોકડ અથવા ચેક દ્વારા રોકાણની રકમ જમા કરાવો.

(નોંધ: આ લેખ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે અને તેને રોકાણ સલાહ તરીકે ગણવો જોઈએ નહીં. રોકાણ કરતા પહેલા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લેવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.)

