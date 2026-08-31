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શેર બજારની નબળી શરૂઆત: સેન્સેક્સ 200 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 24100ની નીચે ખુલ્યો

નબળા ગ્લોબલ સંકેતો વચ્ચે 31 ઓગસ્ટે ભારતીય ઇન્ડેક્સ ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે અને નિફ્ટી 24150ની આસપાસ જોવા મળી રહ્યું છે.

શેર બજારની નબળી શરૂઆત
શેર બજારની નબળી શરૂઆત (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2026 at 9:43 AM IST

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મુંબઇ: નબળા ગ્લોબલ સંકેતો વચ્ચે 31 ઓગસ્ટે ભારતીય ઇન્ડેક્સ ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે અને નિફ્ટી 24150ની આસપાસ જોવા મળી રહ્યું છે.

નિફ્ટી 100.50 અંક એટલે કે 0.42%ના ઘટાડા સાથે 24,074.20 પર જોવા મળી રહ્યું છે જ્યારે સેન્સેક્સ 200 અંક અથવા 0.26 ટકાની નબળાઇ સાથે 77000ની આસપાસ જોવા મળી રહ્યું છે. જોકે, ગત સેશનમાં ઘરેલુ ઇક્વિટી ઇન્ડેક્સ તેજી સાથે બંધ થયા હતા.

સોના અને ચાંદીની કિંમતમાં ઘટાડો

અઠવાડિયાના પ્રથમ દિવસે 31 ઓગસ્ટે આંતરરાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક બજારોમાં સોના અને ચાંદી બન્નેની કિંમતમાં ઘટાડો થયો છે.

ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ એટલે કે Comex પર સોના અને ચાંદી બન્નેના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. Comex પર સોનું 1.15% તૂટી ગયું છે અને કિંમત 4477.80 ડૉલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગઇ છે જ્યારે ચાંદીના ભાવ 1.71% સુધી ઘટી ગયા છે અને કિંમત 65.850 ડૉલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેંડ કરતી જોવા મળી હતી.

Jioના IPOને મળી સેબીની મંજૂરી

દેશના સૌથી મોટા IPOનો રસ્તો સાફ થઇ ગયો છે. સેબીએ જિયો પ્લેટફોર્મ્સના IPOને મંજૂરી આપી દીધી છે. જિયો પ્લેટફોર્મ્સ 27 કરોડ ફ્રેશ શેર જાહેર કરશે. આ રકમનો ઉપયોગ દેવું ચુકવવામાં થશે.

Annu Projects IPOનું આજે એલોટમેન્ટ

મેનબોર્ડ સેગમેન્ટમાં અનુ પ્રોજેક્ટ્સનો 175.06 કરોડ રૂપિયાનો IPO 28 ઓગસ્ટે બંધ થયો હતો, તેને કૂલ 2.93 ગણુ સબ્સક્રિપ્શન મળ્યું હતું. હવે સોમવારે 31 ઓગસ્ટે એલોટમેન્ટ ફાઇનલ થવાની રાહ જોવામાં આવી રહી છે.

HDFC બેન્કમાંથી રિટાયર થશે શશિધર જગદીશન

શશિધર જગદીશન ફરી HDFC બેન્કના MD&CEO નહીં બને. તે 26 ઓક્ટોબરે રિટાયર્ડ થશે. તેમણે કહ્યું કે તે ફરી નિયુક્તિ ઇચ્છતા નથી. શશિધર જગદીશને કહ્યું કે ઉત્તરાધિકારી શોધવાની પ્રોસેસ ઝડપી બનાવવામાં આવે.

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