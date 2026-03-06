ETV Bharat / business

ભારત હવે દુનિયાને અનાજ વેચશે, પીએમ મોદીની કૃષિ ક્ષેત્ર માટે નવી 'વૈશ્વિક' યોજના

પીએમ મોદીએ નિકાસલક્ષી કૃષિ, ઉચ્ચ મૂલ્યવાળા પાક અને વૈશ્વિક બજારો માટે ડિજિટલ ટેકનોલોજી પર ભાર મૂકીને ખેડૂતોની આવક વધારવાનું આહ્વાન કર્યું.

કૃષિ અને ગ્રામીણ પરિવર્તન પર વેબિનારને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રી મોદી
કૃષિ અને ગ્રામીણ પરિવર્તન પર વેબિનારને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રી મોદી (X/@narendramodi)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 4:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 6 માર્ચ 2026ના રોજ “કૃષિ અને ગ્રામીણ પરિવર્તન” વિશે વેબિનારમાં ખેડૂતોને મોટી અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે હવે સમય આવી ગયો છે કે ભારતીય ખેતીને વિદેશી બજારમાં વેચવા તૈયાર કરવી. ખેડૂતોને માત્ર અન્નદાતા નહીં, પણ નિર્યાતક બનાવવાનો સમય છે. આનાથી ખેડૂતોની આવક વધશે અને દેશમાં નવી નોકરીઓ પણ ઊભી થશે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે વિશ્વની માંગ બદલાઈ રહી છે. લોકોને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા અને વિવિધ પ્રકારના કૃષિ પેદાશ જોઈએ છે. તેથી ખેડૂતોએ પરંપરાગત ખેતી છોડીને નિર્યાતલક્ષી ખેતી તરફ વળવું જોઈએ. આનાથી ભારત વિશ્વને અનાજ વેચી શકશે અને ખેડૂતો પણ સારી કમાણી કરશે. તેમણે ખેડૂતો, ઉદ્યોગ અને નિષ્ણાતોને એક સાથે કામ કરવા અપીલ કરી.

ઉચ્ચ મૂલ્યની ખેતી અને આધુનિક ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ખેતીને ઉચ્ચ મૂલ્યવાળી બનાવવી જરૂરી છે. આ માટે કાજુ, નાળિયેર, ચંદન, કોકો અને અગરવુડ જેવા પાકો પર ધ્યાન આપવું. તેમણે કોસ્ટલ અને પહાડી વિસ્તારોમાં બદામ, અખરોટ અને ચીલગોઝા જેવા ડ્રાય ફ્રૂટ્સની ખેતી વધારવા કહ્યું છે. આના માટે સરકાર ખાસ યોજનાઓ ચલાવી રહી છે.

માછીમારીને પણ મોટા નિર્યાત ક્ષેત્ર તરીકે વિકસાવવાની વાત કરી. તેમણે ખાનગી કંપનીઓને માછીમારીમાં રોકાણ કરવા અપીલ કરી. તેમણે કુદરતી અને ઓર્ગેનિક ખેતીને પણ મહત્વ આપ્યું. આનાથી લોકોનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને અર્થતંત્ર પણ મજબૂત થશે. ગ્રામીણ મહિલા ઉદ્યમીઓ માટે ‘SHE-Marts’ ખોલવાની વાત પણ કરી જેથી તેઓ વિશ્વભરમાં પોતાના ઉત્પાદન વેચી શકે.

આધુનિક ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ પણ મહત્વનો છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે ટેક્નોલોજીનો જમાનો છે. eNAM દ્વારા ખેડૂતોને બજાર સુધી સીધી પહોંચ મળી છે. ડિજિટલ એગ્રીકલ્ચર મિશન હેઠળ 7.63 કરોડ ખેડૂતોના આઈડી બનાવવામાં આવ્યા છે અને 23.5 કરોડ ખેતરોનું સર્વે કરવામાં આવ્યું છે. આ ડેટાબેઝથી સબસિડી સરળતાથી આપી શકાશે અને બજાર સાથે જોડાણ વધશે. ખેડૂતોએ ગુણવત્તા, બ્રાન્ડિંગ અને વૈશ્વિક સ્તરના ધોરણો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ.

બજેટમાં કૃષિ માટે મોટી જોગવાઈ અને આગળનો રસ્તો

વર્ષ 2026-27ના બજેટમાં કૃષિ ક્ષેત્ર માટે 1,62,671 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ પાછલા વર્ષ કરતાં 7 ટકા વધુ છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કૃષિ આજે દેશના લાંબા ગાળાના વિકાસનો મુખ્ય સ્તંભ છે. આથી તેને નવી ઊર્જા આપવી જરૂરી છે.

તેમણે ખેડૂતોને સલાહ આપી કે પાક વૈવિધ્યકરણ કરો. જૂની રીતે નહીં, પણ ટેક્નોલોજી સાથે ખેતી કરો. આનાથી વિશ્વની માંગ પૂરી કરી શકાશે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર ખેડૂતોને સશક્ત બનાવવા માટે સતત કામ કરી રહી છે. હવે ખેડૂતો, ઉદ્યોગ અને વિશેષજ્ઞો એક થઈને કામ કરે તો ખેતી વૈશ્વિક સ્તરે પહોંચી જશે.

જો તમે ખેતી કરો છો તો હવે વિદેશી બજાર વિશે વિચારો, સરકારની યોજનાઓનો લાભ લો, ડિજિટલ આઈડી બનાવો અને eNAM પર પોતાનો માલ વેચો. આનાથી તમારી આવક વધશે અને તમારા પરિવારનું જીવન સુધરશે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે 21મી સદીમાં કૃષિ દેશના અર્થતંત્રનો મુખ્ય આધાર છે. વિશ્વભરમાં ભારતના અનાજની માંગ વધી રહી છે અને આ તકનો લાભ લેવો જોઈએ. આ પ્લાનથી ખેડૂતો માત્ર અન્ન પૂરો પાડનાર નહીં, પણ વિશ્વને ભોજન આપનાર દેશ બનશે.

આ વેબિનારમાં ઘણા ખેડૂતો અને નિષ્ણાતો જોડાયા હતા. તેઓએ પીએમ મોદીના વિઝનને આવકાર્યું છે. હવે આ પ્લાનને વાસ્તવિકતા બનાવવા તમામ પક્ષો કામ કરી રહ્યા છે. જો તમે ખેડૂત છો તો આજે જ તમારા વિસ્તારના કૃષિ અધિકારી પાસે વિગતો મેળવો અને નવી ખેતી શરૂ કરો.

આ યોજનાથી ભારત વિશ્વનું મોટું કૃષિ નિર્યાતક દેશ બનશે. ખેડૂતોની આવક વધશે, ગ્રામીણ અર્થતંત્ર મજબૂત થશે અને યુવાનોને નોકરી મળશે. પીએમ મોદીનું આ વિઝન ખરેખર દેશને આત્મનિર્ભર અને વૈશ્વિક શક્તિ બનાવવાનું સ્વપ્ન પૂરું કરશે.

આ પણ વાંચો:

  1. Gujarat Budget: ગુજરાતનું વર્ષ 2026-27 માટેનું બજેટ રજૂ, નાણામંંત્રી કનુ દેસાઈ પાંચમી વખત બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે
  2. રાજ્યમાં વર્ષ 2004થી ખેતી વિષયક વીજળી પર વીજ કર સંપૂર્ણ નાબૂદ: ઊર્જા મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ
  3. ભાવનગરના ખેડૂતની કમાલ: સિડલેસ લીંબુની ખેતીથી બારેમાસ થઇ રહી છે કમાણી
  4. વઢવાણમાં ઇઝરાયેલી પદ્ધતિથી અંજીરનું સફળ વાવેતર; રોજના 200 કિલો અંજીર પાકે છે; 600 રૂપિયા કિલોનું વેચાણ

TAGGED:

PM MODI EXPORT FARMING
GLOBAL SUPPLY CHAINS
AGRICULTURE BUDGET 2026
HIGH VALUE CROPS
EXPORT ORIENTED FARMING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.