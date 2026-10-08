PM મોદીએ ઈન્ડિયા મોબાઈલ કોંગ્રેસ 2026નું કર્યું ઉદ્ઘાટન, 6G અને AI પર સૌથી વધુ ફોકસ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઈન્ડિયા મોબાઈલ કોંગ્રેસ 2026નું ઉદ્ઘાટન કરીને 6G અને સાયબર સુરક્ષા પર ભાર મુક્યો, સાથે જ નાના પાટેકરને પણ શ્રદ્ધાંજલી આપી.
Published : October 8, 2026 at 4:46 PM IST
નવી દિલ્હીઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નવી દિલ્હીના યશોભૂમિ ખાતે ઇન્ડિયા મોબાઇલ કોંગ્રેસની 10મી આવૃત્તિનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ વર્ષે સમગ્ર કાર્યક્રમ ડિજિટલ ઇન્ડિયાના વિઝન અને ટેક્નોલોજીના લોકશાહીકરણ પર કેન્દ્રિત છે. ચાર દિવસના આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં 5G, 6G, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, સેમિકન્ડક્ટર્સ અને અન્ય ઉભરતી ટેક્નોલોજીઓને ભારતના ડિજિટલ વિકાસના આગામી તબક્કાના મુખ્ય ચાલક બળો તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.
મોબાઇલ ફોન: સુશાસન માટેનું એક મહત્વપૂર્ણ સાધન
સભાને સંબોધતા વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે ડિજિટલ ઇન્ડિયા પહેલનો સાચો ઉદ્દેશ્ય સમાજના દરેક વર્ગ સુધી આધુનિક ટેક્નોલોજીને સરળતાથી પહોંચાડવાનો અને ડિજિટલ અંતરને દૂર કરવાનો છે. વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "અમે આ સમગ્ર પરિવર્તનના કેન્દ્રમાં મોબાઇલ ફોનને મૂક્યો છે. છેલ્લા 10-12 વર્ષોમાં મોબાઇલ ફોન માત્ર વાતચીતના સાધનથી આગળ વધીને પારદર્શક શાસનનું મુખ્ય માધ્યમ બની ગયો છે." તેમણે વધુમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ભારત હવે ઇન્ટરનેટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સાથે સાથે મોબાઇલ ફોન અને ટેલિકોમ હાર્ડવેરના સ્થાનિક ઉત્પાદન પર પણ ઝડપથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે.
Addressing the India Mobile Congress. It is encouraging to see India's telecom sector steadily moving towards greater self-reliance. https://t.co/tIuohkURIE— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
દરેક જિલ્લામાં 5G નેટવર્કની પહોંચ
ભારતના ઇન્ટરનેટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સફળતા પર પ્રકાશ પાડતા વડાપ્રધાને મહત્વપૂર્ણ આંકડા રજૂ કર્યા. તેમણે કહ્યું કે, દેશના દરેક જિલ્લામાં હવે 5G કનેક્ટિવિટી પહોંચી ગઈ છે અને સમગ્ર ભારતમાં હાલમાં 5.5 લાખથી વધુ 5G બેઝ સ્ટેશનો કાર્યરત છે. વર્ષ 2022માં આ જ મંચ પરથી 5Gના લોન્ચિંગને યાદ કરતા તેમણે કહ્યું કે, દેશ પ્રારંભિક અમલીકરણના તબક્કાથી આગળ વધી ગયો છે અને હવે તેની પહોંચ વિસ્તારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે. પરિણામે 2022ની સરખામણીમાં ભારતમાં મોબાઇલ ઇન્ટરનેટની ઝડપમાં દસ ગણો જંગી વધારો જોવા મળ્યો છે.
સાયબર સુરક્ષા માટે ગ્લોબલ ફ્રેમવર્કની માગ
ઇન્ટરનેટ અને મોબાઇલ ફોનના વધતા ઉપયોગ વચ્ચે વડાપ્રધાને વપરાશકર્તાની સુરક્ષા અને નેટવર્ક સુરક્ષાને સરકારની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતાઓ ગણાવી. તેમણે સરળ શબ્દોમાં સમજાવ્યું કે, સામાન્ય નાગરિક તકનિકી પ્રોટોકોલ અથવા જટિલ નિયમોને સમજતો નથી. ફોન કૉલ આવે ત્યારે વ્યક્તિને ખબર હોવી જોઈએ કે સામે છેડે કોણ છે અને ઓનલાઇન ચુકવણી કરતી વખતે તેમને ખાતરી હોવી જોઈએ કે, તેમના પૈસા અને વ્યક્તિગત માહિતી સુરક્ષિત છે. સાયબર ગુનાઓ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા તેમણે નોંધ્યું કે, ગુનેગારો રાષ્ટ્રીય સરહદોની પરવા કર્યા વિના કામ કરે છે; તેથી આ પડકારનો સામનો કરવા માટે 'વૈશ્વિક સાયબર સુરક્ષા માળખું' સ્થાપિત કરવા સમગ્ર વિશ્વએ સહયોગ કરવો જોઈએ.
एक दशक पहले तक भारत में digital divide बहुत बड़ी चुनौती थी। आधुनिक technology एक privilege बनती जा रही थी। यानि जिसके पास साधन है, वही आधुनिक technology का लाभ ले सकता था... भारत में यही स्थिति बनती जा रही थी। Digital India अभियान से हमने इस स्थिति को बदलने की ठानी... और इसके centre में mobile phone को लेकर आए। ये technology के democratisation का बहुत बड़ा प्रयास था: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) October 8, 2026
IMC 2026નો વ્યાપ વધારાયો: નવા ક્ષેત્રોનો સમાવેશ
ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ અને સેલ્યુલર ઓપરેટર્સ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા આયોજિત આ પરિષદ ચાર મુખ્ય સ્તંભો પર આધારિત છે: સર્જન, સુધારણા, સશક્તિકરણ અને સુરક્ષા. આ વર્ષે પરંપરાગત ક્ષેત્રોની સાથે ચાર નવા આધુનિક ક્ષેત્રોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે: સ્માર્ટ મોબિલિટી, સ્ટેડિયમ અનુભવ, ઔદ્યોગિક રોબોટિક્સ અને પરિવહન તકનીક.
વરિષ્ઠ અભિનેતા નાના પાટેકરને આપી ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ
પોતાના સંબોધન દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ જાણીતા અભિનેતા અને ફિલ્મ નિર્માતા નાના પાટેકરને પણ ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી, જેમનું ગુરુવારે સવારે અવસાન થયું હતું. તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "તેઓ એક અસાધારણ કલાકાર હતા, જેમણે પોતાની વિવિધ ભૂમિકાઓ દ્વારા લાખો લોકોના દિલ જીતી લીધા હતા. પોતાની ફિલ્મો દ્વારા તેમણે હંમેશાં એક ક્રાંતિકારીની જેમ સામાજિક અનિષ્ટો અને અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો." મહારાષ્ટ્ર સરકારે પુણેમાં સંપૂર્ણ રાજકીય સન્માન સાથે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
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