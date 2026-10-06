ઘડપણમાં પતિ-પત્નીને દર મહિને મળશે ₹3,000; જાણો શું છે આ યોજના અને કેવી રીતે કરવી અરજી?
કેન્દ્ર સરકાર ખેડૂતોની આવક વધારવા અને તેમને આર્થિક રીતે સક્ષમ બનાવવા માટે 'પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજના'નો ચલાવી રહી છે.
Published : October 6, 2026 at 12:52 PM IST
હૈદરાબાદ: દેશના નાના અને સીમાંત ખેડૂતોના આર્થિક ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારની 'પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન-ધન યોજના' (PM-KMY) અત્યંત લાભદાયી સાબિત થઈ રહી છે. આ યોજના હેઠળ, ખેડૂતોને 60 વર્ષની વય પૂર્ણ કર્યા બાદ ₹3,000નું માસિક પેન્શન આપવામા આવે છે, જેથી વૃદ્ધાવસ્થામાં તેમણે અન્ય કોઈ પર નિર્ભર રહેવું પડતું નથી. જોકે, બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે, પતિ અને પત્ની બંને આ યોજનાનો લાભ એકસાથે મેળવી શકે છે; જો તેઓ અલગ-અલગ નોંધણી કરાવે, તો બન્નેને ₹3,000 મળશે—એટલે કે પરિવારને કુલ ₹6,000નું માસિક પેન્શન પ્રાપ્ત થશે.
આવો સમજીએ કે આ યોજના શું છે, તેનો લાભ કેવી રીતે લઈ શકાય છે અને તેના માટે અરજી કરવાની શું પ્રક્રિયા છે.
યોજના શું છે અને કેવી રીતે કામ કરે છે?
પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન-ધન યોજના એ સ્વૈચ્છિક અને યોગદાન-આધારિત પેન્શન યોજના છે. આ યોજનામાં જોડાવા માટે ખેડૂતની ઉંમર 18થી 40 વર્ષની વચ્ચે હોવી આવશ્યક છે. આ યોજનાની એક મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે કેન્દ્ર સરકાર ખેડૂત દ્વારા જમા કરાવવામાં આવતા પ્રીમિયમની રકમ જેટલું જ યોગદાન તેમના પેન્શન ખાતામાં આપે છે. યોજનામાં જોડાતી વખતે ઉંમરના આધારે માસિક પ્રીમિયમ ₹55થી ₹200 સુધીનું હોય છે. નાની ઉંમરે જોડાવાથી પ્રીમિયમની રકમ ઓછી આપવી પડે છે.
પતિ-પત્ની બન્નેને કેવી રીતે મળશે લાભ?
જો કોઈ ખેડૂત પરિવારમાં પતિ અને પત્ની બન્ને આ યોજનાનો લાભ ઉઠાવવા માગે છે, તો તેમણે નીચે આપવામા આવેલી શરતોનું સંપૂર્ણ પાલન કરવું પડશે
અલગ-અલગ નોંધણી: બંનેએ પોતપોતાના નામે બે અલગ ખાતા ખોલાવવા પડશે અને તેમની ઉંમરના આધારે પોતપોતાના માસિક પ્રીમિયમ જમા કરાવવા પડશે.
જમીનની મર્યાદા: આ યોજના ફક્ત એવા નાના અને સીમાંત ખેડૂતો માટે છે કે, જેમની પાસે રાજ્યના જમીન રેકોર્ડ મુજબ વધુમાં વધુ ૨ હેક્ટર સુધીની ખેતીલાયક જમીન છે.
પેન્શનની ચુકવણી: 60 વર્ષની વય પૂર્ણ થવા પર, ₹3,000નું માસિક પેન્શન સીધું બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.
કટોકટીના સમય માટે સુરક્ષા
જો કોઈ કારણસર 60 વર્ષની વય પહેલાં કોઈ એકનું અવસાન થાય, તો હયાત જીવનસાથી પાસે બે વિકલ્પો હોય છે: કાં તો ખાતું ચાલુ રાખીને બાકીના પ્રીમિયમની ચુકવણી કરવી જેથી ભવિષ્યમાં પેન્શન મળી શકે, અથવા ખાતું બંધ કરીને વ્યાજ સહિતની તમામ જમા રકમ ઉપાડી લેવી.
કોણ કરી શકે છે અરજી?
આ યોજનાનો લાભ એવા લોકોને નથી મળતો જેઓ આવકવેરાદાતા છે અથવા જેઓ પહેલેથી જ અન્ય કોઈ સરકારી સામાજિક સુરક્ષા યોજના (જેમ કે EPFO, ESI અથવા NPS)નો લાભ લઈ રહ્યા છે.
અરજી કેવી રીતે કરવી?
આ યોજના માટે અરજી કરવી ખૂબ જ સરળ છે. આ માટે ખેડૂતો તેમના નજીકના 'કોમન સર્વિસ સેન્ટર'ની મુલાકાત લઈ શકે છે. અરજી કરવા માટે આધાર કાર્ડ, બેંક ખાતાની પાસબુક અને જમીનના દસ્તાવેજોની જરૂર પડે છે.
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