આવી ગઈ PM કિસાન યોજનાના 23મા હપ્તાની તારીખ, આ દિવસે ખેડૂતોના ખાતામાં આવશે રૂપિયા
દેશના 9.44 કરોડ ખેડૂતોના ખાતામાં PM કિસાન યોજના અંતર્ગત કુલ 18,880 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે
Published : June 18, 2026 at 7:13 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 20 જૂનના રોજ પીએમ-કિસાન યોજનાનો 23મો હપ્તો જાહેર કરશે. આ પહેલ હેઠળ, દેશભરના 9.44 કરોડથી વધુ ખેડૂત લાભાર્થીઓને કુલ ₹18,880 કરોડ સીધા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીની પશ્ચિમ બંગાળના હુગલી જિલ્લાની મુલાકાત દરમિયાન ખેડૂતોને આ ભંડોળ જાહેર કરવામાં આવશે. કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, ફક્ત પશ્ચિમ બંગાળમાં જ 45.35 લાખથી વધુ ખેડૂતોને આશરે ₹907 કરોડ મળશે.
STORY | Modi to transfer PM-KISAN installment worth Rs 18,880 cr to 9.44 cr farmers on June 20— Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2026
Prime Minister Narendra Modi will on June 20 transfer the 23rd instalment under the PM-KISAN scheme, disbursing Rs 18,880 crore directly to over 9.44 crore farmer beneficiaries across… pic.twitter.com/VJG9qwPR7g
તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ સાથે, રાજ્યમાં યોજના હેઠળ કુલ વિતરણ ₹15,055 કરોડને વટાવી જશે, જ્યારે રાષ્ટ્રીય સ્તરે 2019 માં યોજનાની શરૂઆતથી કુલ વિતરણ ₹4.46 લાખ કરોડને વટાવી જશે.
ચૌહાણે કહ્યું કે આ રકમ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે, જેનાથી નાના અને સીમાંત ખેડૂતો માટે આવક સુરક્ષા મજબૂત થશે.
મોદી પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના (PMFBY) અને પુનર્ગઠિત હવામાન આધારિત પાક વીમા યોજના (RWBCIS) પણ શરૂ કરશે; આનું સંયુક્ત બજેટ આશરે ₹12,200 કરોડ છે.
સરકારનો ઉદ્દેશ્ય 2026-27 સુધીમાં આશરે 30 લાખ હેક્ટર અને આશરે 1.10 કરોડ ખેડૂતોને પાક વીમા કવરેજ પૂરું પાડવાનો છે, જે આશરે ₹28,140 કરોડના પાકને આવરી લેશે.
ડિજિટલ કૃષિ મિશન હેઠળ, પ્રધાનમંત્રી રાજ્યમાં એક 'કૃષિ-ટેક' પ્લેટફોર્મ શરૂ કરશે, જે ખાતર વિતરણ, કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ, DBT સેવાઓ અને લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર આધારિત સરકારી ખરીદી માટે એક સંકલિત સિસ્ટમ પ્રદાન કરશે.
મોદી રાષ્ટ્રીય કુદરતી ખેતી મિશન પણ શરૂ કરશે, જે હેઠળ 2026-27 સુધીમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં 346 કુદરતી ખેતી કેન્દ્રો (કુલ 17,300 હેક્ટર વિસ્તારને આવરી લેતા) સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ પહેલ 43,250 ખેડૂતોને બાયો-આધારિત ઇનપુટ્સ, તાલીમ અને બજાર જોડાણોની ઍક્સેસ પ્રદાન કરશે.
તેઓ 'પ્રધાનમંત્રી ધન-ધન્ય કૃષિ યોજના' પણ શરૂ કરશે, જે પુરુલિયા, દાર્જિલિંગ, અલીપુરદુઆર અને ઝારગ્રામ જિલ્લાઓમાં લાગુ કરવામાં આવશે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય કૃષિ ઉત્પાદકતા વધારવા, પાક વૈવિધ્યકરણને પ્રોત્સાહન આપવા અને લણણી પછી સંગ્રહ અને પ્રક્રિયા સુવિધાઓ વિકસાવવાનો છે.
વધુમાં, પ્રધાનમંત્રી પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના (PMGSY-III) હેઠળ 49 માર્ગ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરશે. ₹213 કરોડથી વધુના ખર્ચે બનેલા આ પ્રોજેક્ટ્સમાં 315 કિલોમીટરથી વધુ રસ્તાઓનું નિર્માણ સામેલ છે. આ રસ્તાઓ ગ્રામીણ જોડાણમાં સુધારો કરશે, ખેડૂતોને બજારો સુધી પહોંચવામાં સુવિધા આપશે અને દૂરના વિસ્તારોમાં શિક્ષણ અને આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓની ઉપલબ્ધતામાં વધારો કરશે.
આ પણ વાંચો: