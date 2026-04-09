ફ્લાઇટ દ્વારા મુસાફરી કરવાનું વિચારી રહ્યા છો? સરકારે એરપોર્ટ ચાર્જમાં 25% ઘટાડો કર્યો, જાણો ફાયદો
સરકારે ઘરેલુ ફ્લાઇટ્સના ભાડા સસ્તા રાખવા માટે લેન્ડિંગ અને પાર્કિંગ ચાર્જમાં તાત્કાલિક 25% ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી છે.
Published : April 9, 2026 at 12:48 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે દેશની અંદર હવાઈ મુસાફરી સામાન્ય નાગરિક માટે સસ્તી અને સુલભ રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. બુધવારે, કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુએ સ્થાનિક એરલાઇન્સ માટે લેન્ડિંગ અને પાર્કિંગ ચાર્જમાં 25 ટકા ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી. આ નિર્ણયનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મુસાફરોને મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે વધતા એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) ના ભાવોના બોજથી બચાવવાનો છે.
ભાડા પર નિયંત્રણ અને એરલાઇન્સને રાહત
નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા નિર્દેશો અનુસાર, આ ઘટાડો તાત્કાલિક અસરથી લાગુ કરવામાં આવ્યો છે અને આગામી ત્રણ મહિના સુધી અમલમાં રહેશે. એવો અંદાજ છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન, દેશના મુખ્ય એરપોર્ટ પર એરલાઇન્સ આશરે ₹400 કરોડ બચાવશે. મંત્રી નાયડુએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે જેટ ઇંધણના ભાવમાં 100 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે, ત્યારે સરકારે સ્થાનિક સ્તરે ફક્ત 25 ટકાનો વધારો કરવાની મંજૂરી આપી છે. હવે, લેન્ડિંગ અને પાર્કિંગ ચાર્જમાં ઘટાડો એરલાઇન્સ પરના ઓપરેશનલ ખર્ચના દબાણને ઓછો કરશે, જેનાથી તેઓ હવાઈ ભાડામાં વધારો કરતા અટકાવશે.
બધા એરપોર્ટ પર લાગુ નિયમો
સરકારે એરપોર્ટ્સ ઇકોનોમિક રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી (AERA) ને તેના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવતા તમામ મુખ્ય એરપોર્ટ્સ પર ચાર્જમાં 25% ઘટાડો સુનિશ્ચિત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. જો આ ઘટાડાના પરિણામે એરપોર્ટ ઓપરેટરોને આવકનું નુકસાન થાય છે, તો આગામી પાંચ વર્ષના ટેરિફ નિર્ધારણ ચક્ર દરમિયાન તેની ભરપાઈ કરવામાં આવશે. તેવી જ રીતે, એરપોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) ને પણ તેના નિયંત્રણ હેઠળના તમામ બિન-મુખ્ય એરપોર્ટ્સ પર સ્થાનિક ફ્લાઇટ્સ માટે આ ચાર્જ ઘટાડવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
સરકારનો દ્રષ્ટિકોણ
નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, "વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં, અમારું પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય હવાઈ મુસાફરીને સસ્તું અને અનુકૂળ બનાવવાનો છે. વૈશ્વિક કટોકટી છતાં, અમે ખાતરી કરી રહ્યા છીએ કે બળતણની વધતી કિંમત મુસાફરોના ખિસ્સા પર સીધી અસર ન કરે. આ હસ્તક્ષેપ સ્થાનિક ઉડ્ડયન ક્ષેત્રને સ્થિર કરવા અને મુસાફરો માટે 'ઉડાનની સરળતા' સુનિશ્ચિત કરવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે."
મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે તે પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે, અને જો જરૂરી હોય તો, હવાઈ કામગીરીની કાર્યક્ષમતા અને મુસાફરોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે વધુ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે.