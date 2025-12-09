'પ્રિ-પ્લાન્ડ હતું ઇન્ડિગો સંકટ', પાયલોટ યૂનિયનની સરકારને કડક પગલા ભરવા માંગ
FIPના અધ્યક્ષ કેપ્ટન સીએસ રંધાવાએ જણાવ્યું હતું કે ઇન્ડિગો સંકટ હવામાન, ATC કે ક્રૂની અછતનું પરિણામ નહીં પણ પૂર્વ આયોજિત ઘટના હતી.
Published : December 9, 2025 at 3:26 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશની જાણીતી એરલાઇન ઇન્ડિગોમાં ગયા અઠવાડિયે શરૂ થયેલુ ઓપરેશનલ સંકટ બીજા અઠવાડિયે પણ ચાલુ જ છે. ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન પાઇલોટ્સ (FIP)ના પ્રમુખ કેપ્ટન સીએસ રંધાવાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે આ સંકટ કોઈ આકસ્મિક ઘટના નહોતી પરંતુ એરલાઇનની વરિષ્ઠ મેનેજમેન્ટ ટીમ દ્વારા "પૂર્વયોજિત" હતી. "આ સમસ્યા હવામાન, એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) અથવા ક્રૂની અછતને કારણે નથી. આ ઇરાદાપૂર્વક ઉભું કરાયેલું સંકટ છે,"
150 વધારાની ફ્લાઇટનો બોજ
રંધાવાએ જણાવ્યું હતું કે, ઇન્ડિગોએ તેના શિયાળાના શેડ્યૂલમાં 150 વધારાની દૈનિક ફ્લાઇટ્સ ઉમેરી છે. આ માટે તેના નેટવર્ક પ્લાનિંગ અને ક્રૂ ઉપયોગ સોફ્ટવેરમાં બદલાવની જરૂર હતી. તેમનો દાવો છે કે કંપનીએ તમામ વિમાન અને ક્રૂ ઉપલબ્ધ હોવા છતાં ફ્લાઇટ્સ રદ કરવાની યોજના બનાવી હતી.તેમનો દાવો છે કે કંપનીએ તમામ વિમાન અને ક્રૂ ઉપલબ્ધ હોવા છતાં ફ્લાઇટ્સ રદ કરવાની યોજના બનાવી હતી, જેથી સરકાર અને નિયમનકારો પર નવા ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેશન (FDTL) નિયમો પાછા ખેંચવા માટે દબાણ વધે.
સીનિયર મેનેજમેન્ટ સામે કાનૂની કાર્યવાહીની માંગ
FIP પ્રમુખે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "ઇન્ડિગોના સીનિયર અધિકારીઓને કડક કાનૂની કાર્યવાહીનો સામનો કરવો જોઇએ. સીનિયર મેનેજમેન્ટને હજારો કરોડનો દંડ અને ફોજદારી આરોપોનો સામનો કરવો જોઈએ. તેમણે મુસાફરો અને પાઇલટ્સની સલામતી સાથે ચેડા કર્યા છે."
સરકાર અને DGCAની પ્રતિક્રિયા
નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી કે. રામ મોહન નાયડુએ જણાવ્યું હતું કે ઇન્ડિગોના શિયાળાના ફ્લાઇટ શેડ્યૂલમાં ઘટાડો કરવામાં આવશે અને કેટલીક ફ્લાઇટ્સ અન્ય એરલાઇન્સને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે 1 થી 8 ડિસેમ્બર દરમિયાન રદ કરાયેલા 730,655 PNR માટે ₹745 કરોડના રિફંડ જારી કરવામાં આવ્યા છે, અને 9,000 ફસાયેલા મુસાફરોની બેગમાંથી 6,000 પરત કરવામાં આવી છે.
નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) અને નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે પણ પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ ઝડપી બનાવ્યું છે. તમામ વરિષ્ઠ અધિકારીઓને એરલાઇન કામગીરી અને મુસાફરોની સુવિધાઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એરપોર્ટની મુલાકાત લેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. કોઇ પણ ખામીની ઓળખ કરી તેને દૂર કરવામાં આવશે.
પાયલોટ અને મુસાફરો અસંતુષ્ટ
રંધાવાએ સરકારની રાહતની પણ ટીકા કરી છે. તેમણે કહ્યું કે પાઇલટ્સ આ પગલાથી "અત્યંત અસંતુષ્ટ" છે. તેમણે પૂછ્યું, "શું પાઇલટ્સ અને મુસાફરોને માણસ તરીકે ગણવામાં આવતા નથી?" પાઇલટ્સ કહે છે કે દરેક પરિસ્થિતિમાં સલામતીના નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે.
