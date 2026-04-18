શું ફરી બદલી શકાશે બંધ થઈ ચૂકેલી 500 અને 1 હજારની નોટો? PIB એ જણાવી હકીકત
છેલ્લા કેટલાક દિવસથી સોશિયલ મીડિયા અને વિભિન્ન ઑનલાઈન પ્લેટફોર્મ્સ પર જૂની 500 અને 1000ની નોટો બદલવાની નવી માર્ગદર્શિકા આવી હોવાના દાવા કરાઈ રહ્યા છે
Published : April 18, 2026 at 2:57 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા અને વિવિધ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર ફરતા એવા સમાચારોને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ બંધ કરાયેલી રૂપિયા 500 અને 1,000 ની નોટો બદલવા માટે નવી માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે.
પ્રેસ ઇન્ફર્મેશન બ્યુરો (PIB) ના ફેક્ટ-ચેકિંગ યુનિટે આ દાવાઓને "બનાવટી" ગણાવ્યા છે અને સ્પષ્ટતા કરી છે કે RBI એ આવી કોઈ જાહેરાત કરી નથી.
શું છે આખો મામલો?
તાજેતરમાં, ઇન્ટરનેટ પર કેટલાક ખોટા અહેવાલો અને સંદેશાઓ વાયરલ થયા હતા, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે RBI એ 2016 ના નોટબંધી સમયગાળાની જૂની રૂપિયા 500 અને 1,000 ની નોટો ધરાવતા લોકો માટે એક નવી તક આપી છે. આ સંદેશાઓમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે આ નોટો હવે RBI ના નવા નિયમો હેઠળ બદલી શકાય છે.
PIB અને સરકાર તરફથી સત્તાવાર નિવેદન
PIB એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' (અગાઉ ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટ દ્વારા જનતાને ચેતવણી આપી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "કેટલાક સમાચાર અહેવાલો દાવો કરી રહ્યા છે કે ભારતીય રિઝર્વ બેંકે નોટબંધી કરાયેલી ચલણની આપ-લે માટે નવી માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે. આ દાવો સંપૂર્ણપણે ખોટો છે. RBI એ આવી કોઈ જાહેરાત કરી નથી."
સરકારે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે, ભારતીય રિઝર્વ બેંકની સત્તાવાર વેબસાઇટ (rbi.org.in) નાણાકીય નિયમો અને ચલણ સંબંધિત કોઈપણ માહિતી માટે એકમાત્ર વિશ્વસનીય સ્ત્રોત છે.
સતર્ક રહેવાની સલાહ
અધિકારીઓએ જાહેર જનતાને અપીલ કરી છે કે તેઓ કોઈપણ ચકાસ્યા વિના સંદેશાઓ ફોરવર્ડ ન કરે. છેતરપિંડી કરનારાઓ ઘણીવાર આવા સંદેશાઓ દ્વારા લોકોને છેતરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
શંકાસ્પદ સમાચારોની જાણ ક્યાં કરવી?
જો તમને કેન્દ્ર સરકાર સંબંધિત કોઈ શંકાસ્પદ સંદેશ, ફોટો અથવા વિડિઓ મળે, તો તમે તેને ચકાસણી માટે PIB ફેક્ટ ચેક યુનિટને મોકલી શકો છો:
- વોટ્સએપ: +91 8799711259
- ઈમેલ: factcheck@pib.gov.in
અન્ય નકલી અફવાઓનો પણ પર્દાફાશ થયો
તાજેતરમાં, બીજી એક અફવા ફેલાઈ હતી કે રૂપિયા 500 ની નવી નોટો પણ માર્ચ 2026 સુધીમાં બંધ કરવામાં આવશે. PIB એ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે હાલની 500 ની નોટો કાયદેસર રહેશે અને તેને બંધ કરવાની કોઈ યોજના નથી.
જનતાને ફક્ત સત્તાવાર સરકારી ચેનલો અને વિશ્વસનીય સમાચાર માધ્યમો પર વિશ્વાસ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
