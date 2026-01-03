બંધ થવાની છે 500ની નોટ? PIB અને નાણા મંત્રાલયે જાહેર કર્યું નિવેદન

ETV Bharat / business

સોશિયલ મીડિયા પર માર્ચ 2026થી 500ની નોટ બંધ થવાની ખબર ફેલાઈ રહી હતી. આ દાવાને ફેક્ટ-ચેક એજન્સી PIBએ ખોટો બતાવ્યો.

January 3, 2026

હૈદરાબાદ: તાજેતરમાં, સોશિયલ મીડિયા પર એક અફવા ઝડપથી ફેલાઈ રહી હતી કે માર્ચ 2026 થી ₹500 ની નોટો ATM પર ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં અને સરકાર ધીમે ધીમે તેને ચલણમાંથી દૂર કરશે. આ સમાચારથી લોકોમાં ચિંતા ફેલાઈ હતી. જોકે, પ્રેસ ઇન્ફર્મેશન બ્યુરો (PIB) અને નાણા મંત્રાલયે આને સંપૂર્ણપણે ખોટા સમાચાર જાહેર કર્યા છે.

PIB નું સ્પષ્ટીકરણ નિવેદન
PIB એ સોશિયલ મીડિયા પર ફરતી પોસ્ટ્સ અને વિડીયોમાં દાવાઓને ફગાવી દેતા જણાવ્યું છે કે ₹500 ની નોટ સંપૂર્ણપણે કાયદેસર છે અને દેશભરમાં ચલણમાં રહેશે. PIB એ લોકોને અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરવા અને કોઈપણ સમાચાર શેર કરતા પહેલા સત્તાવાર સરકારી સ્ત્રોત સાથે ચકાસણી કરવા અપીલ કરી છે.

₹500 ની નોટ વિશે આટલી ચર્ચા કેમ થઈ રહી છે?
₹500 ની નોટને લઈને સતત ચર્ચા એટલા માટે પણ થતી રહે છે કારણ કે તે ATM પર સૌથી વધુ ઉપલબ્ધ છે. તેનાથી લોકો એક જ સમયે મોટી માત્રામાં પૈસા સરળતાથી ઉપાડવાની મંજૂરી આપે છે. જો આ નોટ બંધ કરવામાં આવે તો રોકડ ઉપાડ વધુ મુશ્કેલ બની શકે છે. જોકે 100 અને 200 રૂપિયાની નોટો એટીએમમાં ​​પણ ઉપલબ્ધ છે, 500 રૂપિયાની નોટ સિસ્ટમની કરોડરજ્જુ માનવામાં આવે છે.

રાજ્યમંત્રીએ રાજ્યસભામાં સ્પષ્ટતા કરી
આવી અફવા પહેલી વાર ફેલાઈ નથી. જૂન 2025માં, એક યુટ્યુબ વિડીયોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે 500 રૂપિયાની નોટ માર્ચ 2026 થી બંધ કરવામાં આવશે. તે સમયે, સરકારે તેનો સંપૂર્ણ ઇનકાર કર્યો હતો. ઓગસ્ટ 2025માં, રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ રાજ્યસભામાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે સરકાર પાસે 500 રૂપિયાની નોટોનો પુરવઠો બંધ કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી. તેમણે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે 100, 200 અને 500 રૂપિયાની નોટો એટીએમમાં ​​ઉપલબ્ધ રહેશે.

પીઆઈબીનું કહેવું છે કે 500 રૂપિયાની નોટ સંપૂર્ણપણે સલામત છે અને સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા અહેવાલો માત્ર અફવાઓ છે. જનતાએ કોઈપણ સમાચાર પર તાત્કાલિક વિશ્વાસ કરવાને બદલે સત્તાવાર સરકારી સ્ત્રોતો પાસેથી પુષ્ટિ લેવી જોઈએ.

