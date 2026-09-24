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દેશના ગામડામાં 20 હજાર નોકરીઓ આપશે PhonePe, 50 લાખ પેમેન્ટ ડિવાઈસ લગાવશે

આ યોજનમાં કંપનીનું મુખ્ય ફોકસ ગ્રામીણ ભારત અને ટીયર-6 શહેરો પર છે

આ યોજનમાં કંપનીનું મુખ્ય ફોકસ ગ્રામીણ ભારત અને ટીયર-6 શહેરો પર છે
આ યોજનમાં કંપનીનું મુખ્ય ફોકસ ગ્રામીણ ભારત અને ટીયર-6 શહેરો પર છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 7:13 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારતની અગ્રણી ફિનટેક કંપની 'ફોન-પે' (PhonePe) એ દેશના નાના શહેરો અને ગામડાઓમાં ડિજિટલ પેમેન્ટને વેગ આપવા માટે એક મોટી યોજનાની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે તે તેના નેટવર્કને મજબૂત કરવા માટે આગામી વર્ષ દરમિયાન 20 હજારથી વધુ ફ્રન્ટલાઈન સેલ્સ કર્મચારીઓની ભરતી કરશે. આ ઉપરાંત, કંપની દેશભરમાં 50 લાખ (5 million) નવા પેમેન્ટ ડિવાઇસ સ્થાપિત કરવાની યોજના ધરાવે છે.

આ પહેલની મુખ્ય વિશેષતા ગ્રામીણ ભારત અને 'ટિયર-6' (Tier-6) શ્રેણીના નાના શહેરો પર કંપનીનું વિશેષ ધ્યાન છે. ફોન-પેએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ 50 લાખ ડિવાઇસમાંથી લગભગ 50 ટકા (એટલે ​​કે 25 લાખ ડિવાઇસ) સીધા ગામડાઓ અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં લગાવવામાં આવશે, જેથી નાનામાં નાના દુકાનદારો પણ ડિજિટલ અર્થતંત્ર સાથે જોડાઈ શકે.

નવા ભરતી થનારા કર્મચારીઓની ભૂમિકા શું હશે?

ફોન-પે દ્વારા 20 હજારથી વધુ કર્મચારીઓની ભરતી ગ્રામીણ યુવાનો માટે રોજગારીની ઉત્તમ તક પૂરી પાડે છે. જોકે, કંપનીએ એ સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે આમાંથી કેટલી જગ્યાઓ 'ઓન-રોલ' (કંપનીના સીધા કર્મચારી તરીકે) હશે અને કેટલી કોન્ટ્રાક્ટ (કરાર) આધારિત હશે. 'ઓન-રોલ' હોવાનો અર્થ એ છે કે કર્મચારીઓ સીધા કંપનીના પેરોલ પર હશે અને કંપની દ્વારા આપવામાં આવતા તમામ લાભો મેળવવા માટે હકદાર હશે.

આ ફ્રન્ટલાઇન સેલ્સ સ્ટાફની મુખ્ય ભૂમિકા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ફરીને નાના દુકાનદારો, ફેરિયાઓ અને સ્થાનિક વેપારીઓને PhonePe પ્લેટફોર્મ સાથે જોડવાની રહેશે. તેઓ વેપારીઓ માટે જરૂરી દસ્તાવેજીકરણ (KYC પ્રક્રિયા) પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરશે, દુકાનો પર સાઉન્ડબોક્સ અથવા સ્વાઇપ મશીન ઇન્સ્ટોલ કરશે અને જો વેપારીઓને ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં કોઈ મુશ્કેલી પડે તો તેમને સ્થળ પર જ જરૂરી સહાય પૂરી પાડશે.

આ મોટા રોકાણ પાછળના બે મુખ્ય કારણો

PhonePe એ જણાવ્યું છે કે સરકારની બે નીતિઓએ તેમને આ મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા છે.

  1. MDR માળખું: મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR) અંગેના નવા નિયમોએ કંપનીમાં ભવિષ્ય માટે રોકાણ કરવાનો વિશ્વાસ જગાડ્યો છે. આ નિયમો હેઠળ, એકત્રિત કરાયેલા કુલ MDR ના 5 ટકા હિસ્સો એક વિશેષ ભંડોળમાં અલગ રાખવામાં આવે છે. આ ભંડોળનો ઉપયોગ ખાસ કરીને નાના અને ગ્રામીણ વેપારીઓ માટે ડિજિટલ માળખાગત સુવિધાઓ વિકસાવવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે.
  2. નવા શ્રમ કાયદા: ગયા વર્ષે દેશમાં અમલમાં આવેલા નવા શ્રમ કાયદાઓને કારણે કંપનીઓ માટે સરકારી કામકાજ અને દસ્તાવેજી પ્રક્રિયાઓ ઘણી સરળ બની ગઈ છે. PhonePe જણાવે છે કે આ સરળ નિયમો તેમને કોઈપણ અવરોધ વિના મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓની ઝડપથી ભરતી કરવામાં મદદ કરી રહ્યા છે.

ગ્રામીણ અર્થતંત્ર પર તેની શું અસર પડશે?

ભારત હાલમાં ડિજિટલ પેમેન્ટના ક્ષેત્રમાં વિશ્વના અગ્રણી દેશોમાંનું એક છે. જોકે, અત્યાર સુધી તેના લાભો મુખ્યત્વે મોટા શહેરો પૂરતા જ સીમિત રહ્યા છે. PhonePeની આ પહેલ ગ્રામીણ ભારત માટે બે મુખ્ય લાભો લાવશે:

લોન મેળવવામાં સરળતા: જ્યારે ગામડાના નાના દુકાનદારો ડિજિટલ પેમેન્ટ સ્વીકારવાનું શરૂ કરશે, ત્યારે તેમની KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની સાથે સાથે તેમનો યોગ્ય નાણાંકીય રેકોર્ડ પણ તૈયાર થશે. આ ડિજિટલ રેકોર્ડ્સના આધારે, બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ આ દુકાનદારોને સરળતાથી વ્યાપારી લોન આપી શકશે, જે લોન માટે અગાઉ તેમણે શાહુકારો પર નિર્ભર રહેવું પડતું હતું.

નાણાકીય સમાવેશ: ગામડાઓના નાનામાં નાના દુકાનદારો પણ દેશના મુખ્ય આર્થિક પ્રવાહ સાથે જોડાઈ શકશે.

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