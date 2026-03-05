હવે PIN યાદ રાખવાની ઝંઝટ ખતમ, PhonePeએ લોન્ચ કર્યું બાયોમેટ્રિક ઓથેન્ટિકેશન, જાણો કેવી રીતે કામ કરશે?
PhonePeએ UPI માટે ફિંગરપ્રિન્ટ અને ફેસ રેકગ્નિશન ફીચર લોન્ચ કર્યું છે, જેથી હવે પિન યાદ રાખવાની ઝંઝટ વિના ચુકવણીઓને કરી શકાશે.
Published : March 5, 2026 at 2:18 PM IST
બેંગલુરુ: ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનની દુનિયામાં સુરક્ષા અને સરળતાને એક નવા સ્તરે લઈ જઈને, ફિનટેક જાયન્ટ PhonePeએ UPI ચુકવણીઓ માટે બાયોમેટ્રિક ઓથેન્ટિકેશન શરૂ કર્યું છે. ગ્રાહકોને હવે ચુકવણી કરવા માટે વારંવાર ચાર કે છ-અંકનો UPI પિન દાખલ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. તેના બદલે, તેઓ તેમના સ્માર્ટફોનના ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર અથવા ફેસ ID (ચહેરાની ઓળખ) નો ઉપયોગ કરીને સીધી ચુકવણી કરી શકશે.
પિનના યુગનો અંત અને સુરક્ષાનું નવું સ્તર
છેલ્લા દાયકાથી પિન ડિજિટલ વોલેટ્સનો મુખ્ય દ્વાર રહ્યો છે. જો કે, ભીડભાડવાળા બજારોમાં પિન દાખલ કરતી વખતે તેને જોઈ લેવાનો ડર અને પિન ભૂલી જવાની સમસ્યા એક મુખ્ય અવરોધ રહ્યો છે. PhonePeની નવી પહેલ આ અવરોધને દૂર કરે છે.
PhonePeમાં 'પેમેન્ટ્સ'ના વડા દીપ અગ્રવાલે લોન્ચ દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, આ સુવિધા "હાર્ડવેર-ગ્રેડ સિક્યોરિટી"નું એક સ્તર ઉમેરે છે. પિન શેર કરી શકાય છે અથવા ચોરી શકાય છે, પરંતુ બાયોમેટ્રિક ડેટા વપરાશકર્તાના ડિવાઈસ અને તેમના જૈવિક નિશાનો સાથે જોડાયેલા છે. સ્માર્ટફોનની 'સિક્યોર એન્ક્લેવ' ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને, આ ડેટા ક્યારેય ડિવાઈસમાંથી બહાર જતો નથી, જે તેને પરંપરાગત ડેટાબેઝ કરતાં વધુ ખાનગી અને સુરક્ષિત બનાવે છે.
₹2,000 સુધીની ચુકવણી માટે વન-ટચ સુવિધા
શરૂઆતમાં, આ સુવિધા ₹2,000 સુધીના ટ્રાન્ઝેક્શન માટે "વન-ટચ" ચુકવણી કરવાની મંજૂરી આપે છે. તેનો સૌથી મોટો ફાયદો વ્યસ્ત કાઉન્ટર અથવા મેટ્રો સ્ટેશનો પર અનુભવાશે જ્યાં સમય ઓછો હોય છે. વપરાશકર્તાઓને હવે ચુકવણી કરવા માટે તેમની યાદશક્તિ પર ભાર મૂકવાની અથવા કીપેડ પર ટાઇપ કરવાની જરૂર નથી; ફક્ત એક ટચ અને ચુકવણી થઈ જાય છે.
નિષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ઘટાડો આવશે
ડિજિટલ ચુકવણીમાં ઘર્ષણનું સૌથી મોટું કારણ ખોટો પિન દાખલ કરવાનું છે. બાયોમેટ્રિક્સ પર સ્વિચ કરવાથી ટ્રાન્ઝેક્શન સફળતા રેટમાં નોંધપાત્ર સુધારો થવાની અપેક્ષા છે. જો ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર કોઈપણ કારણોસર નિષ્ફળ જાય (જેમ કે પરસેવો અથવા ઓછા પ્રકાશને કારણે), તો સિસ્ટમ તરત જ જૂની પિન સિસ્ટમ પર સ્વિચ કરશે. આ હાઇબ્રિડ મોડેલ ખાતરી કરે છે કે પેમેન્ટ ક્યારેય બંધ ન થાય.
આ ટેકનોલોજી ફક્ત યુવાનો માટે જ નથી, પરંતુ વૃદ્ધો અને દિવ્યાંગો માટે પણ એક મોટું વરદાન સાબિત થશે, જેમને જટિલ પાસવર્ડ યાદ રાખવામાં મુશ્કેલી પડે છે. હાલમાં, આ સુવિધા Android વપરાશકર્તાઓ માટે ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ ટૂંક સમયમાં iOS (iPhone) માટે પણ રોલઆઉટ કરવામાં આવશે.
ભવિષ્યમાં, બાયોમેટ્રિક્સમાં વિશ્વાસ વધતાં, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) અને NPCI તેની ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટમાં વધુ વધારો કરી શકે છે.
