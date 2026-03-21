Phonepe અને Jio સહિત આ પાંચ દિગ્ગજ કંપનીઓએ રોક્યા પોતાના IPO, શું હાલ બજારમાં રોકાણ કરવું જોઈએ?
પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષથી ઉદ્ભવેલી બજારની અસ્થિરતાને રોકાણકારો હવે સાવધ બની ગયા છે
Published : March 21, 2026 at 4:37 PM IST
હૈદરાબાદ: 2026 ની શરૂઆતમાં ભારતીય શેરબજાર અને IPO બજાર માટે નોંધપાત્ર અસ્થિરતા રહી છે. મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધના વધતા સંકટથી માત્ર વૈશ્વિક અર્થતંત્રને જ હચમચાવ્યું નથી પરંતુ ભારતના IPO બજારની ગતિ પર પણ બ્રેક લાગી છે. બજારની અનિશ્ચિતતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, ઘણી મોટી કોર્પોરેટ દિગ્ગજોએ તેમના IPO અસ્થાયી રૂપે મુલતવી રાખ્યા છે.
મુખ્ય કંપનીઓની પીછેહઠ
આ કટોકટીની સૌથી નોંધપાત્ર અસર વોલમાર્ટની માલિકીની ફિનટેક કંપની PhonePe પર જોવા મળી છે. માર્ચ 2026 માં, PhonePeએ સત્તાવાર રીતે તેનો અંદાજે ₹12,000 કરોડ ($1.3 બિલિયન)નો IPO હોલ્ડ પર રાખી દીધો છે. કંપનીએ જણાવ્યું કે વૈશ્વિક બજારોમાં ઉથલપાથલ અને ચાલુ સંઘર્ષને કારણે રોકાણકારો ચિંતિત છે; પરિણામે, આ સમયે લિસ્ટિંગ સાથે આગળ વધવું જોખમી પ્રસ્તાવ હોઈ શકે છે.
તેવી જ રીતે, દેશના સૌથી મોટા IPO તરીકે વ્યાપકપણે અપેક્ષિત રિલાયન્સ Jio ની લિસ્ટિંગમાં પણ વિલંબ થવાની શક્યતા છે. $170 બિલિયનના સંભવિત મૂલ્યાંકન સાથે કંપનીનો IPO હવે ૨૦૨૬ ના પહેલા છ મહિનામાં (H1) લોન્ચ થવાની ધારણા છે. દરમિયાન, OYO એ ત્રીજી વખત તેની લિસ્ટિંગ મુલતવી રાખી છે, હવે માર્ચ 2026 ના અંત સુધીમાં લોન્ચ કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે.
અન્ય અગ્રણી નામો, જેમ કે boAt અને Zepto, એ પણ પ્રવર્તમાન બજાર વાતાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને ' Wait And Watch' ની નીતિ અપનાવી છે. Zepto હવે IPO ને બદલે ખાનગી ભંડોળના વિકલ્પો શોધી રહ્યું છે.
IPO મુલતવી રાખવાના મુખ્ય કારણો
બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે, કંપનીઓ હાલ બજારમાં પ્રવેશવામાં ખચકાટ અનુભવી રહી છે કારણ કે:
બજારની અસ્થિરતા અને વેલ્યુએશન: જ્યારે શેરબજાર મંદી પર હોય છે, ત્યારે કંપનીઓ તેઓ જે વેલ્યુએશનની અપેક્ષા રાખે છે તે સુરક્ષિત કરી શકતી નથી. તાજેતરના ડેટા અનુસાર, ગયા વર્ષે લોન્ચ કરાયેલા 65% IPO હાલમાં તેમના ઇશ્યૂ ભાવથી નીચે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો: પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. આનાથી ભારતમાં ફુગાવો વધવાનો ભય છે, જે શેરબજારમાં બજારના સેન્ટિમેન્ટ પર સીધી અસર કરે છે.
રોકાણકારોની ચિંતા: સંઘર્ષના સમયમાં, રોકાણકારો તેમના ભંડોળને સુરક્ષિત જગ્યાએ (સોના અથવા સરકારી બોન્ડ) રોકવાનું પસંદ કરે છે - જેના કારણે નવા IPO માટે મૂડીની અછત સર્જાય છે. સબસ્ક્રિપ્શન માંગ, જે અગાઉ ઓફર કરતા 28 ગણી વધી હતી, તે હવે ઘટીને માત્ર 3 ગણી થઈ ગઈ છે.
શું આ મંદી લાંબી ચાલશે?
વર્તમાન સમયમાં ભલે IPO બજાર હાલમાં સુસ્ત દેખાઈ રહ્યું છે પરંતુ છે, પરંતુ નિષ્ણાંતો માને છે કે આ ફક્ત એક અસ્થાયી તબક્કો છે. 2026 માં અત્યાર સુધી, આશરે $1.7 બિલિયનના IPO બજારમાં આવ્યા છે - જે ગયા વર્ષના $2.3 બિલિયન કરતા ઓછો છે - છતાં ભારતીય અર્થતંત્રના મૂળભૂત પાયા મજબૂત છે.
ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે સર્જાયેલી મંદી પછી બજારમાં હંમેશા મજબૂત પુનરાગમન થયું છે. ઐતિહાસિક માહિતી અનુસાર, આવા ઘટાડા પછી સામાન્ય રીતે છ મહિનાના સમયગાળામાં સરેરાશ 38% સુધીનું વળતર મળ્યું છે.
ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કર્સનું કહેવું છે કે, કંપનીઓ "મેદાન છોડીને ભાગી નથી ગઈ; તે ફક્ત યોગ્ય સમયની રાહ જોઈ રહી છે." આગામી 12 થી 18 મહિનામાં - જેમ જેમ ભૂ-રાજકીય પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ થતી જશે અને બજાર સ્થિર થશે, તેમ તેમ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) અને SBI ફંડ્સ મેનેજમેન્ટ જેવી મુખ્ય કંપનીઓ બજારમાં ફરીથી પ્રવેશ કરે તેવી અપેક્ષા છે.
