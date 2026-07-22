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ટ્રમ્પના ટેરિફ પ્લાનથી ફાર્મા માર્કેટમાં ફફડાડ: લ્યૂપિન સહિત ઘણી ભારતીય દવા કંપનીઓના શેરમાં કડાકો

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા જેનેરિક દવાઓ પર ભારે ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી લાદવાની જાહેરાત બાદ ભારતીય ફાર્મા શેરોમાં ઘટાડો થયો; લ્યુપિનના શેરોમાં 4.21%નો કડાકો

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા જેનેરિક દવાઓ પર ભારે ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી લાદવાની જાહેરાત બાદ ભારતીય ફાર્મા શેરોમાં ઘટાડો થયો
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા જેનેરિક દવાઓ પર ભારે ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી લાદવાની જાહેરાત બાદ ભારતીય ફાર્મા શેરોમાં ઘટાડો થયો (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 7:01 PM IST

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નવી દિલ્હી: અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા જેનેરિક દવાની આયાત પર ભારે ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત બાદ ભારતીય શેરબજારમાં ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓના શેરમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ ઘોષણાનો સૌથી મોટો ઝટકો લ્યુપિનને લાગ્યો જેના શેરોમાં 4.21%નો ઘટાડો થયો. ભારત જેનેરિક દવાઓનો વિશ્વનો સૌથી મોટો નિકાસકાર દેશ હોવાથી અને અમેરિકન બજાર ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ માટે મુખ્ય આવકનો સ્ત્રોત હોવાથી, આ નિર્ણયથી રોકાણકારોમાં નોંધપાત્ર ચિંતા ફેલાઈ છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો નવો ટેરિફ પ્લાન શું છે?

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, 'ટ્રુથ સોશિયલ' પર આ નવી નીતિની રૂપરેખા આપી. નીતિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય જેનેરિક દવાઓનું ઉત્પાદન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પાછું લાવવાનો છે. ટ્રમ્પના મતે:

પ્રારંભિક બે વર્ષની રાહત: 1 ઓગસ્ટ, 2026 થી બે વર્ષ માટે યુએસમાં આયાત કરવામાં આવતી બધી જેનેરિક દવાઓ પર શૂન્ય ટકા (0%) ટેરિફ લાગુ થશે.

2028 થી 100% ટેક્સ: આ બે વર્ષની રાહત અવધિના સમાપન પછી, ઓગસ્ટ 2028 થી શરૂ કરીને એક વર્ષ માટે આયાત ડ્યુટી 100% સુધી વધારવામાં આવશે.

2029 થી 200% ટેક્સ: તેના એક વર્ષ પછી ઓગસ્ટ 2029 થી શરૂ કરીને - ટેરિફ ફરીથી બમણું કરીને 200% સુધી કરવામાં આવશે.

ટ્રમ્પે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે, આ પગલું નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં અમેરિકામાં તેમના પ્લાન્ટ અને સાધનો સ્થાપિત કરવામાં નિષ્ફળ રહેલી કંપનીઓ માટે કડક દંડ તરીકે કામ કરે છે. અંતિમ ઉદ્દેશ્ય અમેરિકન નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય અને હિતોનું રક્ષણ કરવાનો છે.

ભારતીય ફાર્મા શેરો પર અસર: આ જાહેરાત બાદ, બૉમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) પર સૂચિબદ્ધ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીના શેરો પર વેચાણનું દબાણ વધ્યું. મુખ્ય કંપનીઓના શેરમાં ઘટાડો નીચે મુજબ હતો:

  • લ્યુપિન: 4.21% નો સૌથી તીવ્ર ઘટાડો
  • અરોબિંદો ફાર્મા: 1.99% નો ઘટાડો
  • ડો. રેડ્ડીઝ લેબ: 1.95% નો ઘટાડો
  • ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા: 1.49% નો ઘટાડો
  • આલ્કેમ લેબ: 1.43% નો ઘટાડો
  • સિપ્લા: 1.08% નો ઘટાડો
  • સન ફાર્મા: 0.98% નો ઘટાડો.
  • બાયોકૉન: 0.57% નો ઘટાડો

બજાર નિષ્ણાતોની સલાહ

ઑનલાઈન ટ્રેડિંગ ફર્મ 'એનરિચ મની'ના સીઈઓ પોનમુડી આર.એ જણાવ્યું હતું કે યુએસ ટેરિફ અંગેની ચિંતાઓએ બજારના સેન્ટિમેન્ટને નબળા કરી દીધા છે. બીજી તરફ, 'જીઓજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ'ના રિસર્ચ હેડ વિનોદ નાયર માને છે કે આ નીતિગત અનિશ્ચિતતા નજીકના ભવિષ્યમાં ફાર્માસ્યુટિકલ નિકાસકારો પર દબાણ વધારી શકે છે.

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