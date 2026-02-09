બેંકની જેમ જ UPI દ્વારા PF ઉપાડી શકાશે; એપ્રિલમાં નવી એપ લોન્ચ થશે!

ETV Bharat / business

નવી દિલ્હી: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) તેના સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે એક નવી સુવિધા રજૂ કરી રહ્યું છે. આ વર્ષે એપ્રિલમાં લોન્ચ થનારી એક નવી મોબાઇલ એપ, સભ્યોને યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ (UPI) દ્વારા તેમના PF (પ્રોવિડન્ટ ફંડ) ભંડોળ સીધા તેમના બેંક ખાતામાં ઉપાડવાની મંજૂરી આપશે. આ માહિતી એક ટોચના સૂત્રો દ્વારા PTI સાથે શેર કરવામાં આવી હતી.

UPI દ્વારા સુરક્ષિત અને ઝડપી ઉપાડ

સૂત્રના જણાવ્યા અનુસાર, શ્રમ મંત્રાલય એક પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યું છે જેમાં EPFનો એક ભાગ સુરક્ષિત કરવામાં આવશે, જ્યારે બાકીની રકમ UPI ગેટવે દ્વારા સીધા બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. નવી મોબાઇલ એપની મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે સભ્યો UPI પિનનો ઉપયોગ કરીને તેમના બેંક ખાતામાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવા માટે સુરક્ષિત વ્યવહારો કરી શકશે.

નવી એપમાં સમાવિષ્ટ અન્ય સુવિધાઓ

નવી EPFO ​​એપ ફક્ત ઉપાડ સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં. સભ્યો આ એપ દ્વારા પાસબુક બેલેન્સ, ખાતાની માહિતી અને અન્ય સેવાઓ પણ ઍક્સેસ કરી શકશે. હાલમાં, સભ્યો તેમના EPF ખાતાઓને ઍક્સેસ કરવા માટે UAN પોર્ટલ અથવા UMANG એપનો ઉપયોગ કરે છે. નવી સમર્પિત એપ EPFO ​​સબ્સ્ક્રાઇબર્સને સેવાઓની વધુ સારી ઍક્સેસ અને ડિલિવરી પ્રદાન કરશે.

પરીક્ષણ અને લોન્ચ તૈયારીઓ

સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે EPFO ​​હાલમાં આ સેવાનું પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે. શ્રમ મંત્રાલય એપ્રિલ 2026 માં મોટા પાયે આ એપ રજૂ કરવાની યોજના ધરાવે છે. એકવાર એપ લોન્ચ થઈ ગયા પછી, સબ્સ્ક્રાઇબર્સ મોબાઇલ એપ પર તેમના પાત્ર EPF બેલેન્સ જોઈ શકશે અને તેમને સીધા બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરી શકશે.

સુવિધાની અપેક્ષાઓ અને લાભો

નિષ્ણાતો માને છે કે આ પગલાથી EPFO ​​ની ડિજિટલ સેવાઓ વધુ સુલભ, પારદર્શક અને ઝડપી બનશે. કર્મચારીઓને હવે PF ભંડોળ ઉપાડવા માટે જટિલ પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થવું પડશે નહીં, જેનાથી સમય બચશે.

આ નવી એપ EPFO ​​ની ડિજિટલ ઇન્ડિયા પહેલને વધુ મજબૂત બનાવશે અને ખાતરી કરશે કે કર્મચારીઓને તેમના ફંડની તાત્કાલિક ઍક્સેસ મળશે.

