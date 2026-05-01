'પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતમાં વધારાની સંભાવનાથી સરકારનો ઈનકાર નહીં'

આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ઉછાળો અને પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવથી ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત વધી શકે છે.

By PTI

Published : May 1, 2026 at 7:12 PM IST

નવી દિલ્હી: વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો અને છૂટક ભાવ ચાર વર્ષથી સ્થિર રહેવાને કારણે વધતા નુકસાન વચ્ચે, સરકારી સૂત્રોએ નજીકના ભવિષ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારાની શક્યતાને નકારી નથી.

સત્તાવાર સૂત્રોએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, બદલાયેલા સંજોગોને જોતાં, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારાની શક્યતાને સંપૂર્ણપણે નકારી શકાય નહીં.

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, આ અઠવાડિયે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $126 ની ચાર વર્ષની ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગયા હતા. ત્યારથી થોડો ઘટાડો થયો હોવા છતાં, ભાવ હજુ પણ $110 પ્રતિ બેરલથી ઉપર છે.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ઓઇલ ટેન્કરોની અવરજવર પર અસર અને ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવને કારણે પરિસ્થિતિ અનિશ્ચિત રહે છે. અગાઉ, ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOC) એ પેટ્રોલિયમ ઉદ્યોગ વતી જારી કરેલા એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, આંતરરાષ્ટ્રીય ઊર્જા ભાવમાં વધારો થવા છતાં, પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ઘરેલું રસોઈ ગેસ (LPG) ના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવી રહ્યો નથી.

જોકે, જાહેર ક્ષેત્રની ઓઇલ કંપનીઓએ ખર્ચ સાથે મેળ બેસાડવા માટે કોમર્શિયલ LPG, ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડીઝલ, 5 કિલોગ્રામ LPG સિલિન્ડર અને આંતરરાષ્ટ્રીય એરલાઇન્સને વેચાતા વિમાન ઇંધણના ભાવમાં વધારો કર્યો છે.

વિશ્લેષકોએ અગાઉ એવી આશંકા વ્યક્ત કરી હતી કે 29 એપ્રિલે પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાન પૂર્ણ થયા પછી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ₹25 થી ₹28 પ્રતિ લિટરનો વધારો થઈ શકે છે. હાલમાં, દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.77 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ ₹87.67 પ્રતિ લિટર છે.

28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઈરાન પર હુમલો અને ત્યારબાદ ઈરાનની બદલાની કાર્યવાહી બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય તેલ બજારમાં ઉથલપાથલની સ્થિતિ છે. આ ઘટનાક્રમમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી નીકળતા પુરવઠાને ખોરવી નાખ્યો છે, જે એક મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ છે જે વૈશ્વિક તેલ વેપારના લગભગ પાંચમા ભાગનું સંચાલન કરે છે.

ગયા અઠવાડિયે, પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, લગભગ ચાર વર્ષથી છૂટક ભાવમાં કોઈ ફેરફાર ન થવાને કારણે, સરકારી તેલ કંપનીઓ પેટ્રોલ પર પ્રતિ લિટર આશરે ₹20 અને ડીઝલ પર પ્રતિ લિટર આશરે ₹100 નું નુકસાન કરી રહી છે. જોકે, તે સમયે ભાવ વધારવાની કોઈ યોજના જાહેર કરવામાં આવી ન હતી.

ગયા વર્ષે, ક્રૂડ ઓઇલનો સરેરાશ ભાવ પ્રતિ બેરલ $70 ની આસપાસ હતો, જ્યારે આ મહિને, તે $114 પ્રતિ બેરલથી ઉપર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.

