દિલ્હી-કર્ણાટક સહિત 5 રાજ્યોમાં પ્રતિ વ્યક્તિ આવક દેશની એવરેજથી બમણી, યુપી-બિહારની કમાણી નેપાળથી પણ ઓછી
કમાણીની દ્રષ્ટિએ, દેશના કેટલાક રાજ્યો અન્ય રાજ્યોથી વધુ સમૃદ્ધ છે, જ્યારે ઘણા ગરીબ છે. વધુમાં, શ્રીલંકા અને વિયેતનામ જેવા દેશો ભારત કરતા વધુ સમૃદ્ધ છે.
Published : August 4, 2026 at 9:43 PM IST
હૈદરાબાદ (સમન્વય પાંડે): એક બાજુ ભારતીય રાજ્યોના વિકાસની ગાડી, દેવાના બોજ હેઠળ દબાઈને આગળ વધી રહી છે, ત્યારે માથાદીઠ આવકની દ્રષ્ટિએ ભારત 'લોઅર-મિડલ આવક' કેટેગરીમાં છે. તેનાથી વિપરીત, શ્રીલંકા અને વિયેતનામ જેવા દેશોએ પોતાને 'અપર-મિડલ આવક' કેટેગરીમાં અપગ્રેડ કર્યા છે, જે અસરકારક રીતે ભારત કરતાં વધુ સમૃદ્ધ બન્યા છે.
વિશ્વ બેંકના Country Income Classifications અહેવાલ (1 જુલાઈ, 2026 ના રોજ પ્રકાશિત) અને આંકડા અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલય (MoSPI) ના ડેટા અનુસાર, ભારતની માથાદીઠ આવક આશરે $2,813 (લગભગ ₹2.72 લાખ) છે, જ્યારે શ્રીલંકાની $4,528 થી $5,250 ની વચ્ચે છે. ETV ભારતની State Fiscal Health સીરિઝમાં આ બીજા એપિસોડમાં અમે રાજ્યોની પ્રતિ વ્યક્તિ આવક પર વાત કરીશું.
ભારતની માથાદીઠ આવક અને વૈશ્વિક રેન્કિંગ: માથાદીઠ આવક એ દેશમાં વ્યક્તિ દીઠ કમાયેલી સરેરાશ આવકનો સંદર્ભ આપે છે. તેની ગણતરી રાષ્ટ્રીય આવકને કુલ વસ્તી દ્વારા વિભાજીત કરીને કરવામાં આવે છે. વર્ષ 2026 માટે, ભારતનો માથાદીઠ GDP $2,813 થી $3,051 (આશરે ₹2.35 લાખ થી ₹2.72 લાખ) ની વચ્ચે હોવાનો અંદાજ છે.
આના આધારે, વિશ્વ બેંકે ભારતને લોઅર-મિડલ આવક કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કર્યું છે. આ આવક સાથે, ભારત વૈશ્વિક સ્તરે 172મા ક્રમે છે. લિક્ટેંસ્ટાઇન ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે, જેની વાર્ષિક માથાદીઠ આવક $200,000 થી $230,000 સુધીની છે. લક્ઝમબર્ગ બીજા ક્રમે છે, જેની આવક $130,000 અને $156,000 ની વચ્ચે છે.
ભારતીય રાજ્યોની માથાદીઠ આવક: આવક માટે ભારત સરકારનું સત્તાવાર ધોરણો વર્તમાન કિંમતો પર પ્રતિ નેટ સ્ટેટ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ (NSDP) છે, જે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) તેના 'હેન્ડબુક ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ ઓન ઇન્ડિયન સ્ટેટ્સ' માં પ્રકાશિત કરે છે. આ મુજબ, દિલ્હીમાં પ્રતિ વ્યક્તિ આવક સૌથી વધુ ₹4.93 લાખ છે.
તેલંગાણા ₹3.87 લાખની માથાદીઠ આવક સાથે બીજા ક્રમે છે. તે પછી કર્ણાટક ₹3.80 લાખ અને તમિલનાડુ ₹3.61 લાખ સાથે આવે છે.
વિશ્વ બેંક આવક કેટેગરીના ધોરણો: વિશ્વ બેંક પ્રતિ વ્યક્તિ કુલ રાષ્ટ્રીય આવક (GNI)ના આધારે દેશોને 4 કેટેગરીઓમાં વર્ગીકૃત કરે છે. આ કેટેગરી ઓછી આવક, નિમ્ન મધ્યમ આવક, ઉચ્ચ મધ્યમ આવક અને ઉચ્ચ આવક છે, જે એટલાસ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને યુએસ ડોલરમાં માપવામાં આવે છે.
આ ધોરણો અનુસાર, વિશ્વ બેંક $1,175 થી ઓછી માથાદીઠ આવક ધરાવતા દેશોને ઓછી આવક ધરાવતા દેશો તરીકે વર્ગીકૃત કરે છે. $1,175 થી $4,635 ની વચ્ચે માથાદીઠ આવક ધરાવતા દેશો નીમ્ન-મધ્યમ આવક કેટેગરીમાં આવે છે, જ્યારે $4,636 થી $14,375 ની વચ્ચે આવક ધરાવતા દેશોને ઉચ્ચ-મધ્યમ-આવક કેટેગરીમાં મૂકવામાં આવે છે. વધુમાં, $14,375 થી વધુ આવક ધરાવતા દેશોને ઉચ્ચ-આવક ધરાવતા દેશો ગણવામાં આવે છે.
રાષ્ટ્રીય આવક શ્રેણી કરતાં 5 રાજ્યો આગળ: ભારત નીમ્ન-મધ્યમ આવક કેટેગરીમાં આવે છે, તેમ છતાં તેના 5 રાજ્યો ઉચ્ચ-મધ્યમ આવક કેટેગરીમાં આવે છે. દિલ્હી $6,217 ની માથાદીઠ આવક સાથે આ જૂથમાં આગળ છે, ત્યારબાદ કર્ણાટક $5,579 સાથે આવે છે.
ત્યારબાદ તેલંગાણા ($5,407), તમિલનાડુ ($5,329) અને ગુજરાત ($4,734) આવે છે. જો કે, કેટલાક રાજ્યો વિશ્વ બેંકના ઉચ્ચ-મધ્યમ આવક માપદંડથી થોડા ઓછા રહ્યા છે. મહારાષ્ટ્ર $8, હરિયાણા $9 અને કેરળ ફક્ત $26 ના આંકડાથી ચૂકી ગયું.
યુપી અને બિહારમાં સૌથી ઓછી માથાદીઠ આવક: વધુ માથાદીઠ આવક ધરાવતા રાજ્યો પર નજર નાખ્યા પછી, ચાલો હવે સૌથી ઓછી માથાદીઠ આવક ધરાવતા રાજ્યો પર નજર કરીએ. બિહારમાં દેશમાં સૌથી ઓછી માથાદીઠ આવક ₹69,320 ($984) છે. ઉત્તર પ્રદેશ ₹1.08 લાખ ($1,403) ની માથાદીઠ આવક સાથે બીજા ક્રમે છે.
ઝારખંડ ત્રીજા ક્રમે છે, જેની વાર્ષિક માથાદીઠ આવક ₹1.16 લાખ ($1,470) છે. નોંધનીય છે કે, આ રાજ્યોમાં માથાદીઠ આવક નેપાળ જેવા નાના રાષ્ટ્ર કરતા ઓછી છે. નેપાળની માથાદીઠ આવક (GDP પ્રતિ માથાદીઠ) અંદાજે US$1,513 અંદાજવામાં આવી છે, જ્યારે તેની માથાદીઠ કુલ રાષ્ટ્રીય આવક (GNI) અંદાજે US$1,535 અંદાજવામાં આવી છે.
30 વર્ષમાં ભારત કેટલું બદલાયું? દેશના આવક વર્ગીકરણ અહેવાલ મુજબ, છેલ્લા ત્રણ દાયકામાં ભારતમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો જોવા મળ્યા છે. 1994માં, ભારતના કોઈપણ મુખ્ય રાજ્યો નિમ્ન-મધ્યમ આવક કેટેગરીમાં આવતા નહોતા. જોકે, 2025-26 સુધીમાં, ઘણા રાજ્યો એવા સ્તરે પહોંચી ગયા છે જ્યાં તેમની માથાદીઠ આવક અમુક અન્ય દેશોની સરખામણીમાં અથવા તેનાથી પણ વધુ થઈ ગઈ છે.
આ રાજ્યોની આવક 36.7 ગણી વધી છે. કર્ણાટક, કેરળ, આંધ્રપ્રદેશ અને તમિલનાડુ આ સંદર્ભમાં આગળ રહ્યા, જ્યારે બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ અને ઝારખંડ સતત વૃદ્ધિ છતાં પાછળ રહ્યા. આનો અર્થ એ થાય કે વિકાસ થયો હોવા છતાં, તેના લાભો બધા રાજ્યોમાં સમાન રીતે મળી શક્યો નથી.
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