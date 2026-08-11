બંધ થશે હોસ્પિટલોની મનમાની! રૂમ ભાડાની ચોક્કસ મર્યાદા નક્કી કરવાની સંસદીય સમિતિની ભલામણ
મહાનગરોની હોસ્પિટલોમાં રૂમનું ભાડું 3-સ્ટાર હોટલથી વધુ ન રાખવાની સંસદીય સમિતિની ભલામણ, મોંઘી સારવાર પર લગામની તૈયારી
Published : August 11, 2026 at 1:36 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતની એક સંસદીય સ્થાયી સમિતિએ દેશમાં ખાનગી આરોગ્ય વ્યવસ્થામાં સુધારો લાવવા અને સારવારને વધુ સસ્તી બનાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ ભલામણ કરી છે. આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ સંબંધિત સંસદીય સમિતિએ પોતાના તાજેતરના અહેવાલમાં સૂચન કર્યું છે કે ખાનગી હોસ્પિટલોના સામાન્ય રૂમનું ભાડું આસપાસના વિસ્તારમાં આવેલી 3-સ્ટાર હોટલોના સરેરાશ રૂમ ભાડા કરતાં વધુ ન હોવું જોઈએ.
આ ભલામણ સંસદના બંને ગૃહમાં રજૂ કરવામાં આવેલા “જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રમાં આરોગ્ય સુવિધાઓની પરવડે તેવી કિંમત અને પહોંચ” નામના અહેવાલનો ભાગ છે. સમિતિએ ખાસ કરીને મોટા મહાનગરોમાં આવેલી ખાનગી હોસ્પિટલોમાં આ નિયમને ફરજિયાત બનાવવાની હિમાયત કરી છે.
ભલામણની મુખ્ય બાબતો અને શરતો
- માત્ર બેઝિક રૂમ રેન્ટ પર મર્યાદા: સમિતિએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ મર્યાદા માત્ર હોસ્પિટલના ‘મૂળ રૂમ ભાડા’ (Basic Room Tariff) પર લાગુ થશે.
- વધારાના ચાર્જ અલગથી: હોસ્પિટલ રૂમના ભાડા ઉપરાંત રેસિડેન્ટ ડૉક્ટરની ફી, નર્સિંગ ચાર્જ, મેડિકલ કન્ઝ્યુમેબલ્સ (દવાઓ, પટ્ટીઓ વગેરે), દર્દીના ભોજન અને લોન્ડ્રી જેવા જરૂરી ખર્ચ અલગથી વસૂલી શકશે.
- મહાનગરો પર વિશેષ ધ્યાન: દિલ્હી, મુંબઈ અને બેંગલુરુ જેવા મોટા શહેરોમાં સારવાર દરમિયાન રૂમ રેન્ટના નામે થતી ભારે વસૂલીને રોકવા માટે આ નિયમને પ્રથમ તબક્કામાં મહાનગરોમાં કડક રીતે લાગુ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.
આ નિયમની જરૂર કેમ પડી?
નેશનલ સેમ્પલ સર્વે (NSS)ના આંકડાઓનો હવાલો આપતાં સમિતિએ જણાવ્યું કે ભારતમાં સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવારના ખર્ચમાં જમીન-આસમાનનો તફાવત છે. સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનો સરેરાશ ખર્ચ ₹6,631 છે, જ્યારે ખાનગી હોસ્પિટલમાં આ ખર્ચ વધીને ₹50,508 સુધી પહોંચી જાય છે.
દેશમાં મેડિકલ મોંઘવારીનો દર દર વર્ષે 10થી 13 ટકાની ઝડપે વધી રહ્યો છે. ઘણી મોટી કોર્પોરેટ હોસ્પિટલોમાં એક દિવસના રૂમનું ભાડું ₹7,000થી ₹11,500 વચ્ચે છે, જ્યારે તે જ વિસ્તારમાં આવેલી 3-સ્ટાર હોટલમાં રૂમ ₹2,100થી ₹3,500માં મળી જાય છે.
આ મોટા તફાવતને દૂર કરવા માટે સમિતિએ તાત્કાલિક પગલાં ભરવાની માંગ કરી છે.
સારવારના ખર્ચમાં પારદર્શિતા લાવવા અન્ય સૂચનો
હોસ્પિટલોની મનમાની રોકવા માટે સમિતિએ કેટલાક અન્ય મહત્વપૂર્ણ સૂચનો પણ આપ્યા છે:
- ફિક્સ્ડ સર્જરી પેકેજ: તમામ હોસ્પિટલો માટે સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેશન અને સર્જરીના દર અગાઉથી નક્કી કરવા અને તેને જાહેરમાં દર્શાવવાનું ફરજિયાત બનાવવું.
- હિડન ચાર્જનો અંત: પેકેજમાં ડૉક્ટરની ફી, તપાસ, દવાઓ અને ઓપરેશન બાદની સારવારનો ખર્ચ સામેલ હોવો જોઈએ, જેથી દર્દીને સારવાર શરૂ કરતા પહેલાં જ કુલ ખર્ચનો ચોક્કસ અંદાજ મળી શકે.
હવે આગળ શું?
હાલમાં આ માત્ર સંસદીય સમિતિની ભલામણ છે. તેને સમગ્ર દેશમાં લાગુ કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી, આરોગ્ય મંત્રાલયની માર્ગદર્શિકા અને કાયદાકીય નિયમનકારી કાર્યવાહી જરૂરી રહેશે.
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