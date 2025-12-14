સંસદીય સમિતિએ ભૂગર્ભ કોલસા ખાણકામ માટે નીતિ સરળ બનાવવાની ભલામણ કરી
સરકારે વર્ષ 2030 સુધીમાં ભૂગર્ભ કોલસાની ખાણોમાંથી 100 મિલિયન ટન (MT) કોલસાનું ઉત્પાદન કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે.
Published : December 14, 2025 at 1:25 PM IST
નવી દિલ્હી: કોલસા, ખાણ અને સ્ટીલ અંગેની સંસદીય સ્થાયી સમિતિએ ભૂગર્ભ કોલસા ખાણકામ માટે નીતિઓને સરળ બનાવવા અને પ્રમાણિત પ્રોટોકોલ લાગુ કરવાની ભલામણ કરી છે. સમિતિએ નોંધ્યું છે કે ભૂગર્ભ ખાણકામ પ્રોજેક્ટ્સ પ્રમાણમાં ઓછા પર્યાવરણીય પ્રભાવ ધરાવે છે, છતાં તેઓ મોટી ખુલ્લી ખાણો જેવી જ જટિલ મંજૂરી પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થાય છે, જેના કારણે બિનજરૂરી વિલંબ થાય છે.
સરકારે 2030 સુધીમાં ભૂગર્ભ કોલસા ખાણોમાંથી 100 મિલિયન ટન (MT) કોલસાનું ઉત્પાદન કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. સમિતિના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ભૂગર્ભ ખાણકામ સપાટીને ઓછું નુકસાન પહોંચાડે છે, જેનાથી જમીન, જંગલો અને માળખાગત સુવિધાઓનું રક્ષણ થાય છે. વધુમાં, તે જમીન પુનર્વસન ખર્ચ અને પરોક્ષ ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન પણ ઘટાડે છે.
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ભૂગર્ભ ખાણકામ ઊંડા કોલસાના ભંડારો સુધી પહોંચ સુનિશ્ચિત કરે છે અને હવામાનને ધ્યાનમાં લીધા વિના વર્ષભર કામગીરીને સક્ષમ બનાવે છે. આ હોવા છતાં, ઘણા ભૂગર્ભ પ્રોજેક્ટ્સને મોટી ખુલ્લી ખાણો જેવી જ મંજૂરી અને દસ્તાવેજીકરણ પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે. સમિતિએ આ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી, જણાવ્યું કે નીતિ સરળીકરણ અને પ્રમાણિત પ્રોટોકોલની જરૂર છે.
ખાસ ખાણકામ પ્રોજેક્ટ્સ પર ભાર
સમિતિએ કોલસા ક્ષેત્રમાં ભૂગર્ભ ખાણો, ભૂગર્ભ કોલ ગેસિફિકેશન (UCG) પ્રોજેક્ટ્સ અને સ્વચ્છ કોલસા ટેકનોલોજી પર આધારિત પાયલોટ પ્રોજેક્ટ્સને ખાસ શ્રેણીઓ તરીકે ઓળખ્યા, અને જણાવ્યું કે આ પ્રોજેક્ટ્સ પર્યાવરણીય અને કાર્યકારી બંને દ્રષ્ટિકોણથી નોંધપાત્ર લાભો પ્રદાન કરે છે.
વધુમાં, સમિતિએ ઓપનકાસ્ટ માઇનિંગ માટે સ્ટાન્ડર્ડ ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (TOR) અને સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર (SOPs) લાગુ કરવાની શક્યતા શોધવાની ભલામણ કરી હતી, જેનાથી સિંગલ-વિન્ડો ક્લિયરન્સ સિસ્ટમ હેઠળ ઝડપી ક્લિયરન્સ શક્ય બને.
કોલસા મંત્રાલયે પહેલાથી જ જણાવ્યું છે કે ભૂગર્ભ ખાણકામને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઘણી પરિવર્તનકારી નીતિગત પહેલ કરવામાં આવી છે. આ સુધારાઓનો ઉદ્દેશ્ય ઉચ્ચ મૂડી રોકાણ અને લાંબા પ્રોજેક્ટ આયુષ્ય જેવા પરંપરાગત પડકારોનો સામનો કરવાનો છે. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ પહેલ કોલસા ક્ષેત્રના આધુનિકીકરણ અને ટકાઉપણામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.
આ પણ વાંચોઃ