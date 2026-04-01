ઓરેકલની ભારતમાં મોટી છટણી: 12,000 કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી કર્યા બરતરફ

સંગઠનાત્મક ફેરફારને કારણ આપી કર્મચારીઓને મોકલાયા ઇમેઇલ, કંપનીએ કાર્યવાહીને 'સંચાલન સુવ્યવસ્થિત કરવા'નો ભાગ ગણાવી, અમેરિકામાં પણ વિદેશી વીઝા ધારકો થયા પ્રભાવિત.

સાંકેતિક ફોટો
સાંકેતિક ફોટો (PTI)
નવી દિલ્હી: અમેરિકન આઈટી કંપની ઓરેકલે ભારતમાં મોટા પાયે છટણી કરી છે. કંપનીએ દેશમાં પોતાના લગભગ 12,000 કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી વિદાય આપી દીધા છે. મળતી માહિતી અનુસાર, કંપની આવનારા એક મહિનામાં છટણીનો બીજો રાઉન્ડ પણ શરૂ કરી શકે છે. વૈશ્વિક સ્તરે ઓરેકલે અત્યાર સુધીમાં લગભગ 30,000 કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી છૂટા કર્યા છે.

ભારતમાં ત્રીજા ભાગના સ્ટાફની કાપણી

ઓરેકલના ભારતમાં લગભગ 30,000 કર્મચારીઓનો કાર્યબળ હતો. આ હિસાબે કંપનીએ ભારત સ્થિત તેના એક-તૃતીયાંશ જેટલા કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યા છે. પ્રભાવિત કર્મચારીઓને મોકલવામાં આવેલા અધિકૃત ઈમેલમાં કંપનીએ આ છટણી માટે 'સંગઠનાત્મક ફેરફાર' અને 'સંચાલનને સુવ્યવસ્થિત કરવા' જેવા કારણો આપ્યા છે. ઈમેલમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું કે આ ફેરફારોને કારણે ઘણા હાલના પદ કંપની માટે હવે જરૂરી નથી.

સેવરન્સ પેકેજ માટે શરતો

છટણી બાદ ઓરેકલે પ્રભાવિત કર્મચારીઓ માટે સેવરન્સ પેકેજની જાહેરાત કરી છે. આ પેકેજ કેટલીક શરતો સાથે જોડાયેલો છે. પેકેજ હેઠળ દરેક વર્ષની સેવા માટે 15 દિવસનો પગાર, 1 મહિનાનો નોટિસ પીરિયડ પગાર, રજાનું રોકડીકરણ અને ગ્રેચ્યુટીનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, કંપનીએ 2 મહિનાના પગારની વધારાની 'ટોપ-અપ' રકમ પણ ઓફર કરી છે. જો કે, આ લાભ ફક્ત તે કર્મચારીઓને જ મળશે જેઓ સ્વેચ્છાએ અને પ્રેમથી રાજીનામું આપવા સંમત થાય છે.

અમેરિકામાં પણ વિદેશી વીઝા ધારકો પ્રભાવિત

ઓરેકલના પૂર્વ કર્મચારીઓ અને આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, માત્ર ભારત જ નહીં પરંતુ અમેરિકામાં કાર્યરત ભારતીય મૂળના IT વ્યાવસાયિકો પણ આ છટણીની ગાજથી બચ્યા નથી. જાણકારો માને છે કે અમેરિકાના કડક સ્થાનિક શ્રમ કાયદાઓને કારણે ત્યાંના નાગરિકોની સરખામણીએ વિદેશી વીઝા પર કામ કરતા કર્મચારીઓને કાઢવાનું કંપની માટે સરળ રહ્યું છે.

કામના કલાકો પર વિવાદ પણ સામે

આ છટણી વચ્ચે કંપનીની કાર્ય પ્રણાલી પર પણ સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. કેટલાક પૂર્વ કર્મચારીઓએ આરોપ લગાવ્યો છે કે ભારતમાં 16 કલાકની વર્ક શિફ્ટનો વિરોધ કરવા પર પણ શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. હાલમાં ઓરેકલે આ આંકડાઓ અને ભવિષ્યની છટણીની યોજનાઓ પર કોઈપણ અધિકૃત ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. તકનીકી ક્ષેત્રમાં છટણીનો આ દોર આવતા અઠવાડિયામાં ભારતીય IT બજારમાં અનિશ્ચિતતા વધારી શકે છે.

