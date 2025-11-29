Meesho IPOમાં રોકાણ કરવાની તક, 3 ડિસેમ્બરે ખુલશે
ભારતીય ઈ-કોમર્સ કંપની મીશોનો ₹5,421.2 કરોડનો IPO 3 ડિસેમ્બરે ખુલશે. કિંમત બેન્ડ ₹105 થી ₹111 પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે.
Published : November 29, 2025 at 1:46 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ઈ-કોમર્સ કંપની મીશોનો ₹5,421.2 કરોડનો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) 3 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ખુલશે અને 5 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. કંપનીએ IPO માટે કિંમત બેન્ડ ₹105 થી ₹111 પ્રતિ શેર નક્કી કર્યો છે, જ્યારે શેરની ફેસ વેલ્યુ ₹1 છે. સોફ્ટબેંક ગ્રુપ, જેના CEO માસાયોશી સન છે, તેમણે પણ મીશોમાં રોકાણ કર્યું છે.
રોકાણકારો માટે લોટ સાઈઝ અને રિઝર્વેશન
રિટેલ રોકાણકારો મીશોના IPOમાં 135 શેરના લોટ માટે અરજી કરી શકે છે. આનો અર્થ એ થાય કે ઓછામાં ઓછું ₹14,985નું રોકાણ. રોકાણકારો પછી 135 શેરના ગુણાંકમાં અરજી કરી શકે છે. જોકે, કુલ IPOમાંથી માત્ર 10% રિટેલ રોકાણકારો માટે અનામત છે.
75% QIBs (ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ) માટે અનામત છે, જ્યારે બાકીના 15% નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ (HNIs) માટે છે. નાના HNIs માટે લઘુત્તમ બિડ 1,890 શેર અથવા ₹2,09,790 હશે, જ્યારે મોટા HNIs માટે લઘુત્તમ બિડ 9,045 શેર અથવા ₹10 લાખ હશે.
ઇશ્યૂ સ્ટ્રક્ચર અને લિસ્ટિંગ કેપિટલાઇઝેશન
મીશોના ₹5,421 કરોડના IPOમાં ₹4,250 કરોડના નવા શેરનો નવો ઇશ્યૂ હશે, જ્યારે હાલના રોકાણકારો દ્વારા ₹1,171.2 કરોડની ઓફર ફોર સેલ (OFS) કરવામાં આવશે. પ્રાઇસ બેન્ડના ઉપરના ભાગમાં, લિસ્ટિંગ પછી કંપનીનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન આશરે ₹50,000 કરોડ હશે. વર્તમાન પ્રમોટર હોલ્ડિંગ 19.08% છે, જે IPO પછી ઘટીને 16.76% થશે.
બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર્સ અને ફાળવણી
મીશો IPO માટે બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર્સમાં કોટક કેપિટલ, જેપી મોર્ગન, મોર્ગન સ્ટેનલી, એક્સિસ કેપિટલ અને સિટીગ્રુપનો સમાવેશ થાય છે. શેરનું ફાળવણી 8 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ થશે, જ્યારે શેરનું લિસ્ટિંગ અને માર્કેટ ટ્રેડિંગ 10 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ શરૂ થશે.
મીશો IPO GMP અને અપેક્ષિત લિસ્ટિંગ કિંમત
મીશો IPO માટે GMP (ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ) ₹33 છે. ઇન્વેસ્ટોગ્રેન અનુસાર, 28 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ સવારે 7:37 વાગ્યે GMP યથાવત રહ્યો, જેનો અર્થ એ થાય કે પ્રતિ શેર અંદાજિત ₹33 ની લિસ્ટિંગ કિંમત હતી. આગામી દિવસોમાં GMP બદલાવાની શક્યતા છે.
