ONGC એ આ વિદેશી દિગ્ગજ કંપની સાથે હાથ મિલાવ્યા; હવે સમુદ્રમાંથી 24% વધુ તેલ નીકળશે
ONGCએ પરિપક્વ પશ્ચિમી ઓફશોર ક્ષેત્રોમાંથી ક્રૂડ તેલ અને ગેસ ઉત્પાદનમાં 24% વધારો કરવા માટે BP ને તેના ટેકનિકલ સેવા પ્રદાતા તરીકે પસંદ કર્યું છે.
Published : May 25, 2026 at 5:56 PM IST
નવી દિલ્હી: જાહેર ક્ષેત્રની અગ્રણી તેલ શોધ કંપની ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન (ONGC) એ સોમવારે જાહેરાત કરી કે તેણે બ્રિટિશ ઊર્જા ક્ષેત્રની દિગ્ગજ કંપની BP Plc ના ભારતીય એકમ BP એક્સપ્લોરેશન સર્વિસીસ ઇન્ડિયા લિમિટેડને તેના પરિપક્વ વેસ્ટર્ન ઓફશોર તેલ અને ગેસ ક્ષેત્રોમાંથી ઉત્પાદન વધારવા માટે તેના ટેકનિકલ સર્વિસીસ પ્રોવાઇડર (TSP) તરીકે પસંદ કર્યું છે. કંપનીનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય મુંબઈ ઓફશોર બેસિનમાં સ્થિત જૂના અને ઘટતા તેલ ક્ષેત્રોને પુનર્જીવિત કરવાનો છે.
આ નિર્ણય આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાત્મક બિડિંગ પ્રક્રિયાને અનુસરે છે, જેમાં વૈશ્વિક તેલ કંપનીઓને આ જૂના તેલ ક્ષેત્રોમાંથી હાઇડ્રોકાર્બન પુનઃપ્રાપ્તિ સુધારવા માટે દરખાસ્તો સબમિટ કરવા આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. આ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી હેઠળ, BP, એક ટેકનિકલ સેવા પ્રદાતા તરીકે, આ ક્ષેત્રોના પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કરશે અને વૈશ્વિક શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ અને અદ્યતન તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને જળાશયો, કુવાઓ અને ઉત્પાદન સુવિધાઓને સુધારવા માટે ભલામણો પ્રદાન કરશે.
10 વર્ષમાં ઉત્પાદનમાં 24% વધારો અપેક્ષિત છે
મુંબઈ હાઇ ક્ષેત્ર આ નવી ભાગીદારીમાં શામેલ નથી, કારણ કે ONGC પાસે પહેલાથી જ BP એક્સપ્લોરેશન આલ્ફા લિમિટેડ સાથે એક અલગ કરાર છે. આ નવા વેસ્ટર્ન ઓફશોર ક્લસ્ટર માટે, BP એ 10 વર્ષના કરાર સમયગાળા દરમિયાન નોંધપાત્ર ઉત્પાદન ક્ષમતાનો અંદાજ લગાવ્યો છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, ક્રૂડ ઓઇલનું ઉત્પાદન બેઝલાઇન સ્તરની તુલનામાં આશરે 10.8 ટકા અને કુદરતી ગેસનું ઉત્પાદન આશરે 31.5 ટકા વધવાની ધારણા છે. એકંદરે, તેલ અને તેલ સમકક્ષ ગેસ (O+OEG) ઉત્પાદનમાં આશરે 24 ટકાનો વધારો થવાનો અંદાજ છે.
નાણાકીય વર્ષ 2027 થી અસર દેખાશે
ONGC ના મતે, આ ટેકનોલોજીકલ સુધારાની અસર નાણાકીય વર્ષ 2026-27 (FY27) થી દેખાશે, જ્યારે તેની સંપૂર્ણ અસર નાણાકીય વર્ષ 2029-30 (FY30) થી જોવા મળશે. ચુકવણી વ્યવસ્થા હેઠળ, BP ને પહેલા બે વર્ષ માટે એક નિશ્ચિત ફી ચૂકવવામાં આવશે. ત્યારબાદ, વધારાના ખર્ચ માટે સમાયોજિત કર્યા પછી, તેને વધેલા હાઇડ્રોકાર્બન ઉત્પાદનના આધારે આવક-સંકળાયેલ સેવા ફી પ્રાપ્ત થશે.
આ પહેલ નવી ટેકનોલોજી દ્વારા દેશની લાંબા ગાળાની ઊર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા માટે ONGC ની વ્યાપક વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે. દરમિયાન, સોમવારે બજારમાં ONGC ના શેરમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જે NSE પર પ્રતિ શેર ₹284.90 પર બંધ થયો.
આ પણ વાંચો: