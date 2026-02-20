ઓમ્નિટેક એન્જિનિયરિંગનો ₹583 કરોડનો IPO 25 ફેબ્રુઆરીએ ખુલશે; જુઓ પ્રાઇસ બેન્ડ અને મહત્વપૂર્ણ તારીખો
ઓમ્નિટેક એન્જિનિયરિંગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ₹583 કરોડના ઇશ્યૂનો ઉપયોગ દેવાની ચુકવણી અને નવા ઉત્પાદન એકમો સ્થાપવા માટે કરવામાં આવશે.
Published : February 20, 2026 at 2:34 PM IST
નવી દિલ્હી: એન્જિનિયરિંગ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ જાયન્ટ ઓમ્નિટેક એન્જિનિયરિંગ શેરબજારમાં પ્રવેશવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. કંપનીએ તેના ₹583 કરોડના પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) માટે ₹216 થી ₹227 પ્રતિ શેરનો પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કર્યો છે. ગુજરાત સ્થિત કંપની આ IPO દ્વારા તેની વિસ્તરણ યોજનાઓને વેગ આપવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.
IPO સમયરેખા અને રોકાણની તક
કંપની દ્વારા જારી કરાયેલા સત્તાવાર નિવેદન મુજબ, IPO 25 ફેબ્રુઆરીએ રોકાણ માટે ખુલશે અને 27 ફેબ્રુઆરીએ બંધ થશે. મોટા રોકાણકારો, એટલે કે એન્કર રોકાણકારો માટે બોલી પ્રક્રિયા એક દિવસ પહેલા, 24 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ થશે. જો બધું આયોજન મુજબ રહ્યું, તો કંપનીના શેર NSE ઇન્ડિયા અને BSE ઇન્ડિયા પર 5 માર્ચે લિસ્ટ થવાની સંભાવના છે.
આ IPO ₹583 કરોડના મૂલ્યનો છે અને તેમાં બે હપ્તાઓનો સમાવેશ થાય છે.
ફ્રેશ ઇશ્યૂ: કંપની ₹418 કરોડના નવા શેર જારી કરશે. આ હપ્તામાંથી મળેલી રકમ સીધી કંપનીના ખાતામાં જશે.
ઓફર ફોર સેલ (OFS): કંપનીના પ્રમોટર, ઉદયકુમાર અરુણકુમાર પારેખ, ₹165 કરોડના શેર વેચશે.
રિટેલ રોકાણકારો માટે લઘુત્તમ રોકાણ મર્યાદા એક લોટ છે, એટલે કે, 66 શેર. ઉપલા ભાવ બેન્ડ (₹227) ના આધારે, રોકાણકારોએ એક લોટ માટે ઓછામાં ઓછા ₹14,982 ખર્ચ કરવા પડશે.
ફંડનો વ્યૂહાત્મક ઉપયોગ
ઓમ્નિટેક એન્જિનિયરિંગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા ફંડનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે કંપનીના બાકી દેવાની ચુકવણી અને મૂડી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે કરવામાં આવશે. વધુમાં, કંપની ગુજરાતના રાજકોટમાં બે નવા ઉત્પાદન એકમો સ્થાપવાની યોજના ધરાવે છે, જે તેની ઉત્પાદન ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે.
કંપની પ્રોફાઇલ
રાજકોટ સ્થિત ઓમ્નિટેક એન્જિનિયરિંગ ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા એન્જિનિયરિંગ ઘટકોના ઉત્પાદન માટે જાણીતી છે. કંપનીના ઉત્પાદનોની સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માંગ છે. તેની મજબૂત નિકાસ હાજરી અને માળખાગત સુવિધાઓમાં રોકાણને કારણે બજાર નિષ્ણાતો આ મુદ્દા અંગે સકારાત્મક છે.
રોકાણકારોને અરજી કરતા પહેલા SEBI વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (RHP) ની કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
