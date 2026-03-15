પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ન વધે તે માટે સરકારની મોટી રણનીતિ: રિફાઇનરીઓને ઓછી ચૂકવણી કરવાનો OMCsનો પ્લાન, જાણો કોને પડશે ફટકો?

બિન-વાણિજ્યિક વાહનો માટે NHAIએ જાહેર કર્યા નવા દરો, હવે એક વર્ષ અથવા 200 ટોલ પાર કરવા માટે માન્ય રહેશે આ સુવિધા.

কন্সেপ্ট ফোটো
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 3:59 PM IST

નવી દિલ્હી: દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર રાખવા માટે જાહેર ક્ષેત્રની તેલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) એક મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, OMCs હવે રિફાઇનરીઓને આયાતી ઇંધણના ભાવ કરતાં ઓછી ચૂકવણી કરવાનું વિચારી રહી છે. આ પગલાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વધતા ક્રૂડ ઓઇલના ભાવનો બોજ છૂટક બજાર પર ન પડે તે રોકવાનો છે, જેથી સામાન્ય જનતાને રાહત મળતી રહે.

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં જોરદાર ઉછાળો આવ્યો છે. પશ્ચિમ એશિયામાં શરૂ થયેલા સંઘર્ષ પહેલાં જ્યાં ક્રૂડ 70 ડોલર પ્રતિ બેરલની આસપાસ હતું, તે હવે વધીને 100 ડોલરથી ઉપર પહોંચી ગયું છે. આટલા મોટા ઉછાળા છતાં ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં એક પણ રૂપિયાનો વધારો થયો નથી. પરિણામે, આ વધારાનો સંપૂર્ણ બોજ પેટ્રોલિયમ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (IOC, BPCL, HPCL) પર પડી રહ્યો છે.

આ પરિસ્થિતિમાંથી રસ્તો કાઢવા માટે OMCs 'રિફાઇનરી ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ' (RTP)ને ફ્રીઝ અથવા માફ કરવાના વિકલ્પ પર વિચાર કરી રહી છે. RTP એ તે આંતરિક કિંમત છે, જેના પર રિફાઇનરીઓ પોતાના ઉત્પાદન (પેટ્રોલ-ડીઝલ)ને માર્કેટિંગ કંપનીઓને વેચે છે. હાલની યોજના મુજબ, રિફાઇનરીઓને તેમના માલની ચૂકવણી આયાત-સમાનતા ખર્ચ (Import Parity Cost) કરતાં ઓછી કરવામાં આવશે. એટલે કે, જો કોઈ રિફાઇનરી બહારથી તૈયાર માલ મંગાવે તો જે ખર્ચ થાય, તેના કરતાં ઓછો ભાવ OMCs તેમને ચૂકવશે.

જો વૈશ્વિક ભાવ ઊંચા રહેશે, તો આ નિર્ણયથી રિફાઇનરીઓને મોંઘા ક્રૂડ ઓઇલનો સંપૂર્ણ બોજ RTP દ્વારા OMCs પર નાખતા અટકાવવામાં આવશે અને તેમને આ અસર જાતે વેઠવી પડશે. જોકે, આ પગલાની અસર તમામ રિફાઇનરીઓ પર એકસમાન રહેશે નહીં.

કોને થશે વધુ નુકસાન?
ઇન્ડિયન ઓઇલ (IOC), ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL) જેવી મોટી કંપનીઓ સંકલિત (Integrated) છે. એટલે કે, તેમની પાસે પોતાની રિફાઇનરીઓ પણ છે અને માર્કેટિંગ નેટવર્ક પણ છે. આ કંપનીઓ રિફાઇનિંગમાં થતા નુકસાનને માર્કેટિંગ સેગમેન્ટના નફા સાથે સરભર કરી શકે છે. પરંતુ મેંગલોર રિફાઇનરી (MRPL), ચેન્નાઈ પેટ્રોલિયમ (CPCL) અને એચપીસીએલ-મિત્તલ એનર્જી (HMEL) જેવી કંપનીઓ માત્ર રિફાઇનરી ધરાવે છે અને તેમનું પોતાનું મોટું રિટેલ નેટવર્ક નથી. તેઓ પોતાનો મોટાભાગનો માલ આ 3 OMCsને જ વેચે છે. આવી સ્થિતિમાં, RTP ઘટાડવાની સીધી અસર આ સિંગલ-રિફાઇનરી કંપનીઓના માર્જિન પર પડશે અને તેમને સૌથી વધારે ફટકો પડવાની શક્યતા છે.

સૂત્રોએ એમ પણ જણાવ્યું કે જો આ મુક્તિ ખાનગી ક્ષેત્રની રિફાઇનરીઓને પણ લાગુ કરવામાં આવે તો રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને નાયરા એનર્જી પણ તેનાથી પ્રભાવિત થશે, કારણ કે તેઓ પણ તેમના ઉત્પાદનનો મોટો હિસ્સો સરકારી OMCsને વેચે છે. હાલમાં આ વિકલ્પ પ્રારંભિક તબક્કામાં છે અને તેના પર વિચાર-વિમર્શ ચાલી રહ્યો છે. આગામી દિવસોમાં આ અંગે સ્પષ્ટતા થવાની શક્યતા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. મધ્યમ વર્ગ પર કમરતોડ માર, પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો
  2. Patrol Diesel: પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર નહી

સંપાદકની પસંદ

