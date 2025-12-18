ઓલા, ઉબેર અને રેપિડોના મનસ્વી ભાડા નહીં ચાલે! ભારત ટેક્સી એપ 1 જાન્યુઆરીથી શરુ થશે
ભારત ટેક્સી 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી દિલ્હીમાં શરૂ થશે. કોઈ વધારાની કિંમત નહીં, ડ્રાઇવરની સારી કમાણી અને સરકારનો વિશ્વાસ સાથે નવી કેબ સેવા.
Published : December 18, 2025 at 3:22 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીના મુસાફરો નવા વર્ષમાં મોટો ફેરફાર જોઈ શકે છે. કેન્દ્ર સરકારની પહેલ પર શરૂ કરાયેલી દેશની પ્રથમ સહકારી ટેક્સી સેવા, ભારત ટેક્સી 1 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ તેની મોબાઇલ એપ લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે. આ નવી સેવાના લોન્ચથી દિલ્હીવાસીઓને ઓલા, ઉબેર અને રેપિડો જેવા હાલના એપ-આધારિત કેબ એગ્રીગેટર્સ ઉપરાંત એક નવો અને વિશ્વસનીય વિકલ્પ મળશે.
ભારત ટેક્સી ખાસ કરીને મુસાફરો અને ડ્રાઇવરો બંનેના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. આ એપ દ્વારા, યુઝર્સ ઓટો-રિક્ષા, કાર અને બાઇક ટેક્સી બુક કરી શકશે. તેઓ તેમની જરૂરિયાતો અને બજેટ અનુસાર સરળતાથી વિકલ્પ પસંદ કરી શકશે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે આ પ્લેટફોર્મ વધારાની કિંમતોને દૂર કરશે, એટલે કે, પીક અવર્સ દરમિયાન અથવા ચોમાસા દરમિયાન અચાનક ભાડામાં વધારો. ભાડા દર શક્ય તેટલા સ્થિર રાખવાનો દાવો કરવામાં આવે છે.
સરકાર સમર્થિત આ ટેક્સી સેવાનો ઉદ્દેશ્ય મુસાફરોને સસ્તી, સલામત અને પારદર્શક સેવા પૂરી પાડવાનો છે. ડ્રાઇવરોની આવક વધારવા પર પણ ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. ભારત ટેક્સીના ડ્રાઇવરો કુલ ભાડાના 80 ટકાથી વધુ મેળવશે, જે ઓલા અને ઉબેર જેવા ખાનગી પ્લેટફોર્મની તુલનામાં તેમની કમાણીમાં સુધારો કરશે. દિલ્હીમાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 56,000 ડ્રાઇવરોએ પ્લેટફોર્મ પર નોંધણી કરાવી છે, જે આ પહેલમાં વધતા વિશ્વાસને બતાવે છે.
સુરક્ષા હેતુઓ માટે, ભારત ટેક્સી એપ્લિકેશનમાં રીઅલ-ટાઇમ વાહન ટ્રેકિંગ, ફક્ત ચકાસાયેલ ડ્રાઇવરોને ઓનબોર્ડિંગ અને 24x7 ગ્રાહક સપોર્ટની સુવિધા હશે. વધુમાં, એપ્લિકેશન બહુવિધ ભારતીય ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ હશે, જે વિવિધ પૃષ્ઠભૂમિના લોકો માટે તેનો ઉપયોગ કરવાનું સરળ બનાવશે.
આ ટેક્સી સેવા કૌટુંબિક પ્રવાસીઓ, કોર્પોરેટ યુઝર્સ અને પ્રવાસીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. રોકડ અને ડિજિટલ ચુકવણીઓ, પારદર્શક બિલિંગ અને ઉન્નત સલામતી સુવિધાઓ સાથે, ભારત ટેક્સીને હાલની કેબ સેવાઓના મજબૂત વિકલ્પ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. જો આ પહેલ સફળ થશે, તો તેને ભવિષ્યમાં અન્ય શહેરોમાં પણ વિસ્તૃત કરી શકાય છે.
આ પણ વાંચો: