પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ ઓછો થતાં વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 2% સુધીનો ઘટાડો થયો

પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ ઓછો થવા અને યુદ્ધવિરામના અહેવાલોને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 2% ઘટીને $98 ની નીચે આવી ગયા.

getty image
Published : April 17, 2026 at 1:25 PM IST

મુંબઈ : શુક્રવારે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર રાહત જોવા મળી. 28 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલા પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષના અંતની આશા વચ્ચે વૈશ્વિક બેન્ચમાર્ક લગભગ 2 ટકા ઘટ્યા હતા અને વિશ્વભરમાં ઊર્જા પુરવઠા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.

ભાવમાં વધઘટ

નવીનતમ માહિતી અનુસાર, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ફ્યુચર્સ 1 ટકાથી વધુ ઘટીને $97.99 પ્રતિ બેરલના નીચા સ્તરે પહોંચી ગયા. યુએસ વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ (WTI) ક્રૂડ લગભગ 2 ટકા ઘટીને $92.91 પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. આ ઘટાડો પાછલા સત્રથી તદ્દન વિપરીત છે, જ્યારે બ્રેન્ટ ક્રૂડ 5 ટકા વધીને $99.39 પર બંધ થયો હતો.

ભારતીય બજારની વાત કરીએ તો, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 2.6 ટકાનો તીવ્ર ઘટાડો થયો અને તે 8,625 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી ગયો.

શાંતિ પ્રયાસોને કારણે બજારમાં ઉત્સાહ

તેલના ભાવમાં આ નરમાઈનું મુખ્ય કારણ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા ઇઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચે 10 દિવસના યુદ્ધવિરામની જાહેરાત છે. રાષ્ટ્રપતિએ એવો પણ સંકેત આપ્યો કે તેહરાને આગામી 20 વર્ષ સુધી પરમાણુ શસ્ત્રો ન રાખવાની ઓફર કરી છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર શાંતિની અપીલ કરતા કહ્યું કે હિંસાનો અંત લાવવા અને શાંતિ સ્થાપિત કરવાનો સમય આવી ગયો છે. મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે ઈરાન સાથે એક મોટો કરાર ખૂબ નજીક છે.

શુક્રવારે ભારતીય બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ફ્લેટ ખુલ્યા. એશિયન બજારો 1 ટકા સુધી ઘટ્યા, જ્યારે વોલ સ્ટ્રીટ પર નાસ્ડેક અને S&P 500 નજીવા વધારા સાથે બંધ થયા.

બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે જો પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ મંત્રણા સફળ થાય છે, તો આગામી દિવસોમાં તેલના ભાવમાં વધુ સુધારો જોવા મળી શકે છે, જે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર અને ખાસ કરીને ભારત જેવા આયાત કરતા દેશોને મોટી રાહત આપશે.

આ પણ વાંચો...

  1. પશ્ચિમ એશિયા સંકટ વચ્ચે રશિયાનો મોટો નિર્ણય, ભારતને ક્રૂડ ઑઈલ અને LNGની સપ્લાય વધારવાનો પ્રસ્તાવ આપ્યો
  2. Explained: ઇરાન યુદ્ધમાં સૌથી વધુ ચર્ચા સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની કેમ થઇ રહી છે? આ રૂટ આટલો મહત્ત્વનો કેમ

