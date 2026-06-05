ETV Bharat / business

ભારતને મોટી સફળતા: ઊંડા દરિયામાં ઓઇલ ઈન્ડિયાને મળ્યો પ્રાકૃતિક ગેસનો ભંડાર

ઓઇલ ઈન્ડિયા લિમિટેડએ અંદામાન ટાપુ પાસે દરિયામાં પ્રાકૃતિક ગેસ ભંડારની શોધ કરી છે.

કેન્દ્રિય મંત્રી હરદીપ પુરી
કેન્દ્રિય મંત્રી હરદીપ પુરી (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 9:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને લગતા તણાવ વચ્ચે, ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. દેશની અગ્રણી સરકારી કંપની, ઓઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (OIL) એ અંદામાન સમુદ્રની અંદર ઊંડા પાણીમાં કુદરતી ગેસ સફળતાપૂર્વક શોધી કાઢ્યો છે.

કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ પુરીએ આ માહિતી શેર કરી. X પરની એક પોસ્ટમાં, તેમણે ઓઇલ ઇન્ડિયાને અભિનંદન આપતા કહ્યું કે, આ શોધ ભારતના મહત્વાકાંક્ષી ઊંડા પાણીમાં સંશોધન અભિયાનને નવી દિશા આપશે.

સફળતા ક્યાં અને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ?
કેન્દ્રીય મંત્રી પુરીએ જણાવ્યું કે, અંદામાન ટાપુઓના પૂર્વ કિનારાથી 15 કિલોમીટર દૂર 355 મીટરની પાણીની ઊંડાઈ પર સ્થિત 'શ્રી વિજયપુરમ-3' નામના કૂવામાં કુદરતી ગેસ મળી આવ્યો હતો. ઓઇલ ઇન્ડિયાએ 1,900 મીટરથી વધુ ઊંડાઈએ ઇઓસીન રચનામાં પ્રારંભિક ઉત્પાદન પરીક્ષણ હાથ ધર્યું હતું, જ્યાં સતત ફ્લેરિંગ દ્વારા ગેસની હાજરીની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી. હાલમાં, કંપની ગેસ રચના અને તેના ઉર્જા મૂલ્યનું સચોટ મૂલ્યાંકન કરવા માટે ગેસના નમૂનાઓ એકત્રિત કરી રહી છે. વધુમાં, ગેસના મૂળની ઊંડી સમજ મેળવવા માટે આઇસોટોપ અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે.

'સમુદ્ર મંથન મિશન'ને મળશે ગતિ
હરદીપ પુરીએ કહ્યું, "આ મહત્વપૂર્ણ શોધ એવા સમયે થઈ છે જ્યારે દેશ હાઇડ્રોકાર્બન ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર બનવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે." નોંધનીય છે કે પીએમ મોદીએ 'સમુદ્ર મંથન મિશન' (નેશનલ ડીપ વોટર એક્સપ્લોરેશન મિશન) ની જાહેરાત કરી હતી. આ મિશનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારતના ઓફશોર બેસિનના ઊંડા અને અતિ-ઊંડા પાણીમાં મોટી સંખ્યામાં કુવાઓ ખોદીને હાઇડ્રોકાર્બન ભંડારનો ઉપયોગ કરવાનો છે.

અંદામાન બેસિનમાં સફળતાનો રેકોર્ડ
નોંધપાત્ર રીતે, ઓઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડનું ચાલુ અભિયાન અંદામાન બેસિનમાં પ્રભાવશાળી પરિણામો આપી રહ્યું છે. કંપનીના વર્તમાન સંશોધન અભિયાન હેઠળ, આ ક્ષેત્રમાં અત્યાર સુધી ખોદવામાં આવેલા ત્રણ શોધ કુવાઓમાંથી બે માટે હાઇડ્રોકાર્બનની હાજરીની પુષ્ટિ કરતા સત્તાવાર અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા છે.

અંદામાન ક્ષેત્રમાં કુદરતી ગેસની આ નવી શોધને ભારત માટે એક સીમાચિહ્નરૂપ ગણાવવામાં આવી રહી છે. તે ફક્ત સ્થાનિક જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરશે નહીં પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતની શોધ ક્ષમતાઓને પણ સ્થાપિત કરશે. આ સફળતા બાદ, ભારત પેટ્રોબ્રાસ, ટોટલએનર્જી, બીપી અને શેલ જેવા વૈશ્વિક ઊંડા પાણીના સંશોધન નિષ્ણાતો સાથે સહયોગ કરીને તેની ઊર્જા સંશોધન મહત્વાકાંક્ષાઓને વધુ આગળ વધારી

આ પણ વાંચો:

  1. RBIના એક નિર્ણયથી ડૉલર થયો પસ્ત, 50 પૈસા મજબૂત થયો રૂપિયો
  2. RBIની પૉલિસી બાદ બજારમાં સુસ્તી, લાલ નિશાનમાં બંધ થયા નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ

TAGGED:

NATURAL GAS DISCOVERY
UNION MINISTER HARDEEP PURI
OIL INDIA LIMITED
ANDAMAN SEA
ANDAMAN SEA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.